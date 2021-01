Lookalikes, slangenmelkers, matrassentesters en Netflix-ondertitelaars. In deze rubriek interviewen we de mensen met een niet-standaard antwoord op de standaardvraag: Wat doe jij eigenlijk? Dit keer Jade Kuckulus (31), nachtnanny.

Wie: Jade Kuckulus

Jade Kuckulus Functie: Nachtnanny

Nachtnanny Klanten: Alle ouders met een pasgeboren baby, die een extra nachtje slaap kunnen gebruiken.

It takes a village to raise a child. Op de pedagogiekopleiding van nachtnanny Jade Kuckulus was deze uitspraak het mantra. Kuckulus: "Soms zeggen mensen: 'Waarom neem je een kind als je er zelf geen tijd voor hebt?' Maar eigenlijk is het volledig vanzelfsprekend om meerdere paren handen nodig te hebben om een kind te verzorgen en op te voeden. Vroeger hadden we daar inwonende grootouders voor, en vrouwen die alleen maar huismoeder waren. Nu besteden we het uit."

Sinds vier jaar werkt Kuckulus als nachtnanny bij het oppasbureau Nannies at Night. Een oppas aan huis, die 's nachts over de baby waakt, zodat de ouders kunnen doorslapen. Ze stuitte op het werk toen ze een baan zocht die ze kon combineren met haar studie geneeskunde en coschappen. "Ik zocht iets wat ik 's nachts kon doen. Nachtnannies waren toen net in opkomst in Nederland. Met mijn achtergrond als pedagogisch medewerker en geneeskundige ervaring was dit de ideale optie."

Paar nachten oppas als kraamcadeau

Haar klanten zijn ouders met een (pasgeboren) baby die toe zijn aan een nachtje rust: expats die geen familie in Nederland hebben om ze te helpen, tweelingouders, ouders met niet-doorslapende baby's of alleenstaande ouders. Meestal gaat het om één nachtje per week. Soms krijgen nieuwe ouders een paar nachten oppas als kraamcadeau. Maar niet alleen de ouders hebben er volgens Kuckulus iets aan. Ook juist het kind. "Uitgeruste ouders kunnen namelijk ook veel beter voor hun eigen kind zorgen", zegt de nanny.

“Een hulpvraag hebben betekent niet dat je een slechte ouder bent.”

Tijdens haar studie heeft Kuckulus het op de kinderafdeling meegemaakt: baby's die worden binnengebracht met het shakenbabysyndroom. Uit pure wanhoop te hard door elkaar geschud. "Slaaptekort en stress bij de ouders zijn hier onder meer debet aan." Hulp vragen als ouder is niets om je voor te schamen, benadrukt ze. "Een hulpvraag hebben betekent niet dat je een slechte ouder bent."

Bang dat het kindje hechtingsproblemen ontwikkelt hoeven de ouders volgens Kuckulus niet te zijn. "Pasgeboren baby's zijn niet zo eenkennig. Zolang ze overdag ook genoeg aandacht van de ouders krijgen, is er niets aan de hand."

Slapen op de babykamer

Tijdens een werknacht slaapt Kuckulus met de baby op de kamer. Meestal krijgt ze nog wel een paar uur slaap op zo'n nacht. "Maar eigenlijk slaap ik met één oog open. Want ik ben wel degene die wakker wordt van elk geluidje." Maar: het is volgens de nanny niet zo dat de ouders haar de baby geven en zeggen: bekijk het maar. Alles wordt samen besproken. Als de ouders borstvoeding geven, haalt Kuckulus het kindje uit bed, verschoont het en brengt het naar de moeder toe. Wanneer de voeding gegeven is, haalt ze de baby weer op en legt het in het eigen bedje.

Het is volgens Kuckulus erg bijzonder om toegelaten te worden in zo'n intieme sfeer en van de ouders het ultieme toevertrouwd te krijgen: hun kind. Kuckulus: "En als ik dan 's morgens hoor dat ze heerlijk geslapen hebben, maakt me dat blij!"