Niet voor iedereen is het ideaal gebleken, maar er is een groep thuiswerkers die sinds de lockdown veel meer uit een dag haalt. Sporten, gezond eten: wat eerst bij voornemens bleef, is nu een gewoonte. Hoe hou je dat gedrag vast als we langzaam weer terug naar kantoor gaan?

Waarom is gedrag normaal gesproken zo moeilijk te veranderen? "Je zit vast in gewoontes en patronen", legt Rick van Baaren uit. Hij is hoogleraar gedragsverandering aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

Wat deze tijd dan ook uniek maakt, is dat die patronen door de lockdown verbroken werden. "Normaliter ging je altijd op donderdag naar de kroeg, nu heb je meer tijd omhanden om iets anders te gaan doen."

“Stop gezonde snacks in je tas, dan ben je niet overgeleverd aan de kiosk.” Jaap Seidell, hoogleraar voeding en gezondheid

Kleine groep is gezonder gaan leven

Bij een kleine groep mensen mondde dit uit in gezonder gedrag. Volgens onderzoek van het Mulier Instituut blijkt weliswaar dat 38 procent minder is gaan bewegen en 49 procent op hetzelfde aantal uren is gebleven, maar de overige 13 procent koos er wél voor om meer te sporten.

Ander onderzoek van het Voedingscentrum liet zien dat dat 10 procent van de ondervraagden gezonder is gaan eten, tegenover zo'n 7 procent ongezondere eters. 83 procent bleef hetzelfde doen.

Voor de kleine groep die het roer heeft omgegooid, wordt het volgens Van Baaren de komende tijd lastig. Want wat blijft er nog over van gezonde gedrag als we weer naar kantoor gaan?

'Plan je nieuwe gewoontes in'

Wie het plannen onderschat, gaat volgens Van Baaren geheid de mist in. Denk je dat het wel goed komt, dan verval je bij de minste druk weer terug in oud gedrag. "Maak dus een plan wanneer je boodschappen doet voor gezonde voeding."

Ook voor de lekkere trek is het goed om vooruit te plannen, stelt hoogleraar Jaap Seidell, hoogleraar voeding en gezondheid aan de Vrije Universiteit Amsterdam. "Stop bijvoorbeeld gezonde snacks in je tas. Sta je op de trein te wachten en krijg je trek, dan ben je niet overgeleverd aan de kiosk."

“Schrap iets wat je tijdens de lockdown niet gemist hebt.” Katja Cardol, gezondheids- en sportpsycholoog

Ook met sporten werkt het zo, benadrukt Katja Cardol, gezondheids- en sportpsycholoog bij de Universiteit Leiden. "Zorg dat je hardloopschoenen klaarstaan voor wanneer je thuiskomt na werk, of leg ze klaar naast je bed voor als je opstaat."

Een nieuwe gewoonte betekent bovendien dat er ruimte in je agenda gemaakt moet worden. Door de terugkerende reistijd van en naar werk blijven er immers weer minder uren over. "Als je iets nieuws doet, is het wel de bedoeling dat je er écht tijd voor maakt. Schrap bijvoorbeeld iets wat je tijdens de lockdown niet gemist hebt."

Samen sporten en gezond snacken

Wie gezonder wil eten, doet er volgens Seidell ook goed aan om dit met anderen in het huishouden te doen. "Zet een schaal met gezonde snacks op tafel in plaats van chips. Wie het samen doet, kan elkaar ook makkelijker aanspreken."

Ook een sportbuddy kan helpen om gedrag langer vol te houden, aldus Cardol. "Die trekt je ook van de bank als je moe bent." Dat kan zelfs virtueel. "Ik heb een vriendin in Amerika wonen, we kunnen elkaars runs zien op een app. Zo motiveer je elkaar op afstand."

Minder makkelijk ongezond doen

Als je de komende tijd nog altijd veel thuis bent, liggen ongezonde gewoontes ook nog altijd op de loer. Hier kun je echter het nodige tegen doen. Haal je bier in huis? Zet het dan warm in de kelder in plaats van koud in de koelkast. Wil je tóch met de auto in plaats van met de fiets? Parkeer hem dan drie straten verderop. Van Baaren: "Op die manier zorg je ervoor dat ongezond gedrag minder aantrekkelijk wordt."