Wie nu afstudeert, ziet door het coronavirus de kans op een baan in sommige sectoren snel vervagen. We waren eigenlijk nog aan het bijkomen van de vorige crisis, zegt onderzoeker Paul Bisschop.

Ze had een lijst van tien bedrijven waar ze graag zou willen werken na haar studie. Iris Sijm (24) hield tijdens het schrijven van haar thesis voor haar master Communicatie alles met een schuin oog in de gaten. "Ik zag een heleboel banen die me geweldig leken, maar omdat ik nog niet afgestudeerd was, kon ik niet reageren."

Nu Sijm vorige week een telefoontje kreeg dat ze afgestudeerd is, zijn de vacatures verdwenen. "Ik deed deze master na een bachelor in toerisme, zodat ik die twee kon combineren. Maar het ziet er niet naar uit dat die sector binnenkort aan gaat trekken."

Tot het begin van het jaar lagen de banen voor het oprapen. Volgens cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek stonden er eind 2019 per 100 werklozen 92 vacatures open. Volgens de website Werk.nl van het UWV zijn die tekorten nu vooral nog voelbaar onder pakketbezorgers en zorgmedewerkers. In de sectoren horeca, toerisme en de evenementenbranche is juist sprake van een overschot.

Ook beroepen met een goede arbeidspositie worden geraakt

Die gegevens lijken erg op die van de vorige crisis in 2008. SEO Economisch Onderzoek doet sinds 1998 onderzoek naar werk voor net afgestudeerden. "In 2008 zagen we dat de culturele sector, toerisme, maar ook de hotelschool hard geraakt werden", zegt senior onderzoeker Paul Bisschop. Sectoren als zorg, onderwijs en ICT werden toen nauwelijks geraakt. "Dat zal nu ook zo zijn."

Opvallend aan de huidige crisis is dat ook beroepen die normaliter een goede arbeidsmarktpositie hebben, nu geraakt worden. "De luchtvaart of scheepvaart, daar is nu ook bijna geen werk in te vinden."

“Bij mijn nieuwe baan zat ik vooral voor mij uit te kijken, er was bijna geen werk en mijn proeftijd werd niet verlengd.” Charles de Preter

Ook de vastgoedsector blijft normaliter buiten schot. Charles de Preter (24) was in februari afgestudeerd en had de luxe om zelfs een baan af te slaan. "Mijn stagebedrijf in Amsterdam bood mij een baan aan, maar ik wilde liever in Groningen blijven", zegt de ex-vastgoedstudent. Hij vond een baan bij een vastgoedkantoor, maar na twee weken kwam hij thuis te werken. "Daar zat ik vooral voor me uit te kijken, er was bijna geen werk." Wat hij vreesde, werd werkelijkheid: zijn proeftijd van een maand werd niet verlengd.

De echte crisis komt nog

"Eerst dacht ik nog wel dat ik snel weer aan de bak zou komen, maar al snel besefte ik dat dat niet zo makkelijk zou zijn." De Preter werkte een maand als pakketbezorger en kon op zijn oude stagebedrijf nog een maand helpen, maar ook dat liep weer af.

"Nu doe ik als zzp'er schadeopnames van de aardbevingen in Groningen. Ook wil ik me specialiseren in woningtaxaties, zodat ik uiteindelijk misschien m'n eigen zaak kan beginnen."

Bisschop waarschuwt dat deze crisis waarschijnlijk nog wel even effect kan hebben op baankansen. "We hebben net cijfers gepubliceerd van de afstudeerders uit 2017/2018, maar dat was nog steeds niet zo gunstig als voor de crisis. Eigenlijk waren we nog steeds aan het bijkomen van die klap."

Iris Sijm heeft besloten zich op andere vacatures binnen de communicatie en marketing te storten. "Ik en vele anderen waarschijnlijk", lacht ze.