Lookalikes, slangenmelkers, matrassentesters en Netflix-ondertitelaars. In deze rubriek interviewen we de mensen met een niet-standaard antwoord op de standaardvraag: Wat doe jij eigenlijk? Dit keer Yorick Saeijs, werk- en scheidingscoach.

Wie: Yorick Saeijs

Yorick Saeijs Wat: Werk-en scheidingscoach

Werk-en scheidingscoach Grootste uitdaging: "Managers ervan overtuigen dat het loont om te investeren in het welzijn van werknemers."

Een jaar na zijn eigen scheiding zette Yorick Saeijs vanuit zijn vorige baan in het onderwijs een eigen bedrijf op: Werk & Scheiding, een coachpraktijk om uitval te voorkomen bij werknemers die in scheiding liggen. "Een scheiding gooit je leven op zijn kop", zegt Saeijs. "Het is niet verrassend dat dat ook effect heeft op het werkvlak. Het ziekteverzuim onder deze groep is hoog."

“Vaak wordt er alleen via de app gecommuniceerd en worden verwijten heen en weer geslingerd.”

Voor veel scheidende mensen is geld een probleem. Een mediator is vaak de enige hulp die ingeschakeld wordt. Maar deze moet onpartijdig zijn en zal je dus niet individueel bijstaan. Saeijs: "Wij bieden onze diensten aan via de werkgever of Arbodienst. Het is ook in het belang van het bedrijf om de werknemer tijdens deze fase goed bij te staan. Ziekteverzuim of uitval pakt namelijk duurder uit."

Yorick Saeijs helpt werknemers die in scheiding liggen (Foto: Privécollectie)

Kinderen als 'verdubbelaar' van problemen

Bijna alle scheidende mensen die Saeijs bijstaat, hebben kinderen. "Kinderen zijn een verdubbelaar van scheidingsproblematiek", legt Saeijs uit. "Als je geen kinderen hebt, kan je makkelijker zeggen: zoek het maar uit, we spreken elkaar gewoon niet meer." Gezamenlijke kinderen dwingen de ex-partners om contact te blijven houden, samen te zoeken naar oplossingen.

Wat de meeste problemen oplevert voor mensen in scheiding? "Slechte communicatie", aldus Saeijs. "Vaak wordt er alleen via de app gecommuniceerd en worden verwijten heen en weer geslingerd. Niet alleen is dit niet efficiënt, maar het vreet ook energie, waardoor mensen dus geen energie meer overhebben op het werk."

De coach stelt dat de oplossing ligt in het maken van vaste afspraken. "Spreek bijvoorbeeld een moment in de week af waarop je een vast lijstje van onderwerpen bespreekt. Dan heb je de rest van de week ruimte voor andere dingen."

Volgens hem denken veel mensen onterecht dat wanneer ze hun handtekening onder het scheidingsconvenant zetten, alles afgehandeld is. Saeijs: "Eigenlijk begint het dan pas. Net als elke andere relatie, is de relatie met je ex ook eentje waar je continu aan werkt."

Schuld alleen bij de ander leggen

Ook maakt Saeijs mee dat mensen in een slachtofferrol zitten. "Ze zeggen het niet zo direct, maar je merkt dan aan alles dat ze de schuld alleen maar bij de ander leggen. Dat klopt natuurlijk niet. In een relatie en in een scheiding zijn altijd twee mensen betrokken."

Pas wanneer een coachee dit durft te erkennen, kan er volgens Saeijs verbetering in de situatie komen. Hij noemt dit de overgang van een fixed mindset naar een growth mindset; van de gedachte 'het is nou eenmaal zo' naar 'wat kan ik wel doen?'.

“Als je investeert in je werknemer, wordt dat beantwoord met dankbaarheid en productiviteit.”

Geen kant- en klare oplossingen

Als coach helpt Saeijs, samen met een aantal andere coaches die hij heeft opgeleid, om mensen te laten inzien welke mogelijkheden ze hebben. "Het is niet de bedoeling dat wij ze een kant-en-klare oplossing geven. We werken met opdrachten waar de mensen zelf mee aan de slag gaan. Juist de zelfredzaamheid moet een boost krijgen."

Zijn vorige coachees zijn volgens Saeijs dan ook vooral trots op zichzelf. "En je merkt het ook in de loyaliteit naar het bedrijf toe", zegt hij. "Als je als werkgever investeert in je werknemer, wordt dat beantwoord met dankbaarheid en productiviteit."