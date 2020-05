Ayahuascabegeleiders, grafdelvers, matrassentesters en Netflix-kijkers. In deze rubriek interviewen we de mensen met een niet-standaard antwoord op de standaardvraag: Wat doe jij eigenlijk? Dit keer Josien Smit (35), wassenbeeldenverzorger bij Madame Tussauds.

Wie: Josien Smit

Wat: Wassenbeeldenverzorger

Favoriete beeld: "Prinses Diana. Ik vind het erg leuk om haar iconische haarstijl steeds weer perfect na te maken!"

Al maanden hebben de wassen beelden op de Dam nummer 20 geen bezoek gehad. Toch staan Adele, Marco Borsato, Koningin Beatrix en George Clooney er niet eenzaam bij. De lockdown is voor de medewerkers van Madame Tussauds een uitgelezen mogelijkheid om de beelden eens een goede opknapbeurt te geven voor de opening van 1 juni. "Het haar van de dames staat al weken in de rollers!" zegt wassenbeeldenverzorger Josien Smit.



Normaliter begint de dag van een wassenbeeldenverzorger, waarvan er drie in dienst zijn in het museum in Amsterdam, 's morgens om 8.00 uur. Twee uur voordat de eerste bezoekers binnenkomen loopt Smit samen met haar collega's een rondje langs de sterren. Zitten de kapsels nog goed? Zijn er geen vlekken in de kleren gekomen? Is er niets kapot?

Aanraken: de torso van Bieber en de coupe van Bea

"Kleine touch-ups doen we ter plekke", vertelt Smit. "De fans mogen eigenlijk overal aanzitten, dus dan is het natuurlijk leuk om even het kapsel van Donald Trump op te tillen of te voelen aan de iconische coupe van Beatrix." Ook zit George Clooney vaak onder de lippenstift en zijn de tattoos op de blote bast van Justin Bieber vervaagd door het vele aanraken. "De laatste tijd was het zelfs zo erg, dat we hem tijdelijk een shirt aan hebben getrokken!" zegt Smit. "Het was anders niet bij te houden."

Weet Smit, die opgeleid is als kapper en inmiddels al negen jaar bij Madame Tussauds werkt, dan het geheim achter Donald Trumps kapsel? Ze lacht. "Ik heb er wel een theorie voor. Je kamt eerst al het haar naar voren, dan spuit je er veel haarlak in, vouwt het met een knik naar achteren en dan föhn je het vast. Door de warmte verhardt de haarlak, en, voilà, alles blijft netjes op zijn plek!"

"De superfans weten precies welke tattoo er mist"

Dat de wassen beelden precies gelijken is zeer belangrijk. "Er komen hier veel superfans", zegt Smit. "Die weten precies wat hun idool ooit aan heeft gehad en we krijgen ook weleens te horen dat er een tattoo mist." Sommige sterren zijn zelf ook nauw betrokken bij hun eigen beeld. Zo komt Enzo Knol geregeld langs en brengt dan kleding mee, die zijn beeld kan dragen.

Maar, de beelden zijn ook een tijdsopname. Je kunt ze volgens Smit niet eindeloos blijven veranderen als een ster een nieuw kapsel neemt, andere kleding gaat dragen, aankomt of afvalt. "Zo is onze Adele nog iets voller, dan de echte nu is. En Lady Gaga draagt in het echt andere kleding dan in haar vlees- en zeepbellenjurkentijd. Gelukkig zien onze bezoekers ook liever het extravagante."

Voor Smit en haar collega's is het kloppend maken van de beelden de leukste uitdaging. Om dit te bereiken, werken ze met foto- of videoreferenties. "Laatst voelde ik dat er iets nog niet helemaal goed was aan het beeld van Michael Jackson", vertelt ze. "We hebben dagen lopen puzzelen en foto's bekeken. Toen beseften we ineens dat de vorm van zijn neus, die natuurlijk veel veranderde, qua tijdperk niet klopte met de kledingstijl van het beeld."