De pingpongtafel en bedrijfslunch stonden lange tijd groot vermeld in vacatures; ze staan symbool voor een gezellige bedrijfscultuur. Maar nu weinigen nog naar kantoor komen, wordt het lastig om daar nieuwe mensen mee te paaien. Hoe gaan bedrijven hiermee om?

Vorig jaar, toen de arbeidsmarkt nog krap was en Corona ons slechts aan bier deed denken, bleek uit onderzoek van vacaturesite Indeed dat secundaire arbeidsvoorwaarden die iets zeggen over de cultuur op kantoor doorslaggevend zijn. Teamuitjes, bedrijfsborrels, pingpongtafels en zelfs massages: alles werd uit de kast getrokken om de kritische sollicitant over de streep te trekken om van baan te wisselen.

Maar nu thuiswerken de norm is en borrels tot een ver verleden lijken te horen, blijkt uit een nieuw onderzoek van de site dat die zaken minder belangrijk zijn. De duidelijke afname van woorden als pingpongtafel (13 procent minder) en de bedrijfslunch (17 procent minder) laat zien dat de focus op het kantoorleven duidelijk is afgenomen.

“De vergoeding blijft achter op het thuiswerken.” Arjan Vissers, strateeg Indeed

Opvallend was dat de borrels wel 36 procent meer genoemd worden dan een jaar eerder. "Terwijl het beste wat je nu kan organiseren een digitale borrel is", zegt Arjan Vissers, verantwoordelijk voor de strategie van het bedrijf.

'Secundaire arbeidsvoorwaarden aanpassen is flinke klus'

In vacatures worden juist wel veel meer andere randvoorwaarden benoemd, zoals de mogelijkheid tot een sabbatical, het thuiswerken en flexibele werktijden. Wat opvallend genoeg wel achterblijft is de thuiswerkvergoeding. "Daarmee zie je dat die achterloopt op thuiswerken, mogelijk omdat dit een directe financiële impact heeft", aldus Vissers.

Een van de bedrijven die de secundaire arbeidsvoorwaarden wél actief omgooide is Centralpoint. Het nieuwe beleid: thuiswerken is na de pandemie ook nog mogelijk (40 procent van de tijd), de werkgever zorgt voor een goede ergonomische thuiswerkwerkplek en er is een thuiswerkvergoeding.

"Wij zagen dat onze medewerkers hier behoefte aan hadden", legt CEO Luuk Slaats uit. Voor de pandemie was het bedrijf naar eigen zeggen "ouderwets" wat betreft het thuiswerken. "Maar doordat het nu breder geaccepteerd wordt, kunnen wij daarin meegaan."

Nieuwe voorwaarden zijn geen kwestie van slechts de vacaturetekst aanpassen, legt recruitmentadviseur Tamara Rood uit. "Voor hr is het een behoorlijke klus om secundaire arbeidsvoorwaarden aan te passen." Dat is de reden dat bedrijven terughoudend zijn, denkt ze. "Ze hopen wellicht dat het thuiswerken weer overwaait. Je ziet de secundaire arbeidsvoorwaarden die duiden op een gezellige werksfeer verdwijnen, maar er komt bij veel bedrijven niet echt iets voor in de plaats."

'Geest gaat niet zomaar terug in de fles'

Die houding vindt Slaats op zijn beurt wat wereldvreemd. "Iedereen is nu gewend aan het digitaal op afstand werken; de geest gaat niet zomaar terug in de fles. Het is aan een werkgever om het personeel daarin serieus te nemen."

Hij verwacht bovendien zelf ook profijt te hebben van het aangepaste werkbeleid. "Voor een jongere generatie medewerkers is flexibiliteit en een goede werk-privébalans belangrijk. Door thuiswerken te faciliteren op de lange termijn, verwacht ik een nieuwe groep talent aan te trekken."

“Hoewel het nu niet kan, moeten sollicitanten weten dat we straks weer borrels zullen organiseren.” Luuk Slaats, CEO Centralpoint

Tegelijkertijd worden in de vacatures van Centralpoint nog wel de teamuitjes en vrijdagmiddagborrels vermeld. "Hoewel het nu niet kan, moeten sollicitanten wel weten dat we straks weer borrels zullen organiseren op kantoor. Je hoopt toch dat sollicitanten voor de lange termijn kijken."

Recruitmentadviseur Rood hoopt vooral dat deze periode organisaties aanzet tot nadenken over wat ze medewerkers naast het werk te bieden hebben. "Ik zie dat dat nu nog weinig gebeurt." Haar tip: praat eens met je medewerkers over waarom ze het zo fijn vinden om bij jou te werken en gebruik dat in je vacatures. "Die pingpongtafel is leuk, maar uiteindelijk zijn sollicitanten op zoek naar meer inhoud."