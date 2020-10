Lookalikes, slangenmelkers, matrassentesters en Netflix-ondertitelaars. In deze rubriek interviewen we de mensen met een niet-standaard antwoord op de standaardvraag: wat doe jij eigenlijk? Dit keer: opruimcoach Cornelia Kolle.

Wie: Cornelia Kolle (66)

Cornelia Kolle (66) Wat: Opruimcoach

Opruimcoach Belangrijkste opruimtip: "Focus op één ding tegelijkertijd!"

De kunst van het opruimen zijn we aan het verleren. Tweeverdieners hebben drukke banen en de huishoudschool bestaat niet meer. Sommige mensen hebben wekelijks een huishouder over de vloer, anderen zitten met een rommelig huis en zonder tijd (of zin) om op te ruimen. En al hebben ze tijd; ze weten niet hoe en waar te beginnen.

Herkenbaar? Opruimcoach Cornelia Kolle kan je geruststellen. Het is een veelvoorkomend fenomeen en niet een zonder oplossing. Kolle helpt mensen als outplacementadviseur al veertig jaar aan ander werk en kwam steeds vaker klanten tegen die ook hulp bij het opruimen nodig hadden. "Mensen die zonder baan zitten hebben opeens de tijd om te gaan klussen of opruimen", legt ze uit. "Maar vaak gaat het om spullen die zich jarenlang hebben opgestapeld. Dat kan verlammend zijn."

'Soms kunnen één of twee afspraken al helpen'

Zelf heeft Kolle altijd plezier beleefd aan het ordenen en opruimen van spullen. Zo ontstond vijf jaar geleden het idee om een eigen bedrijf op te richten, zodat ze ook anderen kon gaan helpen orde op zaken te stellen. Volgens haar beseffen nog te weinig mensen dat er zulk soort hulp beschikbaar is. "Er is een gêne", zegt ze. "Je laat niet snel iemand je huis en je spullen doorkijken. Maar soms kunnen één of twee afspraken en wat tips je al erg op weg helpen."

“Man-vrouwrollen zijn buitenshuis wel veranderd, maar binnenshuis zijn de verwachtingen vaak nog hetzelfde.”

Onder haar klanten zijn chaotische jonge mensen, stellen die kleiner moeten gaan wonen en weduwes en weduwnaars die moeite hebben met het afscheid nemen van spullen met emotionele waarde. Kolle: "Wat ook nijpend is, is dat de man-vrouwrollen buitenshuis wel zijn veranderd; beiden werken vaak fulltime. Maar binnenshuis merk ik dat de verwachtingen vaak nog hetzelfde zijn. De vrouw is vaak nog steeds hoofdverantwoordelijk voor het huishouden."

Persoonlijke benadering, maar focus helpt altijd

Een ander type dat Kolle vaak tegenkomt is de milieubewuste verzamelaar of artistiekeling. "Deze mensen bewaren echt elk klein restje en spulletje. Alles kan immers herbruikt worden of is handig voor een toekomstig knutselwerk." Het resultaat is volgens haar echter dat het hele huis vol ligt met tassen en dozen vol restjes, die nooit meer gebruikt gaan worden. "Ik ben pro recycling, hoor! Maar er moet ergens een grens zijn."

Een vastomlijnde werkwijze heeft de opruimcoach niet. Elke klant behoeft volgens haar een unieke benadering. "Er is natuurlijk een verschil tussen het ordenen van keukenkastjes en het ordenen van dagboeken, maar opruimen is vaak een emotioneel beladen bezigheid", aldus Kolle. "Daarom ga ik altijd eerst het gesprek aan. Wat betekenen bepaalde spullen voor iemand? Hoe zou een opgeruimd huis er voor hen idealiter uitzien, hoe zouden ze zich dan voelen?"

Heeft Kolle nog tips voor bij het opruimen? "Het belangrijkste: focus! Werk maar aan één kastje tegelijkertijd. Als je spullen tegenkomt die in een andere kamers of kastjes horen, loop dan niet direct daarheen maar leg ze op stapels of in dozen. En: maak een plan. Wijs voordat je begint bijvoorbeeld alle keukenkastjes eerst een functie toe."