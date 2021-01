Een carrièreswitch maken: veel werkenden dagdromen er weleens over. Overstappen naar een heel ander beroep gaat echter niet zomaar. In veel gevallen zul je je moeten omscholen. Hoe pak je dat het beste aan? En is het de moeite waard? Deze week vragen we het aan verpleegkundige in opleiding Lauren Roskamp (28).

Roskamp begon februari vorig jaar met een deeltijd hbo-opleiding tot verpleegkundige, een vierjarig traject. "Ik krijg een dag in de week les op de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en draai drie dagen mee op de afdeling neurorevalidatie van de Sint Maartenskliniek in Nijmegen. Ik werk daar met patiënten met niet-aangeboren hersenletsel."

“De meeste mogelijkheden zijn er op mbo-niveau maar ik wilde graag een hbo-opleiding doen.” Lauren Roskamp, verpleegkundige in opleiding

Iets heel anders dan wat ze hiervoor deed. "Ik was teamlead bij ABN AMRO." Het werk ging haar goed af, maar bij Roskamp begon het te knagen. "Ik begon mijn functie steeds minder leuk te vinden, dat snelle en de focus op de resultaten. Wat me het meest beviel waren de momenten dat ik met andere mensen kon werken. Ik besloot eens goed te onderzoeken wat voor baan daar beter bij paste."

Roskamp kwam uit op werk in de zorg. "Daarna duurde het nog wel een half jaar voor ik een omscholingstraject had gevonden dat bij me past. De meeste mogelijkheden zijn er op mbo-niveau maar ik wilde graag een hbo-opleiding doen."

'Omscholen is lastiger dan mensen soms denken'

Lieke Lange adviseert zorginstellingen en schreef een boek over omscholen naar de zorg. Wie een overstap overweegt, moet niet onderschatten hoeveel tijd en moeite dat kost, stelt ze. "De zorg heeft weliswaar een groot personeelstekort, maar je omscholen is lastiger dan mensen soms denken. Er is een gebrek aan opleidingsplaatsen, wat verergerd is door de coronacrisis. Organisaties hebben niet altijd meer capaciteit over voor het opleiden."

Een passende mogelijkheid vond Roskamp bij de Sint Maartenskliniek. "Een hbo-studie verpleegkunde in deeltijd waarin je ook in de praktijk meedraait voor een gewoon salaris. Ideaal, want mijn vaste lasten blijven gewoon doorlopen. Ik zou het niet redden op enkel een stagevergoeding."

“Als je in een opwelling besluit om 'wel even in de zorg te gaan', kom je niet binnen.” Lieke Lange, adviseur zorgorganisaties

Adviseur Lange ziet dat zorgorganisaties steeds beter inspelen op de behoeftes van omscholers. "Er wordt rekening mee gehouden dat mensen inmiddels in een andere fase van hun leven zijn beland, met de verantwoordelijkheden die daarbij horen."

Daarentegen is men wel kritisch op de kandidaten die zich aanmelden. "Er moeten werknemers vrijgemaakt worden om zijinstromers te begeleiden. Dan moet je als organisatie zeker weten dat iemand gemotiveerd genoeg is om het traject te laten slagen. Als je in een opwelling besluit om 'wel even in de zorg te gaan', kom je niet binnen."

Op een persoonlijke manier helpen

Werk in de zorg heeft ook minder leuke kanten, heeft Roskamp geleerd. "Je maakt hier van dichtbij de moeilijke kant van het leven mee. Daar staat tegenover dat ik mensen nu op zo'n persoonlijke manier kan helpen. Zeker op deze afdeling gaan mensen vaak beter naar buiten dan dat ze binnenkomen, dat is heel mooi."

Mensen in Roskamps omgeving waren enigszins verrast door haar overstap. "Maar veel van hen vonden het ook wel stoer van me. Weer vier jaar de schoolbanken in moeten is niet niks, maar ik ben heel blij dat ik de stap heb genomen."