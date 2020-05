Rattenvangers, grafdelvers, slangenmelkers, matrassentesters en Netflix-kijkers. In deze rubriek interviewen we de mensen met een niet-standaard antwoord op de standaardvraag: wat doe jij eigenlijk? Dit keer Mike Willaert (31), spookhuisacteur.

Mike Willaert Beroep: Spookhuisacteur

Favoriete slagzin: 'I smell your blood.'

Als klein jongetje was Mike Willaert verlegen en onzeker. Van het kijken naar de serie Buffy the Vampire Slayer raakte hij naar eigen zeggen getraumatiseerd. "Ik kon zo lang niet meer goed slapen, dat mijn moeder mij meenam naar de huisarts", vertelt Willaert.

Maar de tijden zijn veranderd. Nu krijg Willaert, die werkt als spookhuisacteur, zelfs de stoerste mannen aan het bibberen. De horrorcarrière van Willaert begon zeven jaar geleden, toen hij op Facebook een oproep zag van pretpark Bobbejaanland.

“Mensen doen de gekste dingen als ze bang zijn: om hun moeder roepen, de politie willen bellen of in hun broek plassen.” Mike Willaert, spookhuisacteur

De audities voor spookhuisacteurs bleken al te zijn geweest, maar Willaert had geluk; ze misten nog grote, brede mannen. Hij ging voor drie jaar aan de bak in het spookhuis van Bobbejaanland en daarna volgden klusjes in Walibi en Plopsaland, waar Willaert nu nog steeds werk. spookhuisacteur

Horrorchirurg in verlaten ziekenhuis

Tegenwoordig speelt de acteur elk weekend in de reallifegame Entered in het Vlaamse Maaseik, waarbij deelnemers moeten inbreken in een echt, verlaten ziekenhuis, raadsels moeten oplossen en uit de handen moeten blijven van de als horrorchirurg verklede Willaert. "Daar spook ik elk weekend rond", zegt Willaert. In de pretparken is hij nog alleen in de weken rondom Halloween te vinden, tijdens de Scare Nights. Deze horrorweken leveren hem zo veel werk op, dat hij vorig jaar drie verschillende spookopdrachten op Halloweennacht had.

De bezoekers van de spookhuizen zijn volgens Willaert zeer uiteenlopend. "In Bobbejaanland en Plopsaland komen de dagjesmensen. In Walibi de fanatiekelingen. Sommigen heb ik al honderden keren teruggezien."

Maar dit spookhuisfanatisme heeft volgens Willaert ook een schaduwzijde. "Er is elk jaar wel een groepje dat de acteurs wil uitdagen. Eens ging het zelfs zo ver, dat een paar bezoekers een collega van mij heeft proberen te wurgen."

“Als ze echt gaan huilen en mij smeken om op te houden, dan laat ik ze wel met rust.” Mike Willaert, spookhuisacteur

Gelukkig blijft de interactie tussen acteurs en bezoekers meestal beschaafd. Willaert maakt er een sport van om juist de angsthazen eruit te pikken. "Als ik zie dat iemand de handen voor de ogen houdt, of wegkijkt, weet ik: die moet ik hebben. Maar als ze echt gaan huilen en mij smeken om op te houden, dan laat ik ze wel met rust."

"Mensen doen de gekste dingen als ze bang zijn"

Willaert zit nu zeven jaar in het spookvak. Wat hij het opmerkelijkst vindt? "Dat mensen de gekste dingen doen wanneer ze bang zijn: grote mannen die opeens om hun moeder gaan roepen, mensen die de politie willen bellen of in hun broek plassen."

Ook lopen er altijd wel mensen rond die Willaert te slim af denken te zijn. "Een bezoeker van de reallifegame sloot mij eens op in een kamer", herinnert hij zich. "Hij hield de deur krampachtig vast, maar wist niet dat ik ook via een andere deur eruit kon." Willaert liep om en besprong de man van achteren. "Hij was zo geschrokken, dat hij zich op de grond liet vallen en wegkroop!"