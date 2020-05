Over geld praat je niet. Ons salarisstrookje is een taboeonderwerp. Terwijl we maar al te graag zouden weten: waar moeten zij het maandelijks van doen? Daarom vraagt NU.nl het voor je. Met deze week: het hoofd communicatie van een veiligheidsregio en de gevangenisbewaker.

Even voorstellen

Marieke (54) is hoofd communicatie van een van de 25 veiligheidsregio's in Nederland;

is verantwoordelijk voor onder meer de crisiscommunicatie in de hele regio;

werkt al tien jaar in deze functie en doet dat 36+ uur per week;

deed een master communicatiewetenschappen en een master bestuurskunde.

Jasper (39, echte naam bekend bij de redactie) werkt al achttien jaar als bewaker in een gevangenis met 250 gedetineerden;

doet dat op papier 36 uur per week, maar heeft één dag ouderschapsverlof;

heeft als hoofdtaak toezicht houden;

is opgeleid tot timmerman.

Zijn er besmettingen met het coronavirus in jouw gevangenis, Jasper?

Jasper: "Nee, gelukkig niet."

Marieke: "Hebben de maatregelen ook effect op de cliënten - of hoe noem je dat? Ik merk in mijn werk dat de uitzichtloosheid van de coronacrisis het lastig maakt om de maatregelen vol te houden. In een gevangenis waar de uitzichtloosheid er misschien sowieso al is en mensen een kort lontje hebben, lijkt me dat nog extra lastig."

Jasper: "Ik lees inderdaad over opstanden in andere gevangenissen, maar bij ons is het vooralsnog rustig. De grootste verandering is dat de gedetineerden geen bezoek mogen ontvangen, dat is gewoon een belangrijk ding voor ze. Ter compensatie mogen ze nu skypen. Maar goed, dat is toch anders."

Wat doe jij precies, Marieke?

Marieke: "Ik werk als hoofd communicatie voor een van de 25 veiligheidsregio's in Nederland. Crisiscommunicatie is daar onderdeel van. Normaal treden wij op bij incidenten, zoals een grote brand of een gasexplosie, en nu is er een gevaarlijk virus. Inwoners moeten weten waar ze aan toe zijn, duidelijke informatie krijgen, begrijpen wat de maatregelen betekenen. Je ziet dat ook steeds terugkomen in de persconferenties van Rutte."

Dus die grote borden in het Vondelpark met '390 euro boete' komen van jouw collega's?

Marieke: "Dat zijn landelijke maatregelen en die worden bij ons ook toegepast. Het is vooral belangrijk dat de berichten vanuit de overheid consistent en simpel zijn, en vaak herhaald worden. Als mensen in de ene gemeente wel naar het park mogen en in de andere niet, is dat verwarrend. We hebben ook contact met onze zuiderburen, want die kwamen massaal deze kant op toen in België alles op slot ging. Dat was natuurlijk niet de bedoeling."

Jasper: "En als jouw werkdag erop zit, ben je dan echt vrij, of bellen ze je nog weleens?"

Marieke: "Een crisis werkt niet van 9 tot 5, dus ik ook niet. Eén week per maand heb ik piketdienst en ben ik 24/7 beschikbaar. De eerste drie weken van de corona-uitbraak waren ook heel hectisch. Ik zat in het crisisteam van mijn veiligheidsregio, samen met de politie, defensie, de brandweer, de GGD en de gemeenten. Nu overzie ik de crisiscommunicatie, houd ik in de gaten of mijn 49 collega's het nog aankunnen en spring ik in waar nodig."

Wat verdienen jullie?

Marieke: "Ik zit in de laatste trede van mijn schaal en verdien ongeveer 85.000 euro bruto per jaar. Maandelijks is dat 5.756 euro bruto, en inclusief onregelmatigheidstoeslag komt dat uit op zo'n 3.850 euro netto. Prima salaris, het staat in verhouding tot m'n werk."

Jasper: "Dat is fors, maar je hebt ook veel verantwoordelijkheid. Mijn fulltimesalaris is 2.605 euro bruto per maand. Ik werk geen 36 maar 28 uur per week wegens ouderschapsverlof en kom daardoor kaal uit op 1.869 euro netto per maand. Voor fulltime zou dat netto ongeveer 2.070 euro zijn. Ik krijg een goede onregelmatigheidstoeslag voor avond- en weekenddiensten. Gemiddeld komt er netto nog zo'n 500 euro per maand bij."

Marieke: "Ik had verwacht dat het iets meer zou zijn, maar je geeft geen leiding aan anderen hè?"

Jasper: "Nee, maar voor drie dagen werken vind ik het zelf wel wat aan de hoge kant voor wat ik doe. Maar goed, er zijn ook risico's. Er is weleens een vechtpartijtje, ontsnapping of een celletje in de brand. Maar dat gebeurt niet wekelijks."