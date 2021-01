Een hele dag achter je computer zitten kan behoorlijk vermoeiend zijn. Deze twee mensen maakten de overstap naar een baan waarbij ze niet meer urenlang achter een bureau hoeven te zitten.

Wie: Anouk Gelens (36)

Anouk Gelens (36) Functie: was doktersassistent, is nu vrachtwagenchauffeur

Eigenlijk wilde Gelens al haar hele leven vrachtwagenchauffeur worden. "Maar ja, de vooroordelen, hè." Op de opleiding Transport en Logistiek was ze niet welkom, toen er een oproep werd gedaan dat er duizend vrachtwagenchauffeurs nodig waren kon ze geen stageplek vinden. "Er werd me verteld dat het geen vrouwenbaan is."

Gelens vond ondertussen een baan in het leger - ook daar zochten ze chauffeurs. "Maar de baan die ik op het oog had, kwam niet vrij." Uiteindelijk vond ze een baan in de zorg en wat later een baan als doktersassistent. "Maar het bleef kriebelen."

“De man die mij vroeg of ik al die dingen wel kon tillen, heb ik gevraagd of hij dacht dat twee kinderen en drie volle boodschappentassen niets wogen.” Anouk Gelens, vrachtwagenchauffeur

Dus toen ze na vijf jaar als doktersassistente hoorde dat er opnieuw vrachtwagenchauffeurs gezocht werden, probeerde ze het opnieuw. "De man die mij vroeg of ik al die dingen wel kon tillen, heb ik gevraagd of hij dacht dat twee kinderen en drie volle boodschappentassen niets wogen. Daar had hij nog nooit over nagedacht."

Per uur 10 euro minder

Gelens rijdt inmiddels drie jaar. "Mensen verklaarden me voor gek. Als vrachtwagenchauffeur verdien ik per uur zo'n 10 euro minder, maar ik ben nog nooit zo gelukkig geweest." Ziet ze zichzelf ooit terugkeren naar een beroep achter een bureau? "Misschien als het fysiek te zwaar wordt om te rijden, maar voorlopig niet."

Naast het lagere salaris is er een ander nadeel: de werktijden. "Ik kan de oppas niet beloven dat ik om 18.00 uur thuis ben." Haar man is ook vrachtwagenchauffeur. "Door de onregelmatige werktijden zien we elkaar nauwelijks. Maar het voordeel is dat we er allebei begrip voor hebben."

Wie: Martine de Boer (53)

Martine de Boer (53) Functie: was Jurist, is nu pianostemmer in opleiding

Een gebrek aan passie in haar werk en de toenemende interesse voor duurzaamheid - het was de cocktail die ervoor zorgde dat Martine de Boer, jurist bij een beursgenoteerd bedrijf, na 25 jaar haar baan opzegde. "Ik wilde dingen kunnen repareren in plaats van nieuw kopen." Tel daarbij op dat ze al jaren op bescheiden niveau piano speelde, en het idee om pianostemmer te worden was geboren.

Maar van idee naar een baan - daar zat een driejarige mbo-opleiding voor pianotechnicus tussen. "Alle scharniertjes en onderdelen in een piano moet je kennen, kunnen repareren en op elkaar kunnen afstemmen." Had ze het niet liever direct op de werkvloer geleerd, in plaats van terug de klas in met zestienjarigen? "Het was voor mij ook een goede herstart. Ik kon door mijn stages echt leren, in plaats van dat ik alles direct moest weten."

“Als ik straks aan de bak ga, verdien ik hoogstens twee derde van wat ik vroeger kreeg.” Martine de Boer, pianostemmer

Ze ging van een goedbetaalde baan naar helemaal geen inkomen. "Ik heb een buffer, waarmee ik mezelf nu een derde uitkeer van wat ik eerder verdiende. Als ik straks aan de bak ga, verdien ik hoogstens twee derde van wat ik vroeger kreeg."

Zowel praktisch als cognitief genoeg uitdaging

De Boer besloot al snel dat ze het vak als zelfstandige gaat uitvoeren. "Ik wil voor alles verantwoordelijk zijn: van het stemmen tot de administratie en de omgang met klanten." Zodra ze in de zomer klaar is met haar opleiding, zal De Boer geleidelijk een flink aantal klanten overnemen van een collega die met pensioen gaat.

In dit beroep vindt ze zowel praktisch als cognitief genoeg uitdaging. "Het is veel moeilijker dan ik had verwacht, het gaat net als autorijden om ervaring opdoen. Ik leer zo veel nieuwe dingen. Mijn motivatie om naar het werk te gaan is weer helemaal terug."