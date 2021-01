Lookalikes, slangenmelkers, matrassentesters en Netflix-ondertitelaars. In deze rubriek interviewen we de mensen met een niet-standaard antwoord op de standaardvraag: Wat doe jij eigenlijk? Dit keer Nienke Gottenbos (38), darmfloraspecialist (in de volksmond 'poepdokter').

Wie: Nienke Gottenbos

Wat: darmfloraspecialist/'poepdokter'

Pleit voor: gezelliger ingerichte openbare wc's, met veel privacy. Om ook weg van huis makkelijker te kunnen poepen.

Kan je ook nooit op een andere wc dan die van jezelf de grote boodschap doen? Je bent niet de enige. Volgens poepdokter Nienke Gottenbos is daar een evolutionaire verklaring voor. "Vroeger moest je oppassen waar en wanneer je precies ging om te poepen. In de hurkzit was je kwetsbaar. Stel je voor dat er een sabeltandtijger in de bosjes verscholen zat?" Om goed te kunnen poepen moet je je volgens Gottenbos dus psychologisch veilig voelen. Maar er komt meer kijken bij een gezonde stoelgang.

Toen Gottenbos ooit kruidengeneeskunde ging studeren, kwam er bij het volgen van de medische basisvakken een docent op haar pad die enorm enthousiast was over darmflora. Ze ontdekte dat voeding en darmflora ten grondslag liggen aan veel kwaaltjes waar mensen mee rondlopen.

“Doordat men niet praat over stoelgang, blijven mensen vaak langer dan nodig met klachten rondlopen.”

"Dokters in ziekenhuizen vragen niet altijd door, maar schrijven al snel een medicijn voor. Begrijpelijk, want ze hebben een hoge werkdruk. Maar anderzijds is er behoefte aan iemand die wel doorvraagt en het probleem bij de oorzaak helpt aan te pakken." In haar eigen praktijk kunnen mensen nu op eigen kosten uitgebreide medische analyses en proeven van de darmflora laten uitvoeren.

Poepen is iets dat iedereen doet. Toch heerst er volgens Gottenbos nog een te groot taboe op. "Doordat men niet praat over stoelgang, blijven mensen vaak langer dan nodig met klachten rondlopen", constateert ze. "Ik kwam eens een man tegen die al tijden vijf schone onderbroeken mee naar werk nam omdat hij ontlasting lekte. Het was langzaamaan zo gegroeid en inmiddels was dit voor hem het nieuwe normaal."

Maar wanneer is je ontlasting dan afwijkend genoeg om je zorgen te maken? Gottenbos: "Als je altijd één keer per twee dagen of twee keer per dag poept, en voor de rest nergens last van hebt, is het goed. Maar mocht je nou - plotseling of altijd - meer dan drie keer per dag poepen of om de drie, vier of vijf dagen, dan zou ik wel even aan de bel trekken." Ook een opgeblazen gevoel, winderigheid en verstopping kunnen duiden op een probleem.

Mentale klachten door een disbalans in de darmflora

Zelfs mentale klachten kunnen volgens de poepdokter te herleiden zijn tot een disbalans in de darmflora. "De darmflora beïnvloedt neurotransmitters." Een van die neurotransmitters is bijvoorbeeld serotonine. En afwijkingen in het serotonineniveau kunnen leiden tot angstklachten of depressies.

“Als iemand elke dag McDonald's wil eten, of tachtig uur per week wil blijven werken - ook stress is desastreus voor de darmflora - kan ik ze ook niet helpen.”

Volgens Gottenbos zijn voeding en een gezonde levensstijl altijd het beginpunt voor een goede darmflora. "Als iemand elke dag McDonald's wil eten, of tachtig uur per week wil blijven werken - ook stress is desastreus voor de darmflora - kan ik ze ook niet helpen."

Haar tip: houd een voedingsdagboek bij en schrijf daarin ook op wanneer je afwijkende ontlasting of andere klachten hebt. Voor wie zich verder wil verdiepen in de kleur en vorm van de eigen poep, raadt ze de Bristol Stool Chart aan. "Een goede ontlastingsgrafiek om mee te beginnen!"