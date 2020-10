Lookalikes, slangenmelkers, matrassentesters en Netflix-ondertitelaars. In deze rubriek interviewen we de mensen met een niet-standaard antwoord op de standaardvraag: Wat doe jij eigenlijk? Dit keer Merlijn Poolman (33), nachtburgemeester van Groningen.

Wie: Merlijn Poolman

Merlijn Poolman Wat: Nachtburgemeester van Groningen en lid van de Nachtraad

Nachtburgemeester van Groningen en lid van de Nachtraad Quote: "Werken in de cultuursector wordt vaak gezien als linkse hobby. En het nachtleven als dom zuipen en drugs gebruiken. Terwijl de nacht mensen juist ruimte geeft om zichzelf te ontdekken en ontwikkelen."

Volgens Poolman worden de beste ideeën 's nachts geboren, in aangeschoten enthousiasme op bierviltjes geschreven, om de volgende dag met een kopje koffie te worden uitgewerkt. Als nachtburgemeester is het Poolmans taak om de waarde en de belangen van het nachtleven over te brengen en partijen aan elkaar te verbinden.

"De nacht biedt ruimte voor het opzoeken van grenzen die overdag niet overschreden worden en is heel intuïtief", zegt Poolman. Als nachtburgemeester is hij ambassadeur van het nachtleven en de schakel tussen ambtenaren, horecaondernemers en het uitgaanspubliek.

Acceptatie van minderheden

's Nachts is er volgens hem ook sprake van een betere acceptatie van minderheden. Denk aan lhbti's die thuis niet zichzelf kunnen of durven zijn, maar 's nachts hun community vinden op gayfeestjes.

“Het ondersteunen van het nachtleven staat laag op de prioriteitenlijst.” Merlijn Poolman, nachtburgemeester

Poolman wijst ook op het verhaal van een bekende van hem, een Marokkaanse jongen die van hardcorefeestjes houdt. Op een van de feestjes kwam hij een aanhanger van Forum voor Democratie tegen. Poolman: "Hij vertelde dat ze ondanks hun verschillen juist heel blij waren dat ze hun liefde voor hardcoremuziek delen." In de ogen van Poolman zorgen de muzieksector en de nacht dan ook voor de daadwerkelijke integratie van verschillende bevolkingsgroepen.

'Nachtleven staat te laag op de prioriteitenlijst'

Helaas wordt het nachtleven door veel mensen en gemeenten nog niet serieus genoeg genomen, vindt Poolman: "Je ziet het in coronatijd: de ondersteuning van het nachtleven staat laag op de prioriteitenlijst. Vanuit de overheid wordt zelfs gesuggereerd dat mensen die in het nachtleven werken zich maar moeten omscholen."

Daarnaast is het volgens hem soms lastig voor de verschillende partijen - de overheid, de horeca, het uitgaanspubliek - om een gezamenlijke 'taal' te vinden. Dit is hemzelf overigens wél gelukt, vindt hij. "Ik heb zeven jaar een nachtclub gerund en veel projecten met de gemeente gedaan. En van een avondje uitgaan ben ik zelf ook niet vies", zegt Poolman lachend. "Ik ben dus een beetje het smeermiddel tussen deze partijen."

Veiliger nachtleven door kroegcolleges

Volgens de nachtburgemeester zou het beter zijn om deze tijd te gebruiken om het nachtleven van de toekomst nog veiliger voor iedereen te maken. Om dit te bereiken, organiseert Poolman in samenwerking met de horeca en de gemeente zogeheten kroegcolleges, waarbij jongeren onder het genot van bier en bitterballen in gesprek gaan over onderwerpen als seksuele intimidatie en veilig drugsgebruik.

“In Wenen is 300.000 euro per jaar vrijgemaakt om het nachtleven te verbeteren.” Merlijn Poolman, nachtburgemeester

"Nu worden deze colleges nog gegeven door een groep enthousiaste vrijwilligers", vertelt Poolman. "Maar het zou prachtig zijn als we in de toekomst meer geld hadden voor onze projecten, zodat het met nog meer zorg en aandacht zou kunnen gebeuren."

Nachtburgemeester van Groningen Merlijn Poolman. (Foto: eigen archief)

Daarnaast werkt Poolman aan het Nachtstadhuis. "Een soort EHBO-post, veilige haven en theehuis in één", vertelt hij. "Waar feestgangers even kunnen bijkomen, hun drugs kunnen laten testen en bijvoorbeeld hun verhaal over intimidatie kwijt kunnen in het geval ze niet direct naar de politie durven gaan."

Berlijn en Wenen noemt Poolman als voorbeelden van steden waarin het nachtleven al serieuzer wordt genomen. "In Wenen is 300.000 euro per jaar vrijgemaakt om het nachtleven te verbeteren. In Berlijn gaat het om 1 miljoen euro. Dat zijn bedragen waar je echt wat mee kunt bereiken!" Hij hoopt dat het in Nederland ook die kant op gaat. Het liefst ziet hij dat andere Nederlandse steden een voorbeeld nemen aan de projecten die nu al in Groningen worden opgezet.