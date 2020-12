Lookalikes, slangenmelkers, matrassentesters en Netflix-ondertitelaars. In deze rubriek interviewen we de mensen met een niet-standaard antwoord op de standaardvraag: Wat doe jij eigenlijk? Dit keer Marieke van Nielen (42), CliniClown.

Wie: Marieke van Nielen

Marieke van Nielen Wat: CliniClown

CliniClown Clownsnaam: Silly

De grootste misvatting over clowns is volgens CliniClown Van Nielen dat ze altijd jolig, maf en opdringerig zouden zijn. "Als ik in clownspak rondloop, zie je sommige mensen al wegduiken", zegt ze. "Ze denken: nu moeten we leuk meedoen." Volgens Van Nielen maakt juist het tegenovergestelde een goede clown: bescheidenheid, inlevingsvermogen en het kunnen afstemmen op de behoeftes van de ander.

“Veel mensen onderschatten het vak. Je moet echt goed theatraal onderlegd zijn.”

Van Nielen werkt nu vijf jaar als CliniClown. Drie dagen per week bezoekt ze samen met haar clownspartner de kinderafdelingen van ziekenhuizen door het hele land. Toen ze ruim twintig jaar geleden voor het eerst van het bestaan van CliniClowns hoorde, leek het haar maar ingewikkeld. "Hoe word je nou weer een clown, dacht ik. Terwijl mijn werk en hobby's eigenlijk al perfect aansloten op het vak: ik werkte in de zorg, deed daarnaast aan theater en maakte muziek."

'Soort Idols voor clowns'

Na vijf jaar lessen bij een clownsdocent besloot ze er in 2015 voor te gaan en deed Van Nielen auditie bij CliniClowns. "Een soort Idols voor clowns!" zegt ze lachend. "Een behoorlijke opgave, met drie rondes. Eerst een filmpje insturen, dan een solo spelen en daarna nog in duo's aan een ziekenhuisbed optreden, met een medewerker die voor kind speelt."

Van de vele aanmeldingen dat jaar was Silly - het alter ego van Van Nielen - de enige clown die werd aangenomen. "Veel mensen onderschatten het vak", vindt ze. "Die denken: ik zet wel even een rode neus op en maak een grapje. Maar zo simpel ligt het niet. Je moet echt goed theatraal onderlegd zijn." Tegenwoordig komen veel CliniClowns dan ook van de theaterschool.

Marieke van Nielen in haar rol als CliniClown Silly. Marieke van Nielen in haar rol als CliniClown Silly. Foto: Marieke van Nielen

'Langzaam ging het kindje rechtop in haar bed zitten'

Het repertoire van CliniClown Silly loopt uiteen van zachtjes ukelele spelen tot hele fantasiewerelden creëren. Het merendeel van haar werk is improvisatie. Afhankelijk van de behoeftes van het kind, maar ook die van de ouders. Van Nielen: "Soms zijn er kindjes die zo ziek en zwak zijn, dat ze niet goed tegen prikkels kunnen. Dan begin ik met heel zachtjes een liedje te spelen en kijken we vanuit daar wat mogelijk is."

Ze herinnert zich zo'n middag. "Het kindje lag in een donkere kamer, verzonken in gedachten. Haar moeder, die er bij was, zat er ook helemaal doorheen. Ik begon zachtjes te pingelen en zingen. Langzaam ging het kindje rechtop in haar bed zitten. En op een gegeven moment leefde ze zelfs zo erg op, dat ze mij aanwijzingen ging geven! Je weet wel, hoe kinderen dat soms ook in het theater kunnen doen."

Zulke momenten brengen volgens Van Nielen niet alleen de kinderen geluk, maar ook de ouders, die weer even hun zorgeloze kind terug kunnen zien. "Natuurlijk is het vaak ook verdrietig", geeft ze toe. "Maar ik kan goed in mijn rol blijven, en dat moet ook. Een CliniClown die met lood in de schoenen aankomt - daar heeft niemand iets aan."