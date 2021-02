Lookalikes, slangenmelkers, matrassentesters en Netflix-ondertitelaars. In deze rubriek interviewen we de mensen met een niet-standaard antwoord op de standaardvraag: Wat doe jij eigenlijk? Dit keer Brenda Vader, hypnotherapeut.

Wie: Brenda Vader

Wat: Hypnotherapeut

Behandelt: "Eigenlijk iedereen met klachten of wensen. Sporters, kinderen, volwassenen die verandering zoeken in hun leven."

Kan een hypnotiseur ons werkelijk alles laten doen wat hij of zij wil? Volgens hypnotherapeut Brenda Vader lijkt dat maar zo in de spectaculaire hypnoseshows die we van televisie kennen: "Een showhypnotiseur vraagt altijd om vrijwilligers. Als jij je hand opsteekt om vrijwilliger op het podium te zijn, weet je al dat daar iets geks gaat gebeuren. Dus ben je bereid om gekke dingen te doen."

Wanneer Vader over haar beroep vertelt, kijken veel mensen desondanks angstig weg. "'Je bent mij toch niet aan het hypnotiseren?!', roepen ze dan."

Vader wil mensen bovendien geen gekke dingen laten doen, maar ze juist helpen met hun klachten. Haar praktijkruimte bevindt zich in een houten bungalow bij haar paardenboerderij in Almere Buiten, Vaders meisjesdroom die is uitgekomen. Daar ontvangt ze mensen uit alle lagen van de samenleving: kinderen, topsporters, advocaten, mensen die in de bijstand zitten en zelfs psychologen. "Die weten meestal hartstikke goed hoe bijvoorbeeld hun angsten in elkaar steken, maar dat betekent niet meteen dat het ook lukt om ervan af te komen."

“Soms hinderen we onszelf met onze onbewuste overtuigingen.” Hypnotherapeut Brenda Vader

Problemen bevinden zich volgens haar grotendeels in ons onderbewustzijn: het deel van het brein dat fungeert op basis van aangeleerde patronen en overtuigingen. "Maar soms hinderen we onszelf met die overtuigingen, bijvoorbeeld wanneer deze zijn ontstaan naar aanleiding van een vervelende gebeurtenis."

'Het brein legt verbanden om ons te beschermen'

Vader, die ook sporthypnotiseur is, noemt een voorbeeld: "Stel, je bent een keer heel hard van een paard gevallen. Dan kan je brein het verband leggen tussen 'paard' en 'gevaar' en zul je misschien angstig worden om paard te rijden. Zo probeert het brein ons te beschermen tegen een nieuw ongeluk, een prachtig mechanisme."

Maar wat als je nou gewoon weer zonder angst wil paardrijden? Volgens Vader is het dan nodig om het onderbewustzijn opnieuw te 'programmeren'. Dat idee is de basis van hypnotherapie, een alternatieve behandeling die twee stromingen kent: de klassieke hypnotherapie (een lang traject) en de directe hypnose. Vader werkt met de directe variant.

De leidraad is de ideale situatie voor de cliënt

Hoe verloopt zo'n hypnose, wiegt ze je in een diepe slaap? "Nee, je bent er gewoon bewust bij." Ze vergelijkt het gevoel met een flow: "Je weet wel, als je met iets bezig bent en je de tijd en je omgeving helemaal vergeet. Momenten dat ons onderbewuste taken van ons bewuste brein overneemt."

Volgens Vader is dat het ideale moment om met dat onderbewustzijn te 'spreken'. Dat probeert ze met affirmatieve boodschappen, suggesties die ze van tevoren in het intakegesprek met haar cliënt afstemt. De leidraad hierbij is de ideale situatie voor de cliënt. Bijvoorbeeld: hoe zou je je willen voelen als je op je paard zit?

Haar cliënten komen meestal voor één sessie bij haar, soms voor een tweede. "Maar laatst kwam een klein jongetje ook terug, omdat hij het gewoon zo'n fijn gevoel vond. Van zijn mama mocht hij nog een keer!", vertelt ze lachend.