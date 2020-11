Je ziet als starter een vacature die je op het lijf is geschreven, afgezien van dat éne punt: werkervaring. Wie net afgestudeerd is, heeft grote kans om nog geen relevante werkervaring te hebben, maar waarom vragen werkgevers het dan toch? En hoe kan je hieromheen werken als starter?

Rolf van der Velden, als hoogleraar verbonden aan het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt van Maastricht University, ziet twee redenen waarom werkgevers vasthouden aan ervaring. "Een diploma van een opleiding zegt niet alles over de geschiktheid van een kandidaat voor jouw bedrijf. Zeker bij algemenere opleidingen, weet je niet wat voor vaardigheden iemand heeft."

“Elk jaar studeren er tienduizenden mensen af, die allemaal op die startersfuncties reageren.” Rolf van der Velden, Maastricht University

Ook is er over het algemeen een grote vijver om uit te vissen. "Elk jaar studeren er tienduizenden mensen af, die allemaal op die startersfuncties reageren. Je kan dan als werkgever kieskeurig zijn."

Volgens Eva Geesing, directeur van scale-up Studelta, is die poule sinds het begin van de corona-uitbraak alleen maar groter geworden. "Mensen die misschien een jaar wilden gaan reizen, zijn nu ook direct gaan solliciteren." Bovendien zijn het vaak de starters die door een tijdelijk contract het snelst ontslagen worden in tijden van crisis, dus solliciteren ook zíj weer op een startersfunctie.

Niet alleen schrijven, maar laten zien dat je gemotiveerd bent

De oprichter van Studelta, Thiemo van Rossum, liep als net afgestudeerde tegen hetzelfde probleem aan: zonder die werkervaring of stage kom je lastig aan een baan. Nu koppelt het bedrijf starters aan ondernemingen in de publieke sector op basis van persoonlijkheid, legt directeur Geesing uit. "Ga je in gesprek met werkgevers, dan gaat het heel vaak niet om ervaring, maar om bijvoorbeeld assertiviteit."

En voor de ervaring koppelt Studelta het eerste jaar een buddy aan de starter, die kan helpen met praktische vragen over het kantoorleven. "Je werk-privébalans bijvoorbeeld, of juist het zorgen dat je genoeg te doen hebt." Op die manier neemt het bedrijf de zorgen weg over de vele begeleiding die starters nodig zouden hebben.

Maar hoe moet dat als er geen detacheerder is die dit op zich neemt? Monica d'Aumerie, traineerecruiter bij detacheerder Yacht, erkent dat werkervaring wel enige houvast biedt. "Het betekent dat je weet hoe het is om binnen een professionele organisatie te werken." Want leren werken is soms best pittig. "Er komt veel op je af, je moet onder andere leren je agenda in te plannen. Maar dat hoeft niet meer dan een paar maanden te duren."

Wie geen relevante werkervaring heeft, is zeker niet verloren, benadrukt Geesing. "Zorg dat je in contact komt met het bedrijf of vraag in je netwerk of er iemand werkt die je kent." Op die manier laat je zien dat je gemotiveerd bent, in plaats van het enkel in je brief te benoemen. "En vergeet je vrijwilligerswerk of bestuursjaar niet op je cv te zetten."

'Werkgevers profiteren van goed opgeleide beroepsbevolking'

Starters doen er volgens Van der Velden goed aan om na te gaan wat ze wél hebben gedaan. Stages tellen bijvoorbeeld ook als werkervaring. "Al zijn die bij universitaire studies niet gebruikelijk."

Van der Velden zou daar graag verandering in zien. "Je zou aan een master van een jaar een half jaar stage kunnen plakken." Zo hoeven studenten die afweging niet zelf te maken en krijgen ze toch werkervaring. "Want na je studie nog een stage doen, dat moet financieel maar net kunnen."

“Die frisse blik en de nieuwste kennis betaalt zich vaak snel terug.” Monica d'Aumerie, Yacht

Hij benadrukt dat werkgevers ook hun verantwoordelijkheid moeten nemen. "Zij profiteren van een goed opgeleide beroepsbevolking. Dan moet je daar dus óók zelf aan bijdragen, door tijd te investeren in ontwikkeling." d'Aumerie stelt dat starters bovendien echt iets anders toevoegen dan de bestaande poule. "Die frisse blik en de nieuwste kennis, dat betaalt zich vaak snel terug."