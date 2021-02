Beuken op een stootkussen of trappen tegen een stootzak heeft voor velen een louterende werking. Wie er ook nog iets van wil leren - in teamverband of alleen - kan nu ook terecht bij bokscoaches en -therapeuten.

Boksen zit in de lift, net als vechtsport in het algemeen. "Vechtsport is de afgelopen jaren mainstream geworden en is nu onderdeel van het sportschoolaanbod", zegt Berend Oosterhuis, oprichter van Bokscoaching. "Mensen ervaren dat het niet zo agressief is als het misschien lijkt."

De sport leent zich uitstekend voor coaching- en trainingsdoeleinden, bijvoorbeeld bij organisaties waar ziekteverzuim op de loer ligt of waar aandacht voor persoonlijk leiderschap is. Hoewel de groepstrainingen vanwege de coronacrisis zijn afgelast, gaan de individuele sessies door.

"Hoe mensen sparren, is letterlijk een reflectie van hoe ze zich op de werkvloer gedragen", zegt Oosterhuis. "Met fysieke oefeningen kun je snel en gericht patronen invoelbaar maken."

Van grenzen aangeven tot krachten doseren

Met mensen die het moeilijk vinden om hun grenzen aan te geven, doet Oosterhuis een oefening waarbij ze elkaar omver moeten proberen te duwen. Anderen zien op de mat juist het belang in van hun krachten doseren. "Tijdens een teamtraining was er een keer een vent die al meteen ontzettend stond te rammen, terwijl de opdracht was om rustig op te bouwen. Die man leerde dat hij in zijn enthousiasme onbedoeld grensoverschrijdend kon overkomen op anderen."

Oosterhuis' collega Evertine Schouten vertelt over een vrouw die van alles had gelezen over assertiviteit, maar vastliep bij het toepassen. "Ik deed een oefening waarbij ik een zware bal naar haar gooide en steeds dichterbij kwam. Uit haar lichaamstaal bleek duidelijk dat ze het niet leuk vond, maar ze bleef de bal teruggooien. Ik stopte de oefening en suggereerde dat ze ook kon zeggen dat ze wilde stoppen. Toen we doorgingen en ze dat toepaste, begon ze te stralen."

“Boksen is voor sommigen toegankelijker dan praten met een psycholoog.” Wiebren Stellingwerg, gz-psycholoog

Boksen dwingt mensen uit hun hoofd te komen en hun lichaam te voelen, weet ook gz-psycholoog Wiebren Stellingwerf. Hij behandelt mensen met trauma's gedeeltelijk op de mat. "Boksen is voor sommigen toegankelijker dan praten met een psycholoog. Bovendien haalt het remmingen weg die mensen ervaren als ze op een stoel zitten. In beweging kunnen ze makkelijker schakelen tussen het cognitieve en emotionele."

Simon deed bokstherapie bij Oosterhuis. Hij was toen net gescheiden en op zoek naar een andere baan in de IT-sector. Gesprekken bij de psycholoog hielpen hem niet genoeg om een volgende stap te zetten. "Boksen bleek een fijne uitlaatklep, naast het hardlopen dat ik al deed. De bokstherapie betekende hard werken, zowel fysiek als mentaal. Ik ging de confrontatie met mezelf aan en kon mijn verleden achter me laten."

Boksen is even effectief als hardlopen

Hoewel er nog amper onderzoek naar de effectiviteit van Bokscoaching is gedaan, verwacht Schouten positieve resultaten. "Hardlopen als therapie is veel beter onderzocht. De heilzame effecten daarvan zijn goed onderbouwd in nationaal en internationaal onderzoek."

Sowieso werken vormen van lichaamstherapie goed in combinatie met praten. "De meeste mensen zijn erg cognitief ingesteld, daar ligt in het onderwijs ook sterk de nadruk op. Met het praten zit het vaak wel goed, met het voelen wat minder."

Nadelen van de bokssport ziet ze eigenlijk niet. "Bij boksen leer je incasseren. Klappen opvangen helpt je ook om mentaal te incasseren, kritiek van collega's bijvoorbeeld." Oosterhuis: "In tegenstelling tot de wedstrijdsport gaat het bij bokscoaching niet om hard. In tien jaar tijd heb ik nog nooit meegemaakt dat iemand een bloedneus kreeg."

Op verzoek van Simon is zijn achternaam weggelaten. Zijn volledige naam is bekend bij de redactie.