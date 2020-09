Lookalikes, slangenmelkers, matrassentesters en Netflix-ondertitelaars. In deze rubriek interviewen we de mensen met een niet-standaard antwoord op de standaardvraag: Wat doe jij eigenlijk? Dit keer Amber Reijmers (50), latexleverancier en latexworkshopgever.

Wie: Amber Reijmers

Amber Reijmers Wat: Latexexpert

Latexexpert Gekste bestelling: "Een gele, latex hangmat in de vorm van een banaan."

Het begon allemaal toen een goede vriendin van Reijmers haar zo'n 24 jaar geleden meevroeg naar een 'rubberfeestje' (een fetisjfeest waar mensen gekleed gaan in latex). "Ik was nog nooit op zo'n feestje geweest," herinnert ze zich. "Maar het leek me wel leuk, dus dacht: waarom niet?" Inmiddels runt Reijmers latexrepair.nl; de grootste latexleverancier aan particulieren ter wereld en geeft ze zelf workshops in het maken van latexproducten.

Toen de twee vriendinnen destijds op zoek gingen naar latex outfits voor het rubberfeestje, bleek dat namelijk makkelijker gezegd dan gedaan. Reijmers: "Alles was te klein en bovendien voelden we ons niet op ons gemak in die krappe winkeltjes, waar we de pakjes moesten passen."

Reijmers en haar vriendin besloten tien meter latex te kopen en zelf thuis aan de slag te gaan. "Ik maakte een enorme, Marie Antoinette-achtige jurk van latex voor mezelf," vertelt Reijmers. "We hadden geen idee van de technische kant van naaien. Alles zat vast met nietjes en duct tape. Van dichtbij zag het er dus niet uit. Maar op een afstand, in het duister van het feest was het spectaculair!"

“Het ademt niet, het stinkt en het scheurt snel.” Amber Reijmers

Van Amsterdamse bluf tot latexexpert

Op datzelfde Amsterdamse feest kreeg Reijmers al haar eerste klanten. Reijmers: "Mensen vonden mijn outfit zo bijzonder en vroegen mij waar ik die gekocht had. Ik heb mijzelf er toen doorheen gebluft en gezegd dat ze bij mij konden bestellen." Na het feest maakte Reijmers zich in rap tempo de kneepjes van het kleding maken eigen. Nu is ze expert in haar vakgebied en een van de ongeveer vijf mensen ter wereld, die zelf grote latex sheets produceren met prints.

Na bijna vijfentwintig jaar is de interesse in latexkleding volgens haar nog steeds onverminderd groot. "Het taboe is er misschien ook een beetje van af", zegt Reijmers.

Daarnaast wordt latex ook ontdekt door modeontwerpers. Modevakscholen komen bijvoorbeeld langs met hun studenten voor een workshop werken met latex en een aantal jaar geleden werkte Reijmers samen met het haute couture modeduo Victor & Rolf. "Ze wilden voor hun collectie verschillende items van poederkleurig latex maken, waar danseressen van het Nationale Ballet tijdens hun show in zouden lopen." Reijmers werd uitgenodigd in hun atelier, om te laten zien hoe kledingstukken van latex in elkaar worden gezet.

“Er komen hier ook bekende Nederlanders die vragen of de ramen geblindeerd kunnen worden tijdens de les.” Amber Reijmers

Erotische lading van het materiaal

Toch heeft latex als kledingstof volgens Reijmers niet veel positieve eigenschappen. "Het ademt niet, het stinkt en scheurt snel." De aantrekkingskracht zit volgens haar vooral in de erotische lading van het materiaal; het gevoel strak ingebonden te zijn. Haar cursisten en klanten komen uit alle lagen van de maatschappij. Reijmers: "Van huisvrouwen die normaal kookworkshops volgen tot modestudenten, en bekende Nederlanders die vragen of de ramen geblindeerd kunnen worden tijdens de les."

Maar ook voor bedrijven en organisaties buiten de modewereld is latex een interessant materiaal voor innovaties. Zo nam een Afrikaans ziekenhuis eens contact op met Reijmers. Ze wilden protheses maken voor kinderen die gewond waren geraakt op het mijnenveld, met latex als een soort huid die eroverheen zou zitten. "Dat heb ik afgeraden," vertelt ze. "Latex verkleurt namelijk in de zon." Met een Amerikaans roboticabedrijf heeft Reijmers wel al jarenlange een vruchtbare samenwerking.