Contactberoepen zoals kappers, masseurs, fysiotherapeuten en pedicures mogen vanaf deze maandag weer aan het werk. Ze zijn enorm gemist, vertellen een kapper, pedicure en masseur aan NU.nl. "Nog tijdens de persconferentie werd ik geappt voor nieuwe afspraken."

Of hij voor wat extra geld misschien thuis langs kon komen om te knippen. Jeroen den Hartog, kapper bij de Utrechtse zaak Simson, kreeg de afgelopen weken veel berichtjes. "Ik snap dat mensen er graag verzorgd uitzien, maar de hysterie over een paar dode punten of uitgroei, daar was ik wel verbaasd over."

De telefoon stond maandagochtend roodgloeiend bij veel kappers, schoonheidsspecialisten, masseurs en andere contactberoepen. Den Hartog: "Binnen een half uur waren de eerste twee weken volgeboekt voor onze vijf kappers."

Barbara Gemin, masseuse met haar eigen zaak We Like Massages uit Amsterdam, kreeg woensdagavond tijdens de persconferentie al direct appjes van haar vaste klanten voor een afspraak. "Sommige mensen wilden meteen maandag om 9.00 uur", lacht ze.

Gemin geeft massages aan huis en op een pop-uplocatie bij het Westerpark. Waar veel contactberoepen gebruik gaan maken van handschoenen, gaat dat bij een massage lastiger. "Vooral als je harige mannen hebt, dan kan zo'n rubberen handschoen trekken." Wel gebruikt ze mondkapjes en plant ze na elke massage een half uur om alles uitgebreid te reinigen. Niet alleen de massagebank, maar ook alle deurklinken en stoelen in de wachtruimte.

Klussen in de zaak

Bij nagelstudio Kiki in Rotterdam zijn de nodige maatregelen getroffen. "De eerste week dat we dicht moesten, hebben we nog wat geverfd, maar daarna zijn we direct begonnen", vertelt eigenaresse Kiki Vlek.

Hout en plexiglas werd bij de Praxis aangeschaft en in haar vier zaken in Rotterdam en Amsterdam werd het precies zo uitgemeten dat er 1,5 meter tussen klanten zit. "We hebben nu ook van die mondkappen aangeschaft. Als een klant tijdens een pedicure niest, zit mijn personeel precies in de straal waar dat terechtkomt."

Bang lijkt het personeel echter steeds minder. "Ik heb maar één medewerker die liever nog niet naar werk komt", vertelt Vlek. "De rest wil graag zo snel mogelijk weer aan het werk."

Bij kapperszaak Simson zijn duidelijke afspraken gemaakt: als de medewerker niet veilig aan het werk kan omdat iemand gezondheidsklachten lijkt te hebben, dan kan in het uiterste geval gevraagd worden of een klant een paar weken later kan terugkomen.

"Als we dat aan het begin hadden gedaan, hadden klanten dat wel overdreven gevonden. Maar nu is de ernst van de situatie wel doorgedrongen", zegt Den Hartog.

'Heb echt wakker gelegen'

Veel ondernemers met contactberoepen probeerden toch nog wat geld te verdienen in de weken dat ze hun beroep niet konden uitoefenen: Den Hartog verkocht T-shirts, Gemin verhuurde haar pop-upruimte als een chillplek waar mensen even konden ontsnappen van huis en Vlek postte veel nailart op Instagram om straks klanten te trekken. Toch was er ook angst.

"Ik werk al 23 jaar keihard om straks fijn met pensioen te kunnen, ik heb echt wakker gelegen of dat allemaal voor niets is geweest", bekent Vlek.

Gemin is vooral verbaasd over hoe snel het eigenlijk gegaan is. "Als je bedenkt dat wij naakte lichamen aanraken, ben ik opgelucht dat ik zo snel weer kan starten. Ik had verwacht dat het tot september zou duren." Alleen een gezichtsmassage doet ze voorlopig nog niet. "Dat voelt toch onveilig."