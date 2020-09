Lookalikes, slangenmelkers, matrassentesters en Netflix-ondertitelaars. In deze rubriek interviewen we de mensen met een niet-standaard antwoord op de standaardvraag: Wat doe jij eigenlijk? Dit keer Saskia de Ridder (48), eetpsycholoog.

Wie: Saskia de Ridder

Saskia de Ridder Wat: Eetpsycholoog

Eetpsycholoog Grootste eetfabel: Hoe minder je eet, hoe meer je zult afvallen.

"Eet jij dan ook bitterballen? Dat mag toch helemaal niet?" Dergelijke opmerkingen krijgt eetpsycholoog Saskia de Ridder meer dan eens te horen op borrels en feestjes. "We laten veel van ons eetgedrag van externe factoren afhangen", zegt De Ridder. "Of iets mag, moet of voorgeschreven is." Een blijvend gezonde relatie tot voeding vraagt volgens haar juist om het ontwikkelen van eigen verantwoordelijkheid.

“Met mijn cliënten werk ik eraan dat ze zelf gaan aanvoelen wat hun lichaam echt wil.”

Tijdens door haar georganiseerde kookcursussen ontdekte De Ridder dat de deelnemers die zich focusten op calorieën of het bijhouden van dagelijkse eetdagboeken, vaak een terugval hadden naar een ongezond eetpatroon. Degenen die de positieve effecten van gezond eten op hun algehele gesteldheid ervoeren en erkenden, bleken blijvend een nieuw eetpatroon aan te leren. De Ridder: "Dit was voor mij een besefmoment dat het veel meer om het aanleren van de juiste mindset gaat dan om een vastomlijnd dieet. Vanuit dat idee ben ik mijn praktijk als eetpsycholoog begonnen."

Het ontwikkelen van de juiste mindset gaat volgens haar om de beweging vanuit moeten en mogen naar willen. "Met mijn cliënten werk ik eraan dat ze zelf gaan aanvoelen wat hun lichaam echt wil", aldus De Ridder. "Als je daarmee aan de slag gaat, besef je op een gegeven moment dat je hersenen - uit gewenning, of bijvoorbeeld vanuit de overtuiging dat het troost biedt - wel een hele reep chocola kunnen willen, maar dat het lichaam er niet blij van wordt."

Afzien van chocoladereep niet zien als straf

Vanuit daar kunnen volgens haar bewustere keuzes worden gemaakt en voelt het afzien van die hele chocoladereep niet als een straf, maar als een goede beslissing voor je eigen welzijn. "En daar hoort ook zeker bij dat je af en toe wel gewoon iets lekkers neemt, gewoon omdat je er zin in hebt", zegt De Ridder. "Het verschil is dat je er nu bewust van bent met welke reden je iets eet en dat je het echt wil, niet omdat het nou eenmaal voor je op tafel ligt."

De mensen die in haar praktijk komen zijn geen mensen met ernstig overgewicht, maar eeuwig met hun gewicht jojo-ende vrouwen. Zij zijn zo gewend om diëten te volgen, dat ze onbewust verwachten dat De Ridder ze ook precies gaat vertellen wat ze moeten eten en wanneer.

“Als ik zou gaan vertellen hoe je het moet doen, zou het resultaat niet blijvend zijn.”

"Wanneer ik zeg dat ze van mij alles mogen, raken ze in de war", zegt de psycholoog lachend. "En dat is ook logisch, als je iets al twintig of dertig jaar op dezelfde manier doet. Maar als ik zou gaan vertellen hoe je het moet doen, zou het resultaat niet blijvend zijn. Onderzoek heeft dat ook uitgewezen; als mensen zelf met de oplossing komen, zijn ze veel gemotiveerder om het vol te houden."

Al in het eerste gesprek vertelt De Ridder haar cliënten dat de weegschaal voorlopig in de kast moet blijven. En dat ze ook niet moeten verwachten dat ze binnen een paar weken kilo's gaan kwijtraken. "Bij mij gaan we de diepte in, om vastgeroeste denkpatronen aan te pakken", legt ze uit. "En dat mag best even duren."