Een carrièreswitch maken: veel werkenden dagdromen er weleens over. Overstappen naar een heel ander beroep gaat echter niet zomaar. In veel gevallen zul je je moeten omscholen. Hoe pak je dat het beste aan? En is het de moeite waard? Deze week vragen we het aan Martine Paalman-Markvoort (38), onderhoudsmonteur bij Van Dam Groep in Rijssen.

Voor haar werk gaat Martine Paalman-Markvoort van huis naar huis om cv-ketels te onderhouden en repareren. Opvallend, want amper een paar jaar geleden begon ze als complete leek aan een technisch omscholingstraject. "Dat ik in de techniek terecht zou komen, had ik zeker niet verwacht. Ik heb een diploma bloemschikken en heb lang op een manege gewerkt. Daarna was ik huishoudelijke hulp in de thuiszorg."

Maar ze wilde zich graag verder ontwikkelen. "Anderen moeten er misschien niet aan denken om weer naar school te moeten, maar ik had echt zin om door te leren." Op Facebook kwam ze een advertentie tegen voor omscholing naar de techniek. "Leren terwijl je een baan hebt voor twintig uur in de week, perfect te combineren met de zorg voor mijn gezin."

Investeren in nieuw en huidig personeel

Werkgevers in de techniek zetten graag een stapje extra voor potentiële werknemers, ziet Lotte van Es, ontwikkelcoach bij Techniekopleiding.nl. "Er is een groot tekort aan personeel. Werkgevers zijn bereid te investeren om nieuwe mensen te halen en huidig personeel te behouden. Ook denken ze graag mee over manieren om het werk aantrekkelijker te maken, zoals meer flexibiliteit in werkuren."

Paalman-Markvoort beaamt dat: "De BBL-opleiding voor mijn omscholing werd volledig vergoed door mijn werkgever. En ik heb daarna op hun kosten aanvullende certificaten mogen behalen, zoals die voor installatie en onderhoud van warmtepompen."

“Eén dag in de week had ik les en verder was het meteen aan de slag.”

Ze begon qua kennis en ervaring op nul. "Eén dag in de week had ik les en verder was het meteen aan de slag. Eerst alleen mee om te kijken en daarna steeds meer zelf doen." Ze kon snel stappen maken. "Dankzij mijn collega's. Zij hebben zoveel plezier in hun werk en namen echt de tijd om dingen uit te leggen en advies te geven. Daar heb ik het meest van geleerd. De theorie heb je natuurlijk nodig, maar je krijgt het vak alleen in de praktijk onder de knie."

Opleidingstrajecten op maat

Voor omscholers met enige ervaring kunnen opleidingstrajecten op maat worden gemaakt, zegt ontwikkelcoach Van Es. "Na een basiscursus ga je specialiseren met vervolgcursussen. Als je al technische ervaring hebt - niet alleen via werk maar bijvoorbeeld ook omdat je graag klust aan je huis - kijken we samen of je over de juiste voorkennis beschikt om verderop in het traject in te stromen."

Onderhoudsmonteur Paalman-Markvoort is met vlag en wimpel geslaagd voor de opleiding, maar uitgeleerd is ze nog niet. "Ik wil graag werkvoorbereider worden. Ik hoop na de bouwvak met de opleiding daarvoor te kunnen beginnen."