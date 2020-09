Wat als je op zoek bent naar een nieuwe baan, maar niet de geschikte kleding hebt om netjes voor de dag te komen op het sollicitatiegesprek? Juist als je in de bijstand zit, of dreigt te belanden, ligt een net pak niet bepaald voor het oprapen. Stichting Dress for Success helpt werkzoekenden aan sollicitatiekleding én zelfvertrouwen.

Zit je al een tijdje op de bank met een uitkering, dan is de kans groot dat je zelfvertrouwen afneemt. Marisela Gosepa (52) uit Amsterdam weet er alles van. Door een schouderblessure kon ze haar werk in de zorg niet meer uitvoeren en kwam ze uiteindelijk in de bijstand terecht.

Na anderhalf jaar zonder werk en vijftig keer 'nee' te hebben gehoord bij sollicitatiegesprekken, sloeg de twijfel toe. Wat deed ze verkeerd? Via de gemeente kwam ze bij Dress for Success terecht.

"Ik ging altijd in mijn eigen kloffie naar sollicitatiegesprekken, gewoon, laarsjes met franjes eraan, een legging, ik dacht daar niet eens meer over na", zegt Gosepa. "Bij Dress for Success kreeg ik een mooi zwart pak en een blouse en ze vertelden me hoe ik mijn make-up en haar moest doen. Toen ik het eindplaatje zag, voelde het alsof ik gegroeid was; ik leek echt langer." Haar eerstvolgende sollicitatie, als hostess bij de RAI, was het raak: ze kreeg de baan.

Te weinig geld voor werkkleding

Gosepa behoort tot de minima waar Dress for Success zich op richt: werkzoekenden die zelf niet genoeg geld hebben om geschikte sollicitatiekleding te kopen. Opgericht in 1997 in de Verenigde Staten heeft deze wereldwijde non-profitorganisatie inmiddels vestigingen in 24 landen. In Nederland zijn er negen winkels.

Door donaties van grote merken, zoals het Nederlandse luxemerk Oger, kunnen duizenden werkzoekenden met een minimuminkomen gratis kleding krijgen om zich beter op de arbeidsmarkt te kunnen presenteren. Met succes: 60 tot 70 procent van de werkzoekenden die bij de stichting langskomt, vindt vervolgens een baan.

“Als ze zijn aangenomen, mogen ze een tweede set uitkiezen om af te wisselen.” Corina Koekenbier, manager Dress for Success

Manager Corina Koekenbier dankt het succes van de stichting voornamelijk aan het herwonnen zelfvertrouwen van haar cliënten. "Of je een hoody uit de kast trekt of een mooie jurk: je oogt niet alleen anders, je voelt je ook anders. En dat straal je uit. Wij maken mensen weer blij met zichzelf. En daardoor kan een sollicitatiegesprek heel anders verlopen."

Tijdens het passen worden er ook tips gegeven. Koekenbier: "Onze medewerkers krijgen regelmatig sollicitatietrainingen om cliënten persoonlijk te kunnen begeleiden. Dan kan het gaan over goed luisteren tijdens een sollicitatiegesprek, oogcontact maken, af en toe knikken, maar ook over persoonlijke hygiëne of de juiste bh - die hebben wij ook voor ze. Zijn ze aangenomen, dan mogen ze een tweede set uitkiezen, zodat ze de kleding kunnen afwisselen."

'Belangrijk om ook skills te etaleren'

Zijn dit soort initiatieven afdoende nu de coronacrisis de arbeidsmarkt overstroomt met nieuwe werkzoekenden? Ton Wilthagen, hoogleraar arbeidsmarkt aan Tilburg University, denkt van niet. Hij ziet het belang in van de stichting, maar stelt dat mensen vaak ook tekortschieten in hoe ze zich inhoudelijk presenteren.

"Het is zeker zo belangrijk dat iemand zijn of haar skills zo goed mogelijk kan etaleren, zodat de werkgever inzicht heeft in wat iemand allemaal kan en zou kunnen. Dat is veel meer dan blijkt uit iemands opleiding of diploma of uit werk dat iemand eerder deed", stelt Wilthagen. "Mensen leren ook in hun vrije tijd, bijvoorbeeld als penningmeester van een voetbalclub."

De hoogleraar pleit er daarom voor dat werkzoekenden ook hun skills beter leren presenteren. "Zo kunnen we ook op vaardigheden gaan matchen op de arbeidsmarkt."