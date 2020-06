Ayahuascaceremoniebegeleiders, lookalikes, slangenmelkers, matrassentesters en Netflix-kijkers. In deze rubriek interviewen we de mensen met een niet-standaard antwoord op de standaardvraag: Wat doe jij eigenlijk? Dit keer Wena Brussaard (49), fengshui-interieurexpert.

Wie: Wena Brussaard (49)

Wat: Fengshui-interieurexpert

Ultieme yin-en-yangplekken: De begraafplaats en een achtbaan

In de jaren negentig van de vorige eeuw vestigden meerdere grote bedrijven en banken zich vanuit Nederland in het opkomende Hongkong. Sjieke wolkenkrabbers werden in gebruik genomen en volgens westerse standaard ingericht.

Genoeg om de Chinese werknemers enthousiast aan het werk te laten gaan, dacht een van de Nederlandse banken. "Maar op de eerste werkdag verscheen er haast niemand", weet fengshui-expert Wena Brussaard. Waarom? De Chinezen zagen direct dat het gebouw geen goede fengshui-energie had.

De drieduizend jaar oude oosterse traditie, die leert hoe je omgeving invloed heeft op het welzijn, wordt in het Westen vaak met scepsis ontvangen. "Maar in delen van Azië is het niet ongewoon om een fengshuimeester te betrekken bij de inrichting van een nieuw pand of de openbare ruimte", zegt Brussaard. "Vaak wordt de meester om de paar jaar teruggevraagd om een check-up te doen."

“Jarenlang hebben we hier gebouwen neergezet die veel elektriciteit vreten en ook onszelf beroven van energie.” Wena Brussaard

Ze is zelf opgeleid in Maleisië, heeft jaren als fengshui-interieuradviseur voor particulieren en bedrijven in Nederland gewerkt en runt sinds een paar jaar de Nederlandse Feng Shui Academy.

Op zoek naar contact met de natuur

Feng betekent 'wind' en shui betekent 'water'. Hongkong, het schiereiland met de hoge wolkenkrabbers aan het water lijkt de gewaarwording van de naam. Maar dat de traditie juist daar nog zo levend is, heeft een andere reden. Met de komst van het communisme in China werd afstand gedaan van veel oude tradities en erfgoed.

Hongkong kreeg echter de status van een bijzondere bestuurlijke regio, waar niet dezelfde communistische wetten gelden. Je vindt er fengshui-elementen in bijvoorbeeld het gebouw van de Bank of China en de HSBC-toren.

Brussaard ziet dat ook in het Westen steeds meer interesse voor feng shui is. "Jarenlang hebben we hier gebouwen neergezet die veel elektriciteit vreten en ook onszelf beroven van energie. Nu zijn mensen op zoek naar een gezondere leefstijl en willen we meer contact en harmonie ervaren met de natuur."

Geen wierook en kraaltjes

Ooit werd ze door een Nederlandse verzekeraar gevraagd om advies uit te brengen over hun kantoorgebouw. Werknemers kwamen er niet graag. De sfeer was niet goed.

"Na mijn presentatie slaakte de baas een grote zucht", herinnert Brussaard zich. "Hij gaf toe dat hij bang was dat ik met wierook en kraaltjes zou komen aanzetten en dat hij opgelucht was toen dat niet zo bleek te zijn."

“Als er te veel licht en openheid is in een kantoor, is er te veel yangenergie. Dan worden mensen onrustig.” Wena Brussaard

Wat voor veranderingen Brussaard dan wel voorstelt vanuit haar fengshuipraktijk? "Het gaat om een balans tussen stilte en beweging, tussen rust en energie", zegt ze. "Yin en yang. Als er te veel licht en openheid is in een kantoor, is er te veel yangenergie. Dan worden mensen onrustig. Beter is het dan om een paar knusse plekjes met gedimd licht te creëren."

Een ander element dat volgens Brussaard belangrijk is in de inrichting, is materiaalgebruik. "Materialen en elementen samen gebruiken creëert welzijn als die in de natuur ook goed samengaan. Leg bijvoorbeeld een stapeltje houtblokken neer naast de open haard. Dat is fijn om naar te kijken, omdat het hout het vuur voedt."