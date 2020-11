Rattenvangers, grafdelvers, slangenmelkers, matrassentesters en Netflix-kijkers. In deze rubriek interviewen we de mensen met een niet-standaard antwoord op de standaardvraag: Wat doe jij eigenlijk? Dit keer Marin Leus (31), wildplukker.

Wie: Marin Leus

Marin Leus Wat: Wildplukker

Wildplukker Wilde gerechtentips: Pesto van wilde kruiden of energieballetjes van brandnetelzaad

Tussen de geelverlichte kassen en weilanden ligt het Delflandse boerendorp Den Hoorn. Een stukje boerenland onder de rook van Delft en Den Haar. Op een erf staat Marin Leus. Aan haar arm bungelt een gevlochten mandje, in haar andere hand klemt ze een boek, waarvan de pagina's al flink versleten zijn: 200 Eetbare Wilde Planten.

“Wist je dat brandnetel een van de gezondste planten is van Nederland?”

Sinds een half jaar woont Leus op dit terrein, dat van haar schoonouders is. Ze groeide op in Leeuwarden, als echt stadsmeisje. "Tien jaar geleden zat ik het liefst binnen!", zegt ze. "De natuur interesseerde me eigenlijk weinig, en ik kwam er nooit." Nu runt ze al een tijd De Wilde School, een wildplukblog en (online)school. Vandaag gaan we op wildplukwandeling.

Van stadsmeisje naar De Wilde School

Hoe die ommekeer in haar leven kwam? "Op de kunstacademie moesten we veel zelfonderzoek doen", herinnert ze zich. Ze werd een tijd veganistisch, probeerde geen afval te produceren en ging tweedehands kleding kopen. Maar een ding viel haar steeds weer op: "Alle dingen waar ik mee bezig was, waren wel duurzaam, maar de natuur zelf bleef voor mij nog op afstand. Ik had er geen echte connectie mee."

Leus verdiepte zich in boeken en films over wildplukken, en al snel organiseerde ze haar eerste wildplukwandeling. "Ik wist toen zelf ook nog niet alles", geeft ze toe. "Maar je leert het snelst, wanneer je anderen iets moet leren." In het begin gaven mensen haar een pompoen uit eigen tuin als bedankje, later werd dat 10 euro en toen 20…

Brandnetel een van gezondste planten

Ze wijst een bosje groen aan, langs het huis. Brandnetels. "Wist je dat brandnetel een van de gezondste planten is van Nederland?", vraagt ze. "Er zitten ontzettend veel mineralen in, en ze zijn een goede bron van eiwitten. Van de stengels wordt textiel gemaakt, net als van hennep. Ook kamerplanten gaan ervan groeien!" Hoe je het bereid? Als thee, of als tinctuur, als je een sterkere variant wilt, waar je minder van hoeft te gebruiken. Ook kan je het als spinazie in je warme maaltijd verwerken.

Vooral de brandnetelzaden zijn volgens Leus een wondermiddel. Vroeger werden die op paardenveilingen aan de paarden gevoerd, omdat het hun energie gaf en hun vacht deed glanzen. Tegenwoordig wordt er onderzoek gedaan om deze 'energiebommen' in te zetten tegen lichte vormen van depressie en burn-out. "Over de brandnetel zou ik een heel boek kunnen schrijven!" zegt Leus lachend.

Tuindersverdriet als vervanger voor spinazie of peterselie

Veel van wat wij 'onkruid' noemen en dus ontzettend snel groeit, blijkt goed eetbaar. Neem Zevenblad, ook wel Tuindersverdriet of armeluispinazie genoemd. Het woekert door vele tuinen, zonder dat men weet dat dit een heel eetbaar en voedzaam plantje is, dat iets wegheeft van peterselie.

Tegenwoordig ziet Leus de hele wereld als haar moestuin. "Maar we kunnen alleen maar wildplukken als we het ook duurzaam doen", voegt ze daaraan toe. Haar advies luidt om nooit meer dan 10 procent van een plant te plukken en zeldzame soorten te laten staan. En: begin met één soort, raak er vertrouwd mee en voeg langzaam andere soorten toe. Ook raad ze aan om een naslagwerk aan te schaffen, en gebruik te maken van een determineerapp, zoals Plantnet.