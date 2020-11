Lookalikes, slangenmelkers, matrassentesters en Netflix-ondertitelaars. In deze rubriek interviewen we de mensen met een niet-standaard antwoord op de standaardvraag: Wat doe jij eigenlijk? Dit keer Lieselotte Brand, shiatsumasseur.

Shiatsumasseur Citaat: "Alles is altijd in beweging en op zoek naar balans, maar de perfecte balans zal er nooit zijn. Zonder beweging tussen de uitersten ben je dood."

De basis van de Japanse shiatsutherapie heeft veel raakvlakken met Chinese accupunctuur. Beide focussen zich op het oplossen van energieblokkades in het lichaam. "Als je je lichaam voorstelt als een netwerk van spoorwegen, dan zijn de acupunctuurpunten de stations", legt Brand uit. "Een acupuncturist onderhoudt die stations, een shiatsutherapeut pakt de gehele spoorweg aan."

“Na de behandeling was ik kapot. De therapeut zei: Dit is nou hoe je er echt aan toe bent.”

'Eindelijk ontspannen tijdens de massage'

Shiatsu kwam op haar pad toen Brand een aantal jaar geleden in een serieuze burn-out terechtkwam. Lange tijd geloofde ze dat de burn-out slechts tussen haar oren zat. "Ik dacht: ik heb een holistische therapie nodig, omdat mijn klachten psychosomatisch zijn. Tijdens de shiatsumassage kon ook mijn lichaam zich eindelijk helemaal ontspannen."

"Na de behandeling was ik kapot. Daar verbaasde ik mij over. Maar de therapeut zei: dit is nou hoe je er echt aan toe bent. En vanaf dit punt gaan we alles weer langzaam opbouwen."

In hetzelfde jaar begon Brand shiatsulessen te volgen bij de beroepsopleiding voor shiatsutherapie in Amsterdam. "Ik moest in die tijd al mijn krachten bijeenrapen, om die paar uur per week naar de lessen te gaan", zegt Brand. "En hoewel ik nog erg moe was, kwam ik er steeds ook voldaan vandaan. Ergens geloof ik dat die paar uren per week mijn eigen therapie zijn geweest."

Energiebanen met blokkades in het lichaam

Inmiddels zit Brand in het vierde jaar van de hbo-opleiding. Na een jaar kon ze zichzelf shiatsumasseur noemen, over een tijd is ze erkend therapeut. Voor de coronapandemie gaf ze stoelmassages en shiatsuoefeningen op kantoren en deze zomer stond ze met het door haar opgezette massagecollectief De Ruimtemakers op festivalcamping Tijdloos.

In een rustig kamertje van haar Amsterdamse appartement ontvangt ze nu cliënten. Op de grond liggen zachte matten en kussentjes in aardetonen. Er hangen plantjes en tegen een van de wanden plakt een grote anatomische poster, waarop de zogenoemde meridianen zijn uitgetekend.

“Ik weet het, het klinkt vaag! Maar in het Westen zijn we ook erg gefocust op kant-en-klare oplossingen.”

Brand: "Het ligt iets ingewikkelder dan dit, maar: meridianen zijn energiebanen. Zo heb je bijvoorbeeld de maag- en miltmeridiaan. De functies van deze meridianen zijn verteren, verwerken en nieuwe energie in gang zetten. Als er een blokkade zit in deze meridianen dan kan dat lichamelijke effecten hebben zoals constipatie of buikpijn, maar ook emotionele en mentale effecten zoals het moeilijk kunnen verwerken van emoties en gedachten."

Focussen op onderhoud van het geheel

Een oplossing voor je problemen wil ze haar therapie niet noemen. "Het is alleen de bedoeling dat ik iets in gang zet", zegt ze. "Bijvoorbeeld dat het lichaam zich kan ontspannen, waardoor de energie weer gaat stromen." Ze lacht. "Ja, ik weet het, het klinkt vaag! Maar in het Westen zijn we dan ook erg gefocust op symptoombestrijding. Er is een probleem en daar moet een concrete, directe oplossing voor zijn." Je gaat met een verzwikte enkel naar de huisarts, die kijkt hoe die enkel zo snel mogelijk oplapt kan worden; je hebt last van eczeem en je bestelt een crèmepje.

Volgens Brand zouden we ons meer mogen beseffen dat alle processen in ons fysieke, emotionele en mentale lichaam met elkaar verbonden zijn. En ons focussen op het onderhoud van dat geheel. "Zo maak je jezelf weerbaar tegen kwaaltjes", zegt ze. "In Japan is shiatsu bijvoorbeeld al algemeen geaccepteerd als gezondheidstherapie. Daar stuurt de huisarts je naar een shiatsutherapeut."