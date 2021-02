Lookalikes, slangenmelkers, matrassentesters en Netflix-ondertitelaars. In deze rubriek interviewen we de mensen met een niet-standaard antwoord op de standaardvraag: Wat doe jij eigenlijk? Dit keer catwalkcoach Mandy Dyonne Lieveld (35).

Wie: Mandy Dyonne Lieveld

Mandy Dyonne Lieveld Wat: Catwalkcoach

Catwalkcoach Klanten: Topmodellen, maar ook andere mensen die vol zelfvertrouwen op hakken willen leren lopen

Rug recht, schouders ontspannen. Doe alsof je een leeuw bent en niet een kat. Mandy Dyonne Lieveld noemt een paar van de vele tips voor haar coachees: topmodellen die lopen voor modeshows van Marc Jacobs, Calvin Klein en andere grote namen. De Groningse Lieveld is catwalkcoach in New York. Modellen als Gigi en Bella Hadid, Kendall Jenner en Hailey Baldwin Bieber rekent ze tot haar klantenkring.

Lieveld - 1,85 meter lang - was zelf model en danseres. "Vroeger vond ik het helemaal niet leuk om zo lang te zijn en liep vaak met mijn schouders naar voren. Maar iedereen zei steeds: 'Je moet model worden!' Op een gegeven moment dacht ik: ja, waarom niet? Ik kan er net zo goed iets mee doen."

“Modellenwerk is spannend en avontuurlijk, maar kan ook hard zijn.” Mandy Dyonne Lieveld, catwalkcoach

Na de middelbare school werd ze aangenomen op de dansacademie in Amsterdam. Helaas werd haar studie onderbroken door het plotselinge optreden van een spierziekte. Lieveld kreeg last van verlammingen. "Ik kon soms mijn eigen haar niet eens wassen", herinnert ze zich.

Om toch iets om handen te hebben, ging ze psychologie studeren. In de studiebanken bedacht ze dat deze kennis ook goed toegepast kan worden in de modellenwereld. "Modellenwerk is spannend en avontuurlijk, maar kan ook hard zijn. Je uiterlijk is het product en als je niet leert om dat zakelijk te zien, kan het je zelfvertrouwen flink onderuithalen."

Meisjes van veertien of vijftien jaar oud op de catwalk

De meisjes die op de catwalks lopen, zijn daarnaast erg jong. Lieveld: "Nu moeten ze minstens achttien zijn, maar vroeger waren er ook meiden van veertien of vijftien bij. Er ligt veel druk op je, terwijl je op torenhoge hakken voor een groot publiek en tientallen camera's loopt. Daar kun je best wat coaching bij gebruiken!"

Door een operatie kwam Lieveld van haar klachten af. Ze rondde zowel haar dansopleiding als bachelor en master psychologie af. Met haar diploma's op zak stapte ze op modeacademie's en modellenbureaus af om haar diensten aan te bieden. Ze werd ingehuurd door het bekende modellenbureau Elite Models in Amsterdam. "Ze zagen er wel wat in, vooral ook in het psychologische aspect."

'Nee heb je, ja kun je krijgen'

Ooit naar New York verhuizen, was Lievelds meisjesdroom. Toen ze steeds meer werk als catwalkcoach kreeg, zag ze een mogelijkheid. Via het Nederlandse modellenbureau kwam ze ook daar met een aantal bureaus in contact. Ze werd daarbij aangespoord door haar moeder, die zei: "Nee heb je, ja kun je krijgen." Lieveld klopte bij tientallen andere potentiële klanten aan.

Inmiddels woont ze al vijf jaar in de VS en werkt ze niet alleen in New York, maar in steden door het hele land. "Modellen heb je overal!"

Tijdens modeweken reist Lieveld naar Londen, Parijs en Milaan om backstage bij de shows van bekende modehuizen te werken. Eens adviseerde ze Kaia Gerber, de dochter van supermodel Cindy Crawford. "Ze zei dat het haar eerste show was", vertelt Lieveld. "Dus ik gaf haar het advies om krachtig te lopen, alsof je door regenplassen spettert. Later besefte ik wie ze was en voelde ik me een beetje knullig: zij weet dat natuurlijk allemaal al!"