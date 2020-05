Rattenvangers, grafdelvers, matrassentesters en Netflix-kijkers. In deze rubriek interviewen we de mensen met een niet-standaard antwoord op de standaardvraag: Wat doe jij eigenlijk? Dit keer Rob (48), ayahuascaceremoniebegeleider.

Rob Beroep: Ayahuascaceremoniebegeleider

Quote: "In ieders leven zijn er sleutelbeslissingen. Je gaat je op een bepaalde manier gedragen, omdat je dan bijvoorbeeld liefde van je ouders krijgt. Later kan dit gedrag juist belemmerend zijn. Ayahuasca kan je inzicht geven in deze beslissingen."

Ayahu.. ayahua..ayawattes? Volgens ayahuascaceremoniebegeleider Rob, die liever onder pseudoniem geïnterviewd wordt, hangt er een zweem van verwarring en onbegrip rondom de Zuid-Amerikaanse hallucinogene drank ayahuasca.

"De beelden die je meekrijgt zijn alleen de meest extreme, bijvoorbeeld van deelnemers die overgeven. Dat lijdt tot aannames. Want datgene wat intern, op geestelijk niveau, gebeurt bij de deelnemers, is niet in beeld te vatten."



Ayahuasca is een mix van twee planten: de liaan van de Banisteriopsos caapi en de bladeren van Psychotria viridis, die de hallucinogene stof DMT bevat. In het Amazonegebied dateert het gebruik van ayahuasca in spirituele ceremonies duizenden jaren terug. In Europa is de psychedelische drank sinds zo'n tien jaar in opkomst. Het wordt gebruikt om tot inzichten over het eigen leven te komen.

Van toneelacteur tot spiritueel begeleider

Rob was voorheen acteur, speelde met plezier in grote theaterproducties en bekende televisieseries. Maar er knaagde altijd een onzekerheid aan hem. Hij begon te lezen in boeken van Wayne Dyer, Eckhart Tolle en over het boeddhisme. Zijn belangrijkste levenslessen ontdekte hij echter pas toen zijn ex-vriendin hem meenam naar een ayahuascaceremonie.

"Je zou kunnen zeggen dat de lessen die ik al uit verschillende boeken had opgedaan, toen pas voelbaar werden",zegt hij. Het grote enthousiasme hierover deed hem besluiten om zelf ceremoniebegeleider te worden. Hij ging in de leer bij de sjamanen in de Amazone en genoot een opleiding in Westerse therapeutische technieken.

Begeleider helpt psychedelische ervaringen te duiden"

Als je een ceremonie van een afstand zou bekijken, zou je volgens Rob eigenlijk niet veel bijzonders zien. Een groep van zo'n tien mensen ligt voor de duur van de ayahuascatrip (circa zes uur) in een schemerige ruimte. Daarbij zijn drie tot vier begeleiders aanwezig. De ceremonieleider speelt muziek en zingt Icaoro's. Dit zijn sjamanistische liederen, die de ervaring ondersteunen.

“Er is weinig wetenschappelijk bewijs voor negatieve werking van ayahuasca, terwijl alcohol jaarlijks voor honderden doden zorgt.” Rob

Soms moet iemand huilen, of komt er een andere emotie naar boven. Dan kan een begeleider ondersteuning bieden, een aanraking of een glaasje water. Na de ceremonie wordt er gegeten. De volgende dag is er een nabespreking, waarbij de psychedelische ervaringen van duiding worden voorzien.

Geen vervanging voor therapeut

Maar het proces begint volgens Rob al eerder, bij het intakegesprek, waarbij de intentie van de deelnemer wordt besproken. Aanmelders, die geestelijk of lichamelijk niet fit zijn, moet hij teleurstellen of doorverwijzen. "Ayahuasca is in geen geval een vervanging van een dokter of therapeut", benadrukt hij met klem.

Degenen die zelf een ceremonie overwegen, adviseert Rob om alert te zijn op het feit of er tijdens het intakegesprek gevraagd wordt naar je medische achtergrond en om zelf door te vragen naar de ervaring en opleiding van de ceremoniebegeleiders.

Sinds vorig jaar is ayahuasca door de Nederlandse wet verboden. Ceremoniebegeleiders zijn genoodzaakt alternatieven, zoals truffels te gebruiken. Rob wijt dit besluit vooral aan onwetendheid. "Er is weinig wetenschappelijk bewijs voor negatieve werking van ayahuasca, mits je het onder goede begeleiding inneemt", zegt hij.

"Terwijl een middel als alcohol, dat vrij verkrijgbaar is, in Nederland jaarlijks voor 477.000 verslaafden en misbruikers en 1.800 sterfgevallen zorgt. Sterker nog: bij de sjamanen in de Amazone komen alcoholverslaafden zich genezen met ayahuasca." Aan de Universiteit van Maastricht wordt al een aantal jaar actief onderzoek gedaan naar ayahuasca als behandeling van depressie. De voorlopige resultaten zijn positief, weet Rob.