Lookalikes, slangenmelkers, matrassentesters en Netflix-ondertitelaars. In deze rubriek interviewen we de mensen met een niet-standaard antwoord op de standaardvraag: Wat doe jij eigenlijk? Dit keer Chantall van den Heuvel (45) schrijft reviews over seksspeeltjes.

Wie: Chantall van den Heuvel

Functie: Seksspeeltjestester

Aantal speeltjes getest: 1.250



Voor Chantall van den Heuvel heeft de coronacrisis niet veel aan haar werk veranderd. Ze werkte al vanuit huis. Sterker nog; vanuit haar bed. Van den Heuvel is sekspeeltjestester. In de twintig jaar dat ze dit werk doet heeft ze ruim 1.250 vibrators, dildo's en andere genotsknotsen gekeurd. "Mensen roepen altijd oe-oe, lekker de hele dag genieten!" zegt ze. "Maar de meeste tijd besteed ik eigenlijk aan het schrijven van reviews en mijn administratie. Het testen zelf is in een half uurtje gedaan."

Van den Heuvel begon haar carrière als tekstschrijver en eindredacteur. Tot ze in 2001 door de hoofdredacteur van erotisch magazine Foxy werd gevraagd om de productpagina's te verzorgen. "Dat was leuk, maar het waren erg korte stukjes," herinnert ze zich. "Honderd woorden per speeltje. Dan kan je niet de diepte in."

Bovendien bestond het lezerspubliek van de Foxy volgens haar voor een groot deel uit mannelijke vrachtwagenchauffeurs en waren ook de speeltjes destijds minder op de vrouw gericht. Van den Heuvel: "Slecht materiaal en het zag er totaal niet sexy uit."

Veilig materiaal en goede trillingen

Ze begon haar eigen blog, Climaximaal, waar ze uitgebreide reviews schrijft. Tegelijk kwam een ontwikkeling op gang in de seksspeeltjesindustrie, gericht op de wensen van de vrouw, mooi design en kwaliteit van materialen. Vooral de nieuwste ontwikkeling kan van den Heuvel toejuichen: speeltjes die werken op luchtdruk. "Geniaal!" zegt ze. "Daarvan staan er meerdere in mijn persoonlijke top tien."

“Koop nooit het allergoedkoopste speeltje. Die zijn meestal gemaakt van hartstikke ongezond materiaal.”

De kwaliteiten waar ze op test zijn veiligheid, materiaal en kwaliteit van trillingen. Van den Heuvel: "Koop nooit het allergoedkoopste speeltje. Die zijn meestal gemaakt van hartstikke ongezond materiaal. Probeer bijvoorbeeld iets van siliconen te vinden."

De speeltjes krijgt ze opgestuurd door winkels en bedrijven waar ze mee samenwerkt. Geld verdient ze via affiliate marketing: als een bezoeker het speeltje koopt, ontvangt zij een percentage. "Maar ik ben ook bloedeerlijk!" zegt van den Heuvel. "Als iets me niet bevalt, geef ik gewoon een slechte review. Mijn lezers weten: als Chantall enthousiast is, dan is het ook goed."

'Sommige dingen moet je gewoon eerst even alleen testen'

Maar, hoe ziet zo'n werkdag er dan uit? Wordt er ook een romantische sfeer gecreëerd of gebeurt het testen gewoon met een kopje koffie ernaast? Van den Heuvel, lachend: "Romantiek is mij vreemd! Vooral doen hoor, als dat je ding is. Maar ik ben doelgericht en wil gewoon een orgasme. Ja, in de winter doe ik soms een elektrisch dekentje aan." Wel doet haar vriend geregeld mee. "Maar niet altijd, hoor! Sommige dingen moet je gewoon eerst even alleen testen, of heel precies inbrengen. Dan zeg ik: bemoei jij je er maar even niet mee."

De mooiste en gekste speeltjes die ze toegestuurd heeft gekregen bewaart ze in haar persoonlijke IKEA-speeltjeskast: zoals een vibrator in de vorm van een badeend. Leuk voor de collectie, maar niet voor gebruik. Van den Heuvel: "Je kunt jezelf dan toch niet serieus nemen; lig je daar met een eend te vrijen!" Haar meest favoriete speeltjes staan dan ook niet in deze trofeekast, maar standaard op haar nachtkastje. Die hebben hun dienst ruimschoots bewezen.