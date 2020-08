Look-a-likes, slangenmelkers, matrassentesters en Netflix-ondertitelaars. In deze rubriek interviewen we de mensen met een niet-standaard antwoord op de standaardvraag: wat doe jij eigenlijk? Dit keer Amy Hehalatu (36), die een hondenuitlaatbedrijf runt.

Wat doe jij eigenlijk? Wie: Amy Hehalatu (36)

Wat: Hondenuitlater

Favoriete hondenras: “Misschien wel de Shiba Inu. Die zijn zo lekker eigenwijs. Soms wel een uitdaging voor mij als hondenuitlater, maar dat vind ik wel leuk."

Op de parkeerplek van het Loosdrechtse Bos is het een beestenboel. Er staan vijf bestelbusjes van hondenuitlaatservices geparkeerd en twintig honden, van alle soorten en maten, lopen en rennen rond onder de hoge bomen. Te midden van alle viervoeters staat Hehalatu. Twee van de bestelbusjes zijn van haar eigen uitlaatservice: Amsterdam West Dogs.

Hehalatu, die zelf op een boerderij opgroeide, werkte in de jeugdzorg, kinderopvang, op een kostschool en als gastouder. "Eigenlijk alles wat met kinderen te maken heeft", zegt ze glimlachend. "Maar ik wilde meer bij mijn eigen zoontje kunnen zijn."

Nu begint haar werkdag om 9.00 uur en is ze rond 14.00 uur weer thuis. "Ideaal als alleenstaande moeder", zegt ze. "Ik kan mijn zoontje ophalen en de rest van de dag bij hem zijn. Maar in de vakanties gaat hij het liefst met mij en de honden mee!"

“Je moet als uitlater goed je rust en autoriteit kunnen bewaren.” Amy Hehalatu

Vijftig honden op wachtlijst

De uitlaatservice richtte ze 3,5 jaar geleden op met behulp van de Bart de Graaff Foundation, die elk jaar ondernemers met een chronische ziekte koppelt aan een investeerder. Inmiddels is haar dienst zo populair dat er vijftig honden op de wachtlijst staan.

Wat haar onderscheidend maakt? "Ik ga voor klasse!" zegt de Amsterdamse. "Sommige uitlaatservices pikken je hond op voor een wandeling van een half uur in de buurt. Dat is prima. Maar ik wil meer service bieden."

Met haar vaste roedel van veertien honden wandelt ze minstens twee uur per dag, vijf dagen per week. Het drukke Amsterdamse Bos mijdt ze. Liever gaat ze naar de Hoorneboegse Heide of naar het uitgestrekte strand van IJmuiden. "Ook heb ik meerdere diploma's in mijn vakgebied behaald en heb ik kennis van hondenrassen en gedrag", zegt Hehalatu.

Elk hun eigen karakter

Vandaag lopen er iets minder honden mee. Door de gevolgen van de corona-epidemie kunnen sommigen haar diensten tijdelijk niet betalen.

Vooraan de roedel loopt elfjarige Australische herdershond Stevie. "De alfavrouw van de roedel," zegt Hehalatu. "Maar ze begint een beetje oud, doof en blind te worden en de jongere honden trekken zich steeds minder van haar aan."

Dan zijn er nog de vriendelijke zwarte labrador Snoop Dogg, de rustig drentelende ruwharige teckel Ruffi, labrador en allemansvriend Brinky, de Australische herder Roest (de enige reu en erg jaloers als het op Hehalatu aankomt), Beagle Luna, die een tracker draagt omdat ze vaak een geurspoor volgt en soms afdwaalt, en Yuki, een eigenwijze Shiba Inu.

"Ze hebben elk een eigen temperament", zegt Hehalatu. "Je moet als uitlater goed je rust en autoriteit kunnen bewaren. Anders nemen ze het van je over."

“Een kind stuur je ook naar school om te leren.” Amy Hehalatu

Filmpjes op Instagram

De baasjes van de honden krijgen een maandelijkse nieuwsbrief en via haar Instagram-pagina houdt Hehalatu ze dagelijks op de hoogte. "Als ik een dag niets heb gepost, krijg ik bezorgde berichten!" lacht ze. "Mensen vinden het leuk om te zien dat de hond het naar zijn zin heeft."

Wat ze ervan vindt dat mensen een hond nemen terwijl ze zelf geen tijd hebben om die uit te laten? "Als je helemaal geen tijd en aandacht hebt, moet je geen hond nemen", zegt Hehalatu. "Maar een kind stuur je ook naar school om te leren. Zo is het ook goed voor je hond om met een uitlaatservice mee te gaan. De honden kunnen met elkaar spelen en een positie in de groep innemen. Het is een sociale leerschool."