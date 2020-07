De pabo is populair, ook bij mensen die het roer omgooien en als zijinstromer het basisonderwijs in willen gaan. Vorig jaar verdubbelde deze groep zelfs en voor september staan er alweer honderden in de startblokken. Wat inspireert mensen om de overstap naar het docentschap te maken?

Kaj van Berkel (31) begint in september als zijinstromer. Hij probeerde op het hoogtepunt van de economische crisis, in 2013, aan de slag te gaan als journalist. Toen dat niet lukte, kwam hij in een marketingbaan terecht. "Ik probeerde er wat van te maken door steeds bij een beter bedrijf te gaan werken en daar op te klimmen, maar liep op een bepaald moment toch tegen een muur op. Ik miste maatschappelijke betrokkenheid."

Een documentaire over bullshit-jobs (zinloze banen, red.) opende zijn ogen. "Ik dacht: volgens mij heb ik ook zo'n baan. Dat trof me heel erg." Van Berkel zocht met een loopbaancoach uit wat hij dan wél wilde. "Zo kwam ik erachter dan het beroep van leraar me op het lijf geschreven is. Het vak van basisschooldocent lijkt me het leukst vanwege de speelse, creatieve manier van lesgeven, het werken met kinderen en de afwisseling van de verschillende vakken die je geeft."

“Mensen zoeken betekenisvol werk, en dat is lesgeven bij uitstek.” Barbara de Kort, directeur LOBO

Baanzekerheid en meer maatschappelijke waardering

Baanzekerheid vanwege het lerarentekort is maar een deel van het verhaal, denkt ook Barbara de Kort van het Landelijk Overleg Lerarenopleiding Basisonderwijs (LOBO). "Mensen zoeken betekenisvol werk, en dat is lesgeven bij uitstek. Als leraar lever je een belangrijke bijdrage aan het fundament van samenleving."

Dat inzicht was niet altijd vanzelfsprekend, zegt De Kort. "Jarenlang werd het beroep ondergewaardeerd. Mensen dachten: hoe moeilijk kan het zijn om op de rand van de zandbak te zitten? Dat doe je met twee vingers in je neus. Dat beeld is echt gekanteld."

De coronacrisis heeft die ontwikkeling verder versneld, denkt de LOBO-directeur. Veel ouders kwamen thuis te zitten met hun kinderen, en ervoeren zo hoe uitdagend lesgeven is. "Het is een onverwacht positief bijeffect dat meer mensen hebben ontdekt dat het echt een vak is."

'De stroom van aanmeldingen wordt nog groter'

De toegenomen waardering voor het beroep is duidelijk terug te zien in de aanmeldingscijfers voor de pabo. Die groeien al jaren. Eind juni waren er ruim duizend en daarmee 11,7 procent meer aanmeldingen binnen dan een jaar eerder, laat de Vereniging Hogescholen aan NU.nl weten. Dat is exclusief zijinstromers. De definitieve aantallen kunnen nog wel veranderen.

Bij de zijinstromers is eenzelfde trend te zien: in 2019 meldde LOBO een verdubbeling van de totale groep vergeleken met een jaar eerder. Opgeteld waren er duizend mensen bezig met het traject.

Hoewel er nog geen definitieve cijfers zijn voor 2020, vertelt De Kort dat er voor september nu al ruim zeshonderd nieuwe aanmeldingen zijn. "Die stroom wordt denk ik nog groter nu de coronamaatregelen minder worden. Mensen hebben gewacht met aanmelden."

“Ik weet dat ik minder ga verdienen, maar ik krijg er zoveel meer voor terug.” Ilse de Rooij

Tien jaar lang op zoek

Ook Ilse de Rooij (39) waagt in september de overstap naar de pabo. Ze was eerst zes jaar lang reisleider, en daarna tien jaar coach. In die laatste baan kon ze nooit helemaal haar draai vinden. "Niemand in mijn omgeving had er ooit aan gedacht, maar nu ik vertel dat ik de pabo ga doen zegt iedereen dat het helemaal mijn ding is."

Pas na grondig zelfonderzoek kwam ze erachter wat ze zocht, vertelt De Rooij. "Speelsheid en het zoeken van een liefdevolle verbinding bleken belangrijk voor me, en werken met kinderen past daar goed bij. Ik werkte als coach met volwassenen, dus ging het vaak over problemen. Het lijkt me nu zo mooi om van onderaf te beginnen, en kinderen te helpen groeien."

De coronacrisis overtuigde De Rooij er nog eens extra van dat het leraarschap bij haar past. "Ik gaf tijdelijk les aan mijn twee kinderen, die in groep 7 en de eerste klas zitten, en ik merkte hoe soepel dat ging. Dat heeft bijgedragen aan mijn overtuiging: dit durf ik wel aan. Ik weet dat ik minder ga verdienen, maar ik krijg er zoveel meer voor terug dat ik dat niet zo belangrijk vind."