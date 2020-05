Het aantal opdrachten voor freelancers is sinds de corona-uitbraak flink afgenomen, meldt BNR maandag op basis van een rondgang langs platforms voor freelancers. Vrijwel alle sectoren laten een krimp zien, maar in de IT- en softwaresector is het aantal opdrachten stabiel gebleven. In de logistiek is zelfs een toename te zien.

De sector media en cultuur wordt het hardst geraakt: per platform verschijnt wekelijks nog maar een handvol opdrachten in die sector. Ook bij finance en hr, inkoop en tekst en vertaling is sprake van krimp, maar is de afname iets kleiner.

Het aantal IT- en softwareklussen is daarentegen nagenoeg gelijk gebleven. Logistieke dagklussen zijn zelfs verdubbeld ten opzichte van de periode voor de corona-uitbraak.

Het probleem is in bepaalde sectoren is nog groter, omdat het aantal freelancers ook lijkt te zijn gegroeid. Inmiddels komen per opdracht dan ook veel meer reacties binnen. Het ging om een toename van 20 procent bij managementklussen tot een stijging van 84 procent bij mediaopdrachten.

Wel zou de activiteit van opdrachtgevers op de platforms voorzichtig herstellen. Dit zou kunnen betekenen dat er in de loop van het jaar weer meer opdrachten beschikbaar komen.

