Het visuele arbeidscontract is in opkomst. Geen ellenlange pagina's met juridische, wollige teksten, maar een of twee mooi vormgegeven pagina's waar enkel de nodige informatie op staat. Maar wat zijn daarvan de voordelen voor de nieuwe werknemer?

Toen Frederiek Verwest, impactmanager bij sociale onderneming Nelis, in oktober haar contract tekende, was ze verbaasd over het saaie stapeltje papieren dat ze voor zich kreeg. "Het hele sollicitatieproces was informeel geweest, we hadden echt een klik en ik had enorm veel zin om te beginnen. En toen kreeg ik een lang, juridisch document voor m'n neus."

Nog voor de inkt droog was, stelde ze haar nieuwe baas daarom voor om het document op de schop te nemen. "Want zo'n ondertekenmoment moet een leuk moment zijn. Niet iets waarbij je nieuwe werknemers vertelt wat ze allemaal niet mogen en wat voor boetes erop staan als ze het wel doen. Het paste gewoon niet bij het bedrijf."

“Er zijn een heleboel dingen die bij wet of cao geregeld zijn. Die hoef je dan niet nogmaals in een contract te benoemen.” Frederiek Verwest, impactmanager bij Nelis

Het visuele contract, waarbij bedrijven het arbeidscontract kort houden en mooi vormgeven, is in opkomst. De trend past in een ontwikkeling die al een aantal jaar in hr gaande is, vertelt Heleen Mes, medeauteur van het boek Employee Experience. "Veel bedrijven evalueren hun proces van nieuwe kandidaten werven, aannemen, inwerken en helpen ontwikkelen. Hoe kun je vanaf het eerste moment duidelijk de bedrijfscultuur laten zien en betrokkenheid creëren?"

Ook bij Tony's Chocolonely is het arbeidscontract sinds september vernieuwd: eerder werd het al ingekort en versimpeld, nu heeft het ook een kenmerkende opmaak gekregen. Volgens Ammarai van der Linde, People Lead bij de chocoladefabrikant, wordt met dit contract vooral de nadruk gelegd op wat je wél krijgt bij het bedrijf. "Veel arbeidscontracten staan vol met waarschuwingen voor als het fout gaat. Wij willen liever vertrouwen als basis in plaats van argwaan." Onder die noemer verdween bijvoorbeeld het concurrentiebeding uit het contract.

Maar is een klassiek, uitgebreid contract niet juist nodig om problemen te voorkomen? Zowel Tony's Chocolonely als Nelis liet zijn visuele contracten checken door een jurist. Verwest: "Er zijn een heleboel dingen die bij wet of cao geregeld zijn. Die hoef je dan niet nogmaals in een contract te benoemen." Bovendien bestaat er een bedrijfshandboek, waar een heleboel zaken in benoemd kunnen worden. "Al is het natuurlijk wel noodzaak om daar niet opeens hele ingewikkelde taal te gebruiken. Dus dat zijn we nu ook aan het vernieuwen", zegt Verwest.

Zo verdwenen ook de uitgebreide beschrijving over pensioenregeling, onkostenvergoeding en winstdeling naar het handboek van Tony's Chocolonely. "Dat krijgen sollicitanten met hun contract meegestuurd, zodat ze het rustig door kunnen lezen."

'Voeg een warm welkomstwoord toe'

Sinds de invoer van het nieuwe contract tekenden zeventien nieuwe medewerkers bij Tony's Chocolonely, Nelis kreeg twee nieuwe werknemers. "Kandidaten hebben er vaak al over gehoord via LinkedIn, sommige passen zelfs hun cv erop aan", zegt Van der Linde.

“Maak je een vrolijk contract, maar is de rest van je communicatie saai en statig? Dan wordt zo’n contract een gimmick.” Heleen Mes, medeauteur Employee Experience

Wie nu ook naar de tekentafel wil met het contract, doet er volgens Mes goed aan om het in lijn met de rest van de communicatie te maken. "Maak je een vrolijk contract, maar is de rest van je communicatie saai en statig? Dan wordt zo'n contract een gimmick." Toch spoort Verwest bedrijven aan om hun arbeidscontract onder de loep te nemen. "Al voeg je alleen een warm welkomstwoord toe, dat zou al een goed begin zijn."