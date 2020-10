Lookalikes, slangenmelkers, matrassentesters en Netflix-ondertitelaars. In deze rubriek interviewen we de mensen met een niet-standaard antwoord op de standaardvraag: Wat doe jij eigenlijk? Dit keer Martine Bakker (34), satireschrijver.

Satireschrijver Succesformule voor een goede grap: "Elke grap is een combinatie van voorspelbaarheid en verrassing. Eigenlijk zit de grap altijd in het laatste deel van de zin. Eerst creëer je herkenning, en daarna zeg je iets onverwachts. Hierdoor ontstaat een soort kortsluiting in je hoofd. En dat is grappig!"

"Heb ik corona, of heb ik een online yogaklasje gevolgd bij het open raam?" "Mijn Tinder-date verzweeg dat hij een amateurwielrenner was." Het zijn twee koppen van artikelen die Martine Bakker voor de satirische nieuwswebsite De Speld en het aanverwante De Pin heeft geschreven.

"Humor gaat vaak over gedeelde ervaringen", zegt de satireschrijver. "Het is fijn om te beseffen dat je niet de enige bent die zich aan iets ergert of iets meemaakt, en daar samen om te kunnen lachen."

“Ik dacht altijd: je bent Hans Teeuwen of je bent een normaal mens.”

Het leukst vindt Bakker het wanneer mensen onder haar stukjes op Facebook anderen taggen, en schrijven: dit ben jij! Bakker, die eerst werkte als redacteur voor verschillende tijdschriften, heeft het altijd al leuk gevonden om grapjes te maken. "Thuis keken we vroeger vaak Mister Bean en naar oudejaarsconferences", herinnert ze zich. "Maar ik had er nooit bij stilgestaan dat grappen maken ook een beroep is, dat ik kon ambiëren. Ik dacht altijd: je bent Hans Teeuwen of je bent een normaal mens."

Humorworkshops en open mic-avonden

Dat grappen maken ook iets is wat je kunt leren en ontwikkelen, ontdekte Bakker toen ze theatermakers en comedians begon te interviewen. Bakker: "Zo kwam ik erachter dat ze bijna allemaal jarenlang hun best hebben gedaan, heel veel hebben geoefend, naar open podia zijn geweest en ook op hun bek zijn gegaan."

Bakker besloot in het diepe te springen, en meldde zichzelf ook aan voor humorworkshops en open mic-avonden. "Ik heb zelfs een workshop clowning gevolgd!" zegt ze lachend. "Of ik er iets aan heb gehad? Het was in elk geval een oefening om uit mijn comfortzone te stappen."

Inmiddels geeft ze zelf humorworkshops aan aspirant-satireschrijvers, heeft ze een stand-upcomedyshow bedacht en opgevoerd en schrijft ze dus al een tijd voor De Speld. Daar zette ze anderhalf jaar geleden met een collega-satireschrijver het zusje van op: De Pin.

'Artikelen worden geschreven vanuit vrouwelijk perspectief'

"Artikelen op De Pin worden geschreven uit het vrouwelijk perspectief", zegt Bakker. "Waar De Speld satire maakt op krantenartikelen, doet De Pin dat met tijdschriftartikelen."

De grappen worden zowel over de inhoud als over het format van deze artikelen gemaakt en variëren van onverwachte adviesartikelen ("Stel elkaar deze 36 vragen en je bent gegarandeerd niet meer verliefd") en toplijstjes ("Dit zijn de leukste babynamen die geïnspireerd zijn door cocktails") tot "Mijn Verhaal"-achtige fictieve interviews.

“Als ik middelmatig presteer, zullen sommigen denken: Zie je wel, vrouwen zijn niet grappig.”

Dat vrouwen niet even grappig als mannen zouden zijn is volgens Bakker een nog steeds bestaand vooroordeel. "Ik heb weleens als enige vrouw in een line-up van acht mannen gestaan", vertelt ze. "Dan ben je dus automatisch ook een soort woordvoerder van alle vrouwen. Een middelmatige man valt in zo'n line-up niet op. Als ik middelmatig presteer, zullen sommigen denken: Zie je wel, vrouwen zijn niet grappig."

Gebrek aan vrouwelijke voorbeelden

Maar het komt ook door een gebrek aan representatie, denkt Bakker. Als je geen vrouwelijke voorbeelden hebt, kan je je als beginnende comedian ook aan niemand spiegelen. Daarom is het haar missie om nog veel meer vrouwelijke comedyschrijvers om zich heen te verzamelen, met wie ze De Pin verder uit kan bouwen.