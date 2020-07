Look-a-likes, slangenmelkers, matrassentesters en Netflix-ondertitelaars. In deze rubriek interviewen we de mensen met een niet-standaard antwoord op de standaardvraag: Wat doe jij eigenlijk? Dit keer LunatiKa, digi domina.

Wat doe jij eigenlijk? Wie: LunatiKa (42)

Wat: Digi domina

Klanten: "Voetaanbidders, geldslaafjes, mannen die stiekem lingerie dragen… noem het maar op! Maar een ding hebben ze gemeen: ze zijn eigenlijk op zoek naar verbinding."

LunatiKa, die liever onder pseudoniem geïnterviewd wordt, heeft filosofie gestudeerd en beoefent tantra. Maar ze werkt ook als sekswerker achter de webcam: als digi domina, ofwel online BDSM-meesteres (BDSM is een afkorting voor activiteiten en relatievormen die te maken hebben met onder meer het spelen van een machtsspel en/of het opleggen van fysieke beperkingen).

Ze ziet dit werk meer als iets spiritueels dan puur fysieks. Tantra en webcamseks hebben seksualiteit als raakvlak, maar de insteek verschilt. "Op webcamsites komen de klanten veelal binnen met de wens om een snelle, platte ervaring te hebben. Bij tantra gaat het erom die seksuele energie te doorvoelen, in jezelf en in relatie tot de ander."

Haar klanten wil LunatiKa een spiegel voorhouden. Ze wil ze geen genoegen laten nemen met alleen maar snelle bevrediging. Waarom ze ervoor heeft gekozen om haar missie op deze manier na te jagen? "Dat was eigenlijk heel vanzelfsprekend. De mannen (al haar klanten zijn man, red.) komen bij mij met een houding die uitgaat van 'nemen'. Ze hebben een doel voor ogen en ik ben het middel." Een leidende, dominante rol bleek het meest effectief in het doorbreken van deze dynamiek.

“Als een man vraagt of ik me uit wil kleden, zeg ik: verleid me maar!” LunatiKa, digi domina

Zoektocht naar meer dan oppervlakkig genot

Dat betekent niet dat LunatiKa alleen maar bevelen uitdeelt. Het gaat eerder om confronteren. LunatiKa: "Als een man vraagt of ik wat meer van mijzelf kan laten zien, zeg ik: verleid me maar!" Vaak probeert diegene dat vervolgens te doen door zelf uit de kleren te gaan. Dan moet ze lachen. "Ik wil ze laten merken dat dat niet zo gemakkelijk gaat."

Deze benadering doet haar klanten soms schrikken, maar het is ook het beginpunt van de zoektocht naar een seksualiteit die verder gaat dan oppervlakkig genot. Het gaat dan om echt contact en intimiteit, waarvan naaktheid, seks en klaarkomen een onderdeel kunnen zijn, maar ook een andere lading en betekenis krijgen.

Taboe op vrouwelijke seksualiteit

Volgens LunatiKa komen er veel mensen op haar website af die in het echte leven onvervulde verlangens koesteren. Ze merkt dat de dingen die op persoonlijk en seksueel niveau bij haar klanten spelen, een afspiegeling zijn van maatschappelijke verwachtingen en patronen.

"De verhouding tussen mannen en vrouwen is uit balans. Er heerst bijvoorbeeld een taboe op vrouwelijke seksualiteit. Ook mannen hebben daar last van, maar in het echte leven is het niet altijd makkelijk om vastgeroeste patronen uit te dagen. Online kan daar op een veilige manier mee geëxperimenteerd worden."

'De man smeekte mij om zijn geld af te nemen'

Een case die LunatiKa noemt, is die van een man die de rol van "geldslaaf" wilde aannemen. Dit is een bekende term binnen de BDSM-wereld. Toen de man voor het eerst bij haar aanklopte, had hij een goedbetaalde baan, een chique auto en een duur huis. LunatiKa: "Maar over de webcam smeekte hij mij om hem al dat geld af te nemen. Het liefst had hij gezien dat ik hem dure leningen voor mij liet afsluiten."

Ze vonden een middenweg. De meesteres liet hem kleine bedragen betalen voor verschillende van haar online diensten. Maar ook gingen ze samen op zoek naar zijn werkelijke verlangens, die vaak achter de seksuele verlangens schuilen. Inmiddels is de man van baan veranderd en verhuisd, en leidt hij een meer bevredigend bestaan. Ook de sessies die LunatiKa en haar klant nu nog hebben, zijn minder extreem geworden.

“We hebben allemaal unieke driften.” LunatiKa

LunatiKa: "We hebben allemaal unieke driften. Maar hoe meer je je verlangens onderdrukt, hoe extremer ze op een ander vlak tot uiting komen." De oplossing ligt volgens haar in het onderzoeken en accepteren van al je verlangens, zodat je ze op een constructieve manier kunt integreren in je leven.