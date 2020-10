Lookalikes, slangenmelkers, matrassentesters en Netflix-ondertitelaars. In deze rubriek interviewen we de mensen met een niet-standaard antwoord op de standaardvraag: Wat doe jij eigenlijk? Dit keer Jeroen, ethisch hacker.

Wie: Jeroen (echte naam bekend bij de redactie, red.)

Jeroen (echte naam bekend bij de redactie, red.) Wat: Ethisch hacker

Ethisch hacker Quote: "We mogen best wat wantrouwender zijn naar onze apparatuur!"

De meeste mensen vallen spreekwoordelijk van hun stoel wanneer Jeroen vertelt wat hij voor de kost doet. Helaas mag hij er niet alles over vertellen, vandaar ook zijn wens om anoniem te blijven. Jeroen is namelijk professioneel hacker. "Ethisch hacker, moet ik eigenlijk zeggen. Want ik hack niet vanuit kwaadwillendheid, maar voor het goede doel."

Overstap van illegaal naar legaal

Van origine is Jeroen softwareontwikkelaar. Hacken deed hij altijd ernaast. "Het was een sport", vertelt hij. "Om te kijken hoe snel ik een systeem binnen kon komen. Dan hackte ik een server van een bedrijf en liet ik een kort berichtje achter."

Toen hij een gezin begon, vond hij het het risico niet meer waard. Tot hij er in 2012 achterkwam dat er ook een manier bestaat om het legaal te doen en er zelfs je geld mee te verdienen.

“Bedrijven benaderen mij en zeggen: hack ons maar!”

Bedrijven en overheidsinstanties huren hem nu in om de veiligheid van hun systeem of software te testen. Jeroen: "Voordat ze een product lanceren, geven ze het aan mij en zeggen ze: probeer ons maar te hacken." Vervolgens is het aan hem de taak om zo snel mogelijk het systeem binnen te dringen. "Wanneer ik merk dat dat lukt, moet ik stoppen en aan het bedrijf doorgeven waar de lek in hun systeem zit."

Stickers op webcams hebben weinig nut

Men heeft volgens hem wel door dat ze gehackt kunnen worden, maar weet vaak niet wat het ook echt inhoudt, of hoe ze zich hiertegen kunnen wapenen. Webcamstickers hebben volgens hem niet zoveel nut. "De gemiddelde mens is geen doelwit", zegt Jeroen. "Alleen als bekende Nederlander moet je misschien bang zijn dat ze op beeldmateriaal van jou uit zijn."

Waar we ons volgens hem meer zorgen over mogen maken, zijn mobiele apps als Siri en Alexa, die ons de hele dag afluisteren. Of andere apparaten die je thuis gebruikt, zoals koelkasten, tv's en koffiezetapparaten.

Jeroen: "Elk apparaat is een computertje dat in potentie ook voor andere doeleinden misbruikt kan worden. Vooral omdat tegenwoordig bijna alles via je router verbonden is met het internet. Die computertjes kan de hacker bijvoorbeeld inzetten om een grote cyberaanval op een bedrijf te plegen."

“Beter is om buitenshuis alleen gebruik te maken van 4G.”

Ook persoonsgegevens zijn waardevol, benadrukt hij. Deze worden bijvoorbeeld gebruikt voor identiteitsdiefstal. "Maak nooit gebruik van een openbaar wifipunt", adviseert hij. "Je weet niet wie er allemaal meekijkt. Beter is om buitenshuis alleen gebruik te maken van 4G."

Wees wantrouwend over apps en software

Zijn doel als ethisch hacker is om bedrijven en producten veiliger te maken. In de toekomst komen daar misschien nog hele overheden bij, want Jeroen is ervan overtuigd dat binnenkort volledige landen platgelegd kunnen worden door hackers.

Volgens Jeroen mogen we een stuk wantrouwender zijn. Als je een nieuw apparaat, software of een app aanschaft, zoek dan eerst op internet hoe goed de beveiliging ervan is. Dat doe je bijvoorbeeld door de naam van het product en het woord 'secure' in te typen. Jeroen: "Is het niet veilig? Spreek de producent erop aan!"