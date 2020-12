Veel mensen zijn voor hun inkomen afhankelijk van hun dagelijkse werk. Dat is niet wat leden van de FIRE-beweging (Financial Independence Retire Early) willen: zij willen financieel onafhankelijk worden, zodat ze kunnen stoppen met werken wanneer ze willen. Dat doen ze door hard te werken, vaak in een onderneming, en door te beleggen en te investeren in vastgoed.

De FIRE-beweging is overgewaaid uit de Verenigde Staten en is echt van deze tijd, vertelt Tosca Gort, arbeidspsycholoog en eigenaar van een coachingbureau. "Mensen in de FIRE-beweging willen geen loonslaaf zijn, maar vrijheid hebben. Vrijheid is al een poos een van de belangrijkste westerse waarden en komt ook hierin tot uiting."

De beweging zag het levenslicht rond de verschijning van Tim Ferris' boek The 4-Hour Workweek uit 2007, vertelt ze. "In dit boek worden verschillende manieren beschreven om financieel onafhankelijk te worden en vrijheid te krijgen. Dat heeft een enorme snaar geraakt bij millennials (mensen die grofweg tussen 1981 en 1996 zijn geboren, red.). Het is een bijbel voor ze. Een ander belangrijk boek in deze stroming is Rich Dad Poor Dad, van Robert Kiyosaki. Dat gaat over het kopen van assets: producten die inkomsten genereren, zoals aandelen."

Sommige aanhangers van FIRE willen vervroegd met pensioen, maar wat je vaker tegenkomt is het minder kúnnen werken, vertelt Puck Landewé (33), oprichter van FIRE for Women.

"Ik wil werk doen waar ik blij van word, niet omdat het moet", vertelt ze. "En dat is gelukt door te beleggen en door dit bedrijf op te richten. Ik kan bijna met pensioen gaan als ik dat wil en zuinig leef. Maar dat is niet mijn doel, want ik vind mijn werk heel leuk. Ik wil anderen laten zien hoe bevrijdend FIRE is."

Meer geld verdienen dan nodig

Ook voor Lieke Danenberg (36), FIRE-aanhanger, is retiring early niet het doel. "Ik heb een vriend en we hebben twee kinderen samen, dus ik vind financiële controle belangrijk", vertelt ze. "Daarnaast wil ik zelf financieel onafhankelijk zijn en zorgen voor mijn eigen pensioen. Met ons plan zouden we waarschijnlijk kunnen stoppen met werken op ons 55e, of allebei parttime werken tot ons 68e. Maar we vinden het belangrijker om veel te kunnen reizen met onze kinderen en periodes vrijaf te kunnen nemen."

"Ik ben niet zozeer van het extreem bezuinigen, zoals sommige FIRE's doen, maar van het méér geld verdienen dan nodig is. Ik heb een eigen bedrijf in de IT en daarnaast meerdere inkomstenstromen. Beleggen is de belangrijkste manier om mijn geld meer te laten worden. De volgende stap is vastgoed kopen en in vastgoedfondsen stappen."

'FIRE gaat in essentie niet om zo snel mogelijk rijk worden'

Gort heeft het idee dat de FIRE-beweging niet gaat om zo rijk mogelijk te worden, wat wel het geval is bij het get rich quick scheme. "Hieromheen zie je veel cursussen, trainingen en coaches. 'Ik heb dit en dit gedaan, en nu ben ik rijk', zulke dingen. Andere trends in deze hoek zijn dropshipping (producten zonder ze op te hoeven slaan verkopen aan consumenten, red.) en rijk worden met YouTube-filmpjes."

“Ik wil niet hoeven te werken om het geld, maar uit liefde. Zonder afgeleid te worden door het financiële plaatje.” Kees Bleker (26), net gestart met FIRE

De FIRE-beweging klinkt eerder als een gezonde tegenhanger hiervan, zegt Gort. "Het gaat hier om kennis delen. Ik vind het fantastisch, want veel mensen weten totaal niet hoe je moet beleggen. Als je uit een rijk gezin komt, ligt er vaak een stapeltje aandelen voor je klaar. Maar anderen komen er totaal niet mee in aanraking en weten niet hoe ze op deze manier welvaart kunnen creëren. Het is mooi dat er nu tips online gedeeld worden. Ik denk dat dit klassenongelijkheid vermindert."

Niet op inkomen hoeven letten

Kees Bleker (26) is net gestart met FIRE. "Ik ben afgelopen zomer afgestudeerd en in september gestart met mijn werk als loopbaanadviseur en sportdocent. Ik ben echt een buitenmens en ik hou van reizen. Daarom wil ik graag veel verdienen, zodat ik weinig hoef te werken. Ik werk nu vier dagen, maar dat vind ik eigenlijk al te veel. Het is mijn nachtmerrie om te leven voor het weekend."

"Mijn doel is genoeg passief inkomen creëren zodat ik mij als persoon kan blijven ontwikkelen, zonder op mijn inkomen te hoeven letten. Ik wil niet hoeven te werken om het geld, maar uit liefde. Stap één is mijn studieschuld afbetalen, stap twee is steeds minder dagen kunnen werken. Daarvoor ben ik bezig met beleggen, investeren en bitcoins."

'We gaan dit veel meer zien in deze tijd'

Hoe realistisch is het, financieel onafhankelijk worden door FIRE? Gort: "Heel realistisch. Zeker als je er op jonge leeftijd mee begint. Ik denk dat we dit veel meer gaan zien in deze tijd."

Vrijheid is het doel van FIRE, maar het kost evengoed werk, voegt Gort nog toe. "Je moet je inlezen in beleggen, er veel tijd aan besteden. Ook investeren in vastgoed kost tijd en gedoe met huurders. In die zin is het geen gouden weg naar vrijheid. Ik denk dat een goed geslaagde, eigen onderneming de meeste vrijheid kan bieden."