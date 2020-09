Lookalikes, slangenmelkers, matrassentesters en Netflix-ondertitelaars. In deze rubriek interviewen we de mensen met een niet-standaard antwoord op de standaardvraag: wat doe jij eigenlijk? Dit keer Paula Vogelzang (49), professioneel koppelaar.

Wie: Paula Vogelzang

Paula Vogelzang Wat: Matchmaker voor singles/professioneel koppelaar

Matchmaker voor singles/professioneel koppelaar De drie grootste valkuilen van relatiezoekers: Te snel afhaken, beoordelen op eigenschappen die er niet of minder toe doen en te hoge eisen stellen, zoals alles aan de partner leuk willen vinden.

24 jaar geleden kwam ze voor de liefde vanuit Tsjechië naar Nederland. Nu helpt ze Nederlandse singles aan een partner. Paula Vogelzang is professioneel koppelaar, bij haar eigen matchmakingbureau Toekomstrelatie.nl.

Ze noemt zichzelf ook wel liefdesmakelaar. Vogelzang: "Als je een huis gaat kopen, ga je ook niet zomaar wat uitproberen. Je stapt naar de makelaar en hebt het over jouw levensstijl, toekomstwensen en verwachtingen. Ook een serieuze relatie vraagt om een serieuze aanpak."

70 procent slaagt na traject van een jaar

Vogelzang of een van haar werknemers bezoekt elke cliënt thuis. Daar hebben ze een uitgebreid gesprek over de relatiewensen en levenswaarden. Dan volgt de matchmaking met een potentiële partner uit haar bestand. Wanneer twee mensen gaan daten, staan de matchmakers beide personen bij met advies en begeleiding.

De koppelaar noemt haar methode discreet, persoonlijk en efficiënt. Geen eindeloze appjes of een online profiel aanmaken, maar meteen op date. Een traject van een jaar kost 950 euro. "Maar na een jaar is ook 70 procent van onze cliënten geslaagd. Op Tinder slaagt bijvoorbeeld maar 8 procent."

Oordeel op basis van oppervlakkige eigenschappen

Het probleem met daten is volgens Vogelzang, die een achtergrond in de psychologie heeft, dat mensen erg snel afhaken. "Ze vellen een oordeel aan de hand van oppervlakkige eigenschappen", zegt ze. "Terwijl het echt leren kennen van de kernwaarden en persoonlijkheid van iemand geduld vereist."

Goede begeleiding in de beginfase kan volgens haar veel prille relaties redden. "Een tijd geleden had ik een man en vrouw met elkaar gekoppeld. Na hun eerste date was de man helemaal onder de indruk, maar de vrouw had haar twijfels. Ze had het wel leuk gehad, maar vond hem qua uiterlijk en kleding niet haar type."

“Wat laat je hier nu lopen, alleen maar door iemands kledingstijl?”

Na de afwijzing stuurde de man in kwestie een bericht naar Vogelzang, waarin hij zijn dankbaarheid voor de bijzondere avond uitte. Hij sprak lovende woorden over zijn date, die hij erg interessant had gevonden, en zei dat hij het sinds het overlijden van zijn vrouw niet meer zo fijn had gehad.

"Daar kon ik het niet bij laten!", herinnert Vogelzang zich. "Ik heb het bericht aan de vrouw doorgestuurd met daarbij de vraag: 'Wat laat je hier nu lopen, alleen maar door iemands kledingstijl?'" Inmiddels zijn de twee al een aantal jaar gelukkig samen.

'Op Tinder waren deze twee nooit bij elkaar gekomen'

Vogelzang: "Je hebt de binnenste ring van kwaliteiten en de buitenste ring. In de buitenste ring bevinden zich de uiterlijke eigenschappen, hobby's en interesses. In de binnenste ring vind je de kernwaarden en persoonlijkheid."

Voor een succesvolle relatie zijn die laatste volgens haar veel belangrijker. Maar die zijn niet makkelijk uit te dragen in twee regeltjes tekst en een paar plaatjes. Op een datingssite of app als Tinder was het eerdergenoemde stel daarom misschien nooit bij elkaar gekomen.

Zelf is de koppelaar gescheiden. Soms komt ze op een intakegesprek wel een interessante man tegen, maar uit professionele overwegingen zou ze nooit iets met die gevoelens doen. "Mijn tijd komt nog wel", zegt Vogelzang lachend. "Ik zou eigenlijk een eigen matchmaker moeten hebben!"