Dit jaar ontvangen werknemers door de nieuwe belastingtarieven en heffingskortingen gemiddeld een hoger nettoloon. Het eerste loonstrookje van 2021, dat binnenkort op de (digitale) mat valt, zal laten zien of jij meeprofiteert. Maar hoe lees je dit ingewikkelde document eigenlijk, en waar moet je op letten?

Rijen cijfers, percentages en allerhande afkortingen: de loonstrook is niet bepaald eenvoudige kost. Uit onderzoek van hr- en payrollplatform Nmbrs uit 2018 blijkt dat 35 procent van de Nederlanders moeite heeft met het controleren van zijn of haar loonstrook. Ruim 40 procent vraagt hier hulp of uitleg van de werkgever voor.

Waarom is ons loonstrookje zo ingewikkeld? "Salarisstroken zijn in eerste instantie niet bedoeld voor de medewerkers zelf. Het document is er voor de salarisadministrateur die moet kunnen herleiden of de bedragen kloppen", zegt Remy Munten, eigenaar van financieel adviesbureau Het Salariskantoor.

Om het de werknemer makkelijker te maken, pleit Munten voor een eenvoudigere loonstrook. "In de basis zijn alle salarisstroken iedere maand hetzelfde. Er vindt een berekening plaats en daaropvolgend kan er een inhouding plaatsvinden. Het resultaat is het netto salaris. Laat de salarisstrook dan ook alleen uit deze drie elementen bestaan." Voor administrateurs en bovenmatig geïnteresseerde werknemers moet het volledige document elders beschikbaar zijn, stelt hij voor.

“Er worden soms zaken meegenomen op de loonstrook die een stuk minder relevant zijn voor werknemers.” Joke van der Velpen, kennismanager wet- en regelgeving

'De vele afkortingen maken het onoverzichtelijk'

Joke van der Velpen, kennismanager wet- en regelgeving bij hr-dienstverlener Visma|Raet, is het met Munten eens. "Er worden soms zaken meegenomen op de loonstrook die een stuk minder relevant zijn voor werknemers. De vele afkortingen die gebruikt worden maken het geheel alleen maar onoverzichtelijk."

Aan de andere kant mogen werknemers zich volgens Van der Velpen best eens wat beter in hun loonstrook verdiepen: "Het is jouw salaris. Je moet zelf kunnen zien of alles klopt."

Heb je je eerste loonstrookje van 2021 binnen? Let dan in ieder geval op de volgende zaken:

1. Je nettoloon in het nieuwe jaar

Vanaf deze maand stijgt het gemiddelde nettoloon, wat voordelig is voor de meeste werknemers. Je kunt op je loonstrook een nettobedrag verwachten dat zo'n 30 tot 40 euro hoger is dan in 2020, vertelt Munten. "Iedereen profiteert van lagere belastingen en hogere heffingskortingen in 2021."

2. De wettelijke eisen

Op je loonstrookje moeten, naast je salaris, volgens de wet altijd bepaalde zaken vermeld worden. Van der Velpen: "Dat zijn de bedragen die zijn ingehouden, wat er voor je is opgebouwd, het aantal uren dat je werkt en het type contract dat je hebt." Loop bij elke verandering in je arbeidsomstandigheden die vaste waarden nog even na op je volgende strook, adviseert ze. "Als bijvoorbeeld je contract is omgezet of je bent minder uren gaan werken dan wil je zeker weten dat je loon nog klopt."

3. De reiskostenvergoeding

Op je eerste loonstrook van het jaar is er waarschijnlijk nog niets veranderd wat betreft je reiskostenvergoeding, maar volgens Munten moet je zeker de loonstrook van februari in de gaten houden. In deze maand gaat namelijk bij veel bedrijven het reiskostensysteem op de schop als gevolg van belastingwijzigingen. "De Belastingdienst heeft aangekondigd dat deze vergoeding niet meer onbelast doorbetaald mag worden als medewerkers nog steeds thuis werken." Iedere maand een standaardbedrag bij je loon als reisbudget zit er voor de meesten dan niet meer in. "De meeste werkgevers zullen door de nieuwe regeling reiskosten 1 februari gaan vergoeden op basis van declaraties of nacalculatie."