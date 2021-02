De salarissen voor de vitale beroepen zijn al jarenlang punt van discussie. Maar hoe hoog (of laag) liggen de lonen voor deze functies precies? Deze week nemen we het salaris van een verpleegkundige onder de loep.

De roep om loonsverhoging in de zorg klinkt luider dan ooit sinds de uitbraak van COVID-19. Leuk hoor, dat applaus van het volk, maar daar koop je als 'zorgheld' niks voor.

Is het echt zo beroerd gesteld met de salarissen van verpleegkundigen?

"Dat hangt erg af van je referentie", zegt Anneke Westerlaken, voorzitter van vakbond CNV Zorg&Welzijn. "Verpleegkundigen werken in verschillende sectoren en elke sector heeft een eigen cao. Bij een verpleeghuis of in de thuiszorg zijn de salarissen anders dan in een ziekenhuis, en ook die zijn weer onderverdeeld in academische en algemene ziekenhuizen. Opleiding en werkervaring spelen natuurlijk ook mee. Dat maakt het vrij ingewikkeld om te zeggen: 'de verpleegkundige' verdient veel of weinig."

Wat verdient een verpleegkundige in het ziekenhuis?

Het voert te ver om alle salarisschalen in de verpleegkunde binnenstebuiten te keren, dus we beperken ons hier tot de (algemene) ziekenhuizen. Volgens Joost Veldt, CNV-onderhandelaar van de ziekenhuizen, werkt de zorg met een zogeheten functiewaarderingssysteem dat het verschil in zwaarte tussen functies aangeeft. In ziekenhuizen gelden voor verpleegkundigen de salarisschalen fwg 45 tot en met fwg 55. Beginnende ziekenhuisverpleegkundigen komen meestal terecht in functiegroep 45, die nu start bij 2.319 euro bruto en doorloopt tot 3.322 euro.

Wat moet je doen om een schaal hoger te komen?

Wil je als verpleegkundige doorgroeien, dan kun je dat het beste doen door je te specialiseren of aanvullende (interne) opleidingen te doen. Omdat er nu veel vraag is naar verpleegkundigen, zijn daar zeker mogelijkheden voor, zegt Veldt. Je valt bijvoorbeeld onder functiegroep 50 als je bij de afdeling interne geneeskunde werkt of een bepaald specialisme hebt. Dan kun je rekenen op een salaris tussen de 2.526 euro en 3.774 euro bruto.

En als je op de ic werkt, verdien je dan meer?

Ic-verpleegkundigen vallen doorgaans in functiegroep 55, met een salaris tussen de 2.882 en 4.227 euro bruto. Alle hier genoemde bedragen zijn exclusief vakantiegeld, eindejaarsuitkering en onregelmatigheidstoeslag.

Maar dan de hamvraag: verdienen verpleegkundigen 'genoeg'?

De salarissen zijn 'op zich niet slecht', vindt Veldt, maar er mag best wat bij. "Het is een belangrijk beroep met veel verantwoordelijkheid en een hoge werkdruk. Iedereen in de samenleving zegt ook dat zorgmedewerkers meer moeten verdienen, en daar zullen we later dit jaar in de onderhandelingen voor een nieuwe cao zeker op inzetten."

Waarom mag er wel wat bij?

Het werk is er de afgelopen jaren niet makkelijker op geworden voor verpleegkundigen. Zo is de werkdruk fors toegenomen, met name door administratieve lasten, zegt Westerlaken. "Verzekeraars en andere financiers van de zorg stellen veel administratieve eisen, die moeilijk terug te dringen zijn. Daarnaast is er toenemend ziekteverzuim en een tekort aan personeel, waardoor verpleegkundigen de benen onder hun lijf vandaan lopen. Dat gaat ten koste van de tijd die ze hebben om aan patiënten en cliënten te besteden. Door die hoge werkdruk is er ook weinig tijd om nieuwe collega's goed in te werken, wat weer uitstroom tot gevolg heeft."

Verdient een zelfstandige verpleegkundige niet meer?

Westerlaken: "Steeds meer verpleegkundigen kiezen ervoor om uit loondienst te treden en verder te gaan als zelfstandige. Niet eens per se om geld; financieel is het helemaal geen aantrekkelijke stap, ook omdat je als zzp'er zelf verantwoordelijk bent voor je pensioen en arbeidsongeschiktheidsverzekering. Verpleegkundigen kiezen hier vaak toch voor omdat ze meer zeggenschap willen hebben over waar en wanneer ze werken. Het is een keuze die een vlucht is van iets anders, dat is geen goede ontwikkeling."