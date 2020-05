Over geld praat je niet. Ons salarisstrookje is een taboeonderwerp. Terwijl we maar al te graag zouden weten: waar moeten zij het maandelijks van doen? Daarom vraagt NU.nl het voor je. Met deze week: de bedrijfsleider in de horeca en de senior projectmanager bij een grote gemeente.

Even voorstellen:

Nicole (32) is twee jaar bedrijfsleider bij een grand café-restaurant met normaliter tweehonderd zitplaatsen;

heeft zo'n 35 man personeel onder zich, waarvan 5 vaste medewerkers;

begon op haar veertiende in de horeca met een bijbaan, doet dat sinds acht jaar fulltime.

Marie (60) is senior projectmanager gebiedsontwikkeling bij een grote gemeente;

werkt al 35 jaar bij deze gemeente, sinds 2005 in deze functie;

doet dat 36 uur per week.

*Om privacyredenen zijn de namen gefingeerd. De echte namen zijn bekend bij de redactie.

Over anderhalve week mogen jullie weer open, Nicole.

Nicole: "Ja! As we speak ben ik in de zaak, druk in de weer om het terras maatregelproof te maken. Het bedrijf heeft twee maanden stilgestaan, veel voorraad is over de datum en er ligt een hoop stof. Gelukkig hebben we een flinke buffer, quitte draaien wordt voor dit jaar het hoogst haalbare."

“Er is ingebroken, alle flessen cava, prosecco en dure wijnen weg. En één kratje chocomelk” Nicole, bedrijfsleider bij een grand café

Was het pittig afgelopen tijd?

Nicole: "Ja, ik was opeens bezig met personeelsleden helpen een uitkering aanvragen, heel gek. En we hadden een extra domper te verduren omdat er is ingebroken. Alle flessen cava, prosecco en dure wijnen weg, en één kratje chocomelk. De dieven hadden de vriezers open laten staan, waardoor wij met stapels half ontdooide tonijnenbouten en ossenhaas zaten. Dat hebben we toen gedoneerd aan een stichting die kookt voor mensen die het niet breed hebben. Ze konden er weken mee vooruit. Voor ons is het aardig in de papieren gelopen."

Marie: "Wat een verhaal! Veel sterkte."

Hoe is het bij de gemeente, Marie?

Marie: "Ik heb het luxe. Het thuiswerken gaat goed, projectontwikkeling loopt aardig door en er staan geen bezuinigingen op de rol. Maar het vooruitzicht dat het nog maanden gaat duren, vind ik wel naar."

“Ik vind dat die acute noodzaak van aanwezig zijn meer meegewogen moeten worden in de bepaling van het salaris.” Marie, senior projectmanager bij de gemeente

Je mailde over je salaris: 'Het zou bij ons best een onsje minder kunnen ten gunste van collega-groepen'. Wat verdien je?

Marie: "Bruto per maand is mijn salaris 6.245 euro. Netto is dat 3.728 euro. Met extra uitkeringen is mijn brutojaarsalaris rond de 86.000 euro."

Nicole: "Wow! Dat is meer dan het dubbele van wat ik verdien."

Marie: "Met die 'collega-groepen' bedoel ik de zorg en het onderwijs. Bij de gemeente zitten we een stuk ruimer in ons jasje, terwijl we allemaal door dezelfde overheid worden betaald. Ik verdien natuurlijk bovengemiddeld, maar als ik me morgen ziek meld, is dat voor niemand een ramp. Dat kan je van veel beroepsgroepen niet zeggen, en ik vind dat die acute noodzaak meer meegewogen moeten worden in de bepaling van het salaris."

Wat verdien jij dan, Nicole?

Nicole: "2.600 euro bruto en 1.950 euro netto per maand. Mijn brutojaarsalaris ligt rond de 29.000. Ik heb een contract voor 38 uur. In de horeca hoort onbetaald overwerken erbij, dus in normale tijden maak ik gemiddeld 45 tot 50 uur per week."

“Drie mannelijke bedrijfsleiders verdienen tussen de 375 en 650 euro per maand meer.” Nicole, horecabedrijfsleider

Marie: "Dat is inderdaad een laag salaris, zeker met al die overuren."

Nicole: "Klopt. We hebben het in de horeca ook heel lang zonder fatsoenlijke cao moeten doen. Veel mensen zien de horeca als een bijbaan, er is weinig aandacht voor het feit dat ook de hogere functies echt onderbetaald zijn. Ik ben er laatst achter gekomen dat drie mannelijke bedrijfsleiders bij mijn zaak tussen de 375 en 650 euro bruto meer verdienen dan ik, en dat ik de best verdienende vrouw ben. Terwijl we allemaal exact dezelfde functie hebben."

Marie: "Het is natuurlijk een schande dat mannen meer verdienen voor hetzelfde werk dan vrouwen."

Nicole: "Zij hebben beter onderhandeld dan ik, dat is het enige verschil dat ik kan bedenken. In september loopt mijn contract af, en deze coronatijd is absoluut geen goed moment om een hoger salaris te eisen. Maar ik ga het wel doen, want ik voel me echt voor de gek gehouden."

Marie: "Ik zou het zéker aankaarten als ik jou was, zeker omdat je al niet zo'n riant salaris hebt. Het gaat er echt om: hoe stevig sta je tijdens de onderhandeling in je schoenen? Durf voor jezelf op te komen en te zeggen: ik wil meer. En bedenk ook goed wat je in de toekomst wil."