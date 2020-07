Look-a-likes, slangenmelkers, matrassentesters en Netflix-ondertitelaars. In deze rubriek interviewen we de mensen met een niet-standaard antwoord op de standaardvraag: Wat doe jij eigenlijk? Dit keer een sportgokker, die onder zijn alias Betmanbegins te werk gaat.

Wat doe jij eigenlijk? Wie: Betmanbegins (29)

Wat: Sportgokker

Grootste ingelegde bedrag: Een paar duizend euro op een voetbalwedstrijd.

Al in het oude Griekenland werd gewed tijdens de Olympische Spelen. De Romeinen legden hun munten graag in op gladiatorengevechten. Tegenwoordig vind je de sportgokker vooral online; bij de zogenoemde bookmakers zoals Unibet en TOTO. Betmanbegins, een 29-jarige Vlaming, die liever onder zijn online gebruikersnaam geïnterviewd wordt, is sinds vorig jaar fulltime sportgokker. Zijn werk doet hij online, terwijl hij als een digitale nomade de wereld afreist.

"Spellen en sport heb ik altijd interessant gevonden", vertelt hij. "Op mijn achttiende begon ik, naast mijn studie financiën, semiprofessioneel online poker te spelen."

Eenmaal afgestudeerd verhuist hij naar Londen, met de ambitie om in de financiële wereld aan de bak te gaan. Door zijn gebrek aan ervaring en het feit dat hij geen native speaker is, blijkt dit echter moeilijk. Per toeval stuit hij op een vacature van Unibet, waarbij gezocht wordt naar een Nederlandstalige medewerker voor hun Londense bookmakerskantoor.

Algoritmes te slim af zijn

Bij Unibet leert hij de kneepjes van het bookmakersvak, dat vooral bestaat uit algoritmes loslaten op verschillende sportwedstrijden, en die algoritmes aanpassen aan de hand van nieuwe ontwikkelingen in de sportwereld. Naast zijn werk begint hij zelf te wedden op andere bookmakerswebsites.

"Wedden op sportwedstrijden is eigenlijk een spel om de bookmaker te slim af zijn", legt hij uit. "Je gaat steeds op zoek naar zwakke plekken in het algoritme." Kansen ontstaan volgens hem als er onvoorziene ontwikkelingen plaatsvinden. Bijvoorbeeld een onverwachte strafschopnemer die wordt aangekondigd. Niet al die ontwikkelingen worden op tijd in de algoritmes verwerkt.

Het wedden begint voor hem dan ook bij het uitpluizen van het nieuws en de socialemediakanalen van atleten en sportteams. "Als ik daar een nieuwtje ontdek, is dat voor mij een aanknopingspunt om mijn winkansen bij die wedstrijd verder te onderzoeken."

Nederlanders verliezen het meest

Waar er in Londen op zowat elke straathoek een gokwinkel te vinden is, staat Nederland volgens Betmanbegins pas in de kinderschoenen van het sportgokken. "Van alle markten waar Unibet actief is, hebben ze de grootste winstmarge op Nederlanders. De markt is in Nederland niet gereguleerd en er is weinig informatie beschikbaar over het online sportgokken. Veel mensen doen maar wat."

Vaak wordt op te veel wedstrijden en bij slechts één enkele bookmaker ingezet. Maar volgens Betmanbegins moet je als sportgokker juist gebruik maken van de luxe dat je rustig kunt afwachten tot een bookmaker een fout maakt. "Daarnaast zit geen enkele professionele sportgokker op maar één website te gokken. Juist door de verschillen in uitbetalingen per weddenschap, kan je steeds de beste prijs krijgen."

Niet laten leiden door emotie

Maar wat is er nog meer nodig om een goede sportgokker te worden? In ieder geval niet te veel emotie. "Ik ken spelers die heel goed zijn, maar hun verliezen mentaal niet kunnen opvangen. Het is een vak waar altijd risico's aan verbonden zijn. Ik weet dat ik op lange termijn winst zal maken, maar het kan goed zijn dat ik opeens een paar maanden in het rood sta."

Om de beginnende sportgokker op weg te helpen, heeft Betmanbegins op Instagram een online leeromgeving opgezet. Daar vertelt hij onder meer over de fouten die bookmakers maken en welke sportstatistieken interessant zijn om te analyseren.