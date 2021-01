Jaarlijks emigreren zo'n 40.000 Nederlanders naar het buitenland, meldt het CBS. Sommigen onder hen worden als expat de grens overgestuurd. Hoe bevalt het werken in hun (tijdelijke) nieuwe thuisland? En willen ze eigenlijk nog wel terug naar Nederland? Vandaag vragen we het aan Sil Thonen (42) in Nigeria.

Wie: Sil Thonen (42)

Functie: Salesdirecteur bij GMT Nigeria Ltd.

Waar: Lagos, Nigeria

Expat sinds: 2017

Wat houdt je functie precies in?

"Ik ben salesdirector bij de grootste import- en exportspecialist in West-Afrika. We begeleiden buitenlandse bedrijven die hier zaken willen doen. Daar hebben ze hulp bij nodig, want er is veel corruptie."

Hoe ben je in Nigeria terechtgekomen?

"Een gespecialiseerd recruitmentbureau heeft mij gevraagd. Mijn werkgever had goede ervaring met mensen uit Nederland. We spreken onze talen, zijn internationaal georiënteerd. Ik dacht dat het recruitmentbureau Lagos in Portugal bedoelde, maar het ging om werk in deze miljoenenstad in Nigeria."

Is je gezin met je meeverhuisd?

"Ja, hoewel mijn vrouw eerst niet stond te springen bij het idee. De kinderen hebben hier op een Nederlandse basisschool gezeten. Nadat de scholen dicht bleven vanwege het coronavirus, zijn ze afgelopen april samen met mijn vrouw teruggegaan naar Nederland. Mijn contract loopt hier toch eind maart af. Het is fijn om straks weer meer samen te zijn, maar ik had dit voor geen goud willen missen."

“Nigerianen leven in het nu en zijn blij dat ze gezond zijn en te eten hebben.”

Wat is het grootste verschil tussen werken in Afrika en Nederland?

"In Afrika zeggen ze altijd: Europeanen hebben horloges, wij hebben de tijd. Nigerianen leven in het nu en zijn blij dat ze gezond zijn en te eten hebben. Hierdoor heb ik meer geduld gekregen en kijk ik nu heel anders naar stress. De krant lees ik met een hele andere blik. Over de problemen die we in Nederland hebben, denk ik: is dat nou echt zo erg?"

Hoe gaat het eraan toe op de werkvloer?

"Tijd is voor het personeel een flexibel iets. Aan het begin zat ik 's ochtends netjes om 9.00 uur klaar voor de eerste meeting. Maar ze komen dan gerust pas een uur later aanzetten. En ik betaal me blauw aan internetkosten, als je al bereik hebt. Daarnaast valt de elektriciteit geregeld uit."

Ben je nog meer nadelen tegengekomen?

"Als ik mijn werknemers vraag hoe ze zelf iets aan zouden pakken, blijft het stil. Assertiviteit zit er niet echt in, het is hier luisteren en uitvoeren wat van je wordt gevraagd."

“Ik woon in de tropen, de apen lopen hier gewoon rond.”

Wat vind je het mooist van werken in Nigeria?

"Je maakt hier echt een verschil als je mensen een baan geeft. Met dat geld kunnen ze hun gezin onderhouden. Hierdoor word je je bewust van de mazzel die je hebt doordat je ergens anders bent geboren. En de omgeving is prachtig. Ik woon in de tropen, de apen lopen hier gewoon rond."

Heb je al een nieuwe baan gevonden?

"Ik blijf in Afrika werken, voor een leverancier van machines die zware containers van schepen kunnen tillen. Het hoofdkantoor staat in Nederland en ik ga hier een vestiging opzetten. Ik ga mijn tijd verdelen over Nederland en Nigeria: vier weken thuis en twee weken in Nigeria."