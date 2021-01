Jaarlijks emigreren zo'n 40.000 Nederlanders naar het buitenland, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Sommigen onder hen worden als expat de grens overgestuurd. Hoe bevalt het werken in hun (tijdelijke) nieuwe thuisland? En willen ze eigenlijk nog wel terug naar Nederland? Deze keer vragen we het aan Pieter Wigleven (38) in Seattle.

Wie: Pieter Wigleven

Functie: Principal Program Manager Lead bij Microsoft

Waar: Seattle, Verenigde Staten

Expat sinds: 2017

Wat doe je precies?

"Ik ben manager van een team binnen onze engineeringgroep op het hoofdkantoor van Microsoft in Seattle. Het merendeel van de producten wordt hier bedacht en geprogrammeerd. Nu ben ik met mijn team bezig met de ontwikkeling van een werkplek in de cloud voor thuiswerken, de Windows Virtual Desktop."

Hoe ben je in Seattle terechtgekomen?

"Toen ik nog in Nederland werkte voor Microsoft, had ik veel contact met het team in Seattle. Ik was altijd al benieuwd naar hoe het was om daar te werken. Toen ik de manager van het team sprak, zei ik tegen hem: 'Mocht er ooit een plekje vrijkomen, laat het me dan weten.' Totaal onverwacht kreeg ik zes maanden later een mailtje van hem."

En toen zijn jullie meteen gegaan?

"Mijn vrouw was op dat moment hoogzwanger van ons tweede kindje en kon niet vliegen. Een half jaar later stonden we met alle koffers, een kind van drie en één van een paar maanden oud op het vliegveld."

“Nederlanders zien hun directheid als een kracht, terwijl veel buitenlanders ons toch vaak lompe boeren vinden.”

Zijn de kinderen al goed ingeburgerd?

"Ze zijn meer Amerikaan dan Nederlander. De jongste weet ook niet anders dan dat we in Seattle wonen. We willen ze wel graag tweetalig opvoeden. Daarom spreken we thuis Nederlands. Ons dochtertje krijgt Nederlandse les op de Oranjeschool en oma leest haar via Skype voor."

Wat is het grootste verschil tussen Nederlanders en Amerikanen?

"Een van de voordelen van emigreren is dat je je eigen land van een afstand kan bekijken. Nederlanders zien hun directheid als een kracht, terwijl veel buitenlanders ons toch vaak lompe boeren vinden. In Amerika is men iets beleefder, alles wordt netjes verpakt. Mijn vrouw vindt het heerlijk dat de mensen hier zo vriendelijk zijn."

Waar moest je het meest aan wennen?

"Ik bleef binnen hetzelfde bedrijf, maar alles werd anders. Ik kreeg een andere rol en mensen werken hier op een hoger niveau. Alles gaat veel sneller. Mijn Engels is in het eerste jaar behoorlijk op de proef gesteld."

“We gaan regelmatig hiken en we kunnen op zaterdagmiddag last minute beslissen of we gaan skiën.”

Wat doen jullie het liefst na werktijd?

"De natuur rondom Seattle is zo mooi, er zijn veel bergen. Daar hebben we als gezin veel profijt van. We gaan regelmatig hiken en we kunnen op zaterdagmiddag last minute beslissen of we gaan skiën. De piste is maar drie kwartier rijden."

Hoelang blijven jullie nog in de Verenigde Staten?

"Dat vragen we onszelf regelmatig af. Het idee was om twee of drie jaar te blijven, daar zitten we al overheen. Maar we willen hier in ieder geval niet oud worden, we gaan sowieso terug."

Wat neem je dan mee terug naar Nederland?

"De beleefdheid van de Amerikanen. Het kan in Nederland een stuk minder direct denk ik. En ik heb kunnen zien hoe het hoofdkantoor van Microsoft vanbinnen functioneert. In Nederland heb je daar geen goed beeld van."