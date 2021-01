Een carrièreswitch maken: veel werkenden dagdromen er weleens over. Overstappen naar een heel ander beroep gaat echter niet zomaar. In veel gevallen zul je je moeten omscholen. Hoe pak je dat het beste aan? En is het de moeite waard? Deze week vragen we het aan basisschoolleerkracht in opleiding Juul Hochstenbach (31).

Hochstenbach begon haar carrière in de communicatie en media. "Ik werkte voor een stichting die burgerschapslessen verzorgt op middelbare scholen. Ik ontwikkelde daarvoor lesmateriaal en stond ook voor de klas." Toen begon het te kriebelen. "Als ik dan weer achter mijn bureau zat, miste ik het contact met de kinderen. Een vriendin van mij vertelde over de pabo-opleiding waaraan ze was begonnen en legde uit hoe veelzijdig het basisonderwijs is."

Ze nam een kijkje op een school en was verkocht. "Het feit dat je een kind niet maar een paar uur per week ziet, zoals op de middelbare school, maar elke dag sprak me heel erg aan. Je mag ze een jaar lang begeleiden en helpen groeien. De sfeer is daardoor heel persoonlijk."

Binnen twee jaar volleerd docent

De reguliere pabo-opleiding op hbo-niveau duurt vier jaar. Omscholers die meer vaart willen maken, kunnen zich op verschillende locaties in het land opgeven voor een versneld zijinstroomtraject. Kandidaten krijgen daarbij een persoonlijk toegespitst opleidingsprogramma waarmee ze binnen twee jaar volleerd docent kunnen worden. Hochstenbach meldde zich aan bij de Stichting St. Josephscholen, een overkoepelende organisatie van veertien basisscholen in Nijmegen.

Van de meer dan veertig aanmeldingen zijn dit jaar slechts drie kandidaten toegelaten tot het instroomtraject in Nijmegen. Een dag in de week zitten ze straks zelf in de lesbanken en de andere dagen mogen ze voor de klas staan. Een pittige stap, weet projectleider en leerkracht Geesje Gerretsen. "In ons traject hebben we daarom een stageperiode toegevoegd, waarbij kandidaten begeleid worden door een ervaren leerkracht voor we ze 'loslaten' voor de klas."

“We moeten enige zekerheid hebben dat iemand het traject aankan.” Angelien van Beekveld, basisschooldirecteur

De opleiding wordt via subsidie vergoed en de zijinstromer krijgt direct een salaris, maar daar staan hoge toelatingseisen tegenover, aldus Angelien van Beekveld, projectleider en basisschooldirecteur. "We moeten enige zekerheid hebben dat iemand het traject aankan. Kandidaten ondergaan een assessment, moeten een portfolio maken en enkele lessen voorbereiden en geven, zodat we kunnen zien wat ze in huis hebben."

Ook het halen van de pabo-rekentoets hoort erbij. Hochstenbach: "Daar was ik zo zenuwachtig voor. Ik wist na afloop zeker dat ik hem verknald had, maar toen kreeg ik hem terug en had ik een 10!"

Aan de slag in de invallerspoule

De coronapandemie heeft het omscholingstraject voor Hochstenbach helaas vertraagd. "Gelukkig heb ik wel al een beetje ervaring op mogen doen in de lockdown. Ik help soms mee bij de noodopvang op school voor kinderen van ouders met essentiële beroepen. Zo krijg ik gelijk te maken met kinderen in verschillende leeftijdsgroepen en leer ik wat zij nodig hebben."

Als Hochstenbach de opleiding succesvol afrondt, kan ze aan de slag in de invallerspoule van de stichting en eventueel in aanmerking komen voor een vaste post. "Ik hoop dat ik uiteindelijk mijn eigen klas krijg, dat is de droom."