Lookalikes, slangenmelkers, matrassentesters en Netflix-ondertitelaars. In deze rubriek interviewen we de mensen met een niet-standaard antwoord op de standaardvraag: Wat doe jij eigenlijk? Dit keer Vera Beers (34), circusdocent.

Wie: Vera Beers

Vera Beers Wat: Circusdocent

Circusdocent Lievelingsact: De handstand

Een wereld vol wonderen, waar fantasie tot leven komt en kunst, theater en muziek in een kleurrijk geheel samensmelten: dat is het circus voor circusdocent Vera Beers. "In het circus is iedereen welkom", zegt ze. "Het is een plaats waar grenzen worden opgezocht en de normale, dagelijkse werkelijkheid wordt overstegen. En als circusdocent mag ik het talent van anderen helpen ontwikkelen. Dat maakt me trots."

Als klein meisje vond Beers het circus al geweldig en droomde ze ervan om trapezemeisje of clown te worden. Ze turnde, hield zich bezig met schoonspringen en kreeg trampolineles. Ook trok het podium haar al op jonge leeftijd. "Theater, zang en dans: ik vond het allemaal geweldig."

'Iedereen is welkom'

Tijdens haar studie Sociale Pedagogiek liep Beers stage bij Circus Elleboog, waar ze haar passie terugvond en zich verder schoolde. Inmiddels kan Beers zich al zo'n tien jaar circusdocent noemen en verzorgt ze workshops op scholen, op de buitenschoolse opvang en in buurt- en sportcentra.

“Het samen nieuwe dingen ontdekken, gek mogen doen en kunnen ontspannen brengt de meeste leerlingen veel plezier.”

De meeste van haar leerlingen zijn kinderen tussen de vier en twaalf jaar oud. Sporadisch geeft ze ook workshops aan tieners en volwassenen. Beers: "Maar iedereen is welkom! Ook met een beperking kan je prima meedoen. Er is altijd wel een rol voor je te vinden."

In haar workshops komen verschillende circusdisciplines aan bod: van jongleren tot luchtacrobatiek (oftewel tissu). Wat het moeilijkste is? "Dat is lastig te zeggen", vindt Beers. "Elk discipline heeft zijn eigen niveaus. Met doekjes dansen en jongleren is waarschijnlijk het snelst te leren. Om in de tissu (doeken) een valtruc te doen is het moeilijkste, fysiek gezien. Maar met vier balletjes jongleren is ook uitdagend!"

Het circus als wonderlijke wereld

Dat het circus de fantasie van velen prikkelt, weet Beers uit ervaring. Lachend: "Kinderen willen soms weten of ik ook leeuwen thuis heb en vuur kan spuwen. Of ik krijg vragen als 'Woon je dan ook in een caravan?' of 'Reis je straks verder?'" Deze vragen bevestigen wat Beers betreft juist dat het circus een wonderlijke wereld is, een plek waar alles kan en die de fantasie prikkelt.

Hoewel het circus bekendstaat om zijn extravagantie, draait het in haar lessen juist ook om het dicht bij jezelf blijven. "Zowel kinderen als volwassenen vinden het spannend in het begin", vertelt Beers. "Maar vaak komen ze op den duur helemaal los. Het samen nieuwe dingen ontdekken, gek mogen doen en kunnen ontspannen brengt de meeste leerlingen veel plezier. Maar: niets hoeft. Je mag ook rustig aan de zijlijn zitten, observeren en assisteren."

Een circusworkshop zou Beers dan ook aanraden als je even aan de dagelijkse sleur wil ontsnappen. "Circus daagt je zowel fysiek als mentaal uit. Je leert creëren en ontdekt waar je grenzen en je talenten liggen."