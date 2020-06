Look-a-likes, matrassentesters en Netflix-ondertitelaars: in deze rubriek interviewen we de mensen met een niet-standaard antwoord op de standaardvraag: Wat doe jij eigenlijk? Dit keer Nelleke de Vries (50), ballonnenclown.

Wie: Nelleke de Vries

Wat: Ballonnenclown

Favoriete ballonfiguur: "De bloem. Leuk voor kinderen, maar ook voor de ouders, die hem bijvoorbeeld als cadeautje aan hun partner kunnen geven."



Op een nieuwjaarsavond, zo'n veertien jaar geleden, wandelde Nelleke de Vries door de binnenstad van Almere. Voor het stadhuis zag ze een clown staan, die druk in de weer was met het vouwen van ballonfiguren. De Vries was geïntrigeerd, liep op de clown af en mocht zelf een paar ballonnen proberen te vouwen. Een nieuwe hobby was geboren.

Een van Nellekes creaties. (Eigen foto).

Inmiddels heeft De Vries een eigen bedrijf; 'Verpakte Lucht' en kan ze zichzelf professioneel ballonnenclown en -artiest noemen. Ze wordt ingehuurd voor verjaardagen, bedrijfsfeesten, openingen en jubilea. Hoewel ze in eerste instantie voor de kinderen komt, merkt ze dat haar ballonnen niet alleen de kleintjes blij maken.

“De makkelijkste figuren zijn het hondje, het girafje en het aapje.” Clown Nelleke

"Sommige volwassenen zijn in eerste instantie sceptisch," zegt ze. "Maar met de juiste ballonfiguurtjes krijg ik ze vaak wel mee. Zoals een bierpul. Of een roos; die ze aan hun partner kunnen geven."

De basisfiguren: hondje, girafje, aapje



In het repertoire van De Vries zitten zo'n twintig tot vijfentwintig ballonfiguren. "Je begint bij de basis," legt ze uit. "Je leert eerst de vaste grepen zoals de pinch twist en de loop twist. Dan maak je je eerste figuurtje. De makkelijkste hiervan zijn het hondje, het girafje en het aapje."

De moeilijkste figuren zijn volgens De Vries de figuren waar je meerdere ballonnen voor nodig hebt. Naast haar vaste repertoire krijgt ze ook weleens persoonlijke verzoekjes van het publiek. "Soms is dat een onmogelijke uitdaging. Zo is me weleens gevraagd om een bus of een hele specifieke auto te maken van ballonnen."

“In de herfst maak ik de staf van Sinterklaas, in de zomer bloemen en in februari valentijnshartjes en tortelduiven.” Clown Nelleke

De ballonact van De Vries is nooit van tevoren in zijn geheel uitgedacht. "Ik vind het leuker om te improviseren en op de wensen van de kinderen in te kunnen gaan." Het leukste aan haar vak vindt ze het dan ook om die kinderen aan het lachen te kunnen brengen.

Thematisch probeert ze haar figuren vaak wel op het seizoen af te stemmen. "Zo maak ik in de herfst weleens de staf van Sinterklaas, in de zomer maak ik bloemen en tijdens de februarimaand valentijnshartjes en tortelduiven."

Een hechte ballonvouwerscommunity



Het vak leerde De Vries via filmpjes en boeken, maar ook bij de Nederlandse ballonvouworganisatie Ha Ha Entertainment, die cursussen aanbiedt. Daarnaast is ze lid van de ballonvouwersvereniging Twister, waar ze eens in het kwartaal samenkomt met andere Nederlandse ballonartiesten voor lezingen van ballonvouwinstructeurs van over de hele wereld.

"De ballonvouwcommunity is best hecht," zegt De Vries. "Ik denk dat er in Nederland ruim vijftig professionele ballonvouwers zijn. Hiervan zijn er bij elke Twister-bijeenkomst al zo'n twintig aanwezig."

Leer het zelf via YouTube

Tot voor kort werd er ook eens per jaar een groot, internationaal ballonvouwevent georganiseerd in België: de Millenium Jam. Daar kwam De Vries eens oog in oog te staan met de geestelijke vader van het ballonvouwen: de Amerikaan Marvin Hardy.

"Dat was wel bijzonder," herinnert zij zich. Maar naast internationale rolmodellen noemt De Vries ook voorbeelden in eigen land, zoals ballonkunstenaar Guido Verhoef. De Vries: "Mocht je zelf wat willen leren, zoek dan zijn instructievideo's op via YouTube!"