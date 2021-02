Aan je eerste baan beginnen, is sowieso spannend. Maar wat als je dat midden in een pandemie moet doen? Van alle werkenden zien starters hun kansen op de arbeidsmarkt het somberst in, blijkt uit onderzoek van Nationale Vacaturebank. Thuiswerken valt de starters zwaar en ze maken zich zorgen over hun professionele ontwikkeling nu er vooral op afstand wordt gewerkt.

Onder starters maakt 22 procent zich zorgen over de eigen loopbaan, zo blijkt uit recent onderzoek van Nationale Vacaturebank dat Motivaction uitvoerde onder bijna zevenhonderd respondenten.

Arbeidspsycholoog Tosca Gort, oprichter van GORTcoaching, herkent dit beeld. "Het is een groep die mij in deze tijd extra nauw aan het hart ligt, want starters vallen echt tussen wal en schip. Ze zitten zonder werkervaring, zonder levenservaring en zonder de kans om nog even een jaar te reizen."

Judith Migchels, managing director van Bureau Different Coaching, sluit zich hierbij aan. Tijdens loopbaantrajecten ziet ze haar klanten tegen zowel praktische als mentale hindernissen aan lopen. "Starters hebben het zeker veel moeilijker in deze tijd. Er zijn geen bijeenkomsten, stage lopen gaat bijna niet en bedrijvendagen zijn afgelast. En doordat sollicitaties niet meer in levenden lijve plaatsvinden, krijgen werknemers geen gevoel bij een organisatie, terwijl dat juist zo belangrijk is."

Minder tevreden met thuiswerken

Als een starter in deze tijd wel een baan weet te vinden, zijn de omstandigheden pittig. "Begeleiding, erkenning en waardering zijn voor hen erg belangrijk. Op afstand gaat dat lastiger", legt psychotherapeut Carien Karsten uit. "Daarnaast heb je als starter vaak een kleine woonruimte tot je beschikking. Je moet alles aan die ene keukentafel doen. Dat breekt deze groep op."

“Er zijn zoveel dingen die je moet uitvinden, zoals de cultuur en politiek op je nieuwe werkplek.” Tosca Gort, arbeidspsycholoog

Om ervoor te zorgen dat ze zich blijven ontwikkelen, moeten starters volgens Gort een tandje bij zetten. "Door het thuiswerken hebben zij nog geen gezonde werkomgeving waarin ze laagdrempelig dingen kunnen vragen of bij een manager naar binnen kunnen lopen", aldus de arbeidspsycholoog. "Er zijn zoveel dingen die je moet uitvinden, zoals de cultuur en politiek op je nieuwe werkplek. Je zult veel moeten praten en verbindingen moeten leggen. Dat is de enige manier om verder te komen."

Starters voelen zich volgens Migchels meer dan andere werkenden overweldigd door de huidige situatie. "We merken dat zij zich zorgen maken over hoe dit hun toekomst gaat beïnvloeden, omdat bedrijven en organisaties zo hard worden geraakt."

Voor de crisis nog veel luxevragen

De vraag naar coaching is volgens Migchels en Gort door de pandemie groter geworden. Daarnaast zijn ook de vraagstukken veranderd. "Voor de crisis waren er veel luxevragen, zoals: 'Ik verdien 6.000 euro, maar ik wil 8.000 euro verdienen. Hoe doe ik dat?'", legt Gort uit. "Nu krijgen we vooral levensvragen. Of er wordt ondersteuning gevraagd bij spannende situaties, bijvoorbeeld wanneer iemand heeft gestudeerd voor een branche die nu stilstaat. Mensen vragen zich af hoe ze dat in godsnaam moeten aanpakken."

Dat de klap mentaal extra hard bij starters aankomt, heeft volgens Gort een duidelijke oorzaak. "Het zelfvertrouwen van deze groep heeft nog niet de kans gekregen om te groeien en daarom hebben juist zij het nu zo zwaar", licht ze toe. "Zij moeten nu een crisismindset hebben en begrijpen dat het niet uitmaakt hoeveel sollicitaties de deur uitgaan. In plaats daarvan moet je nu denken: het maakt niet uit, ik ga gewoon net zo lang door totdat ik succes heb. Het is niet persoonlijk."