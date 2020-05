Rattenvangers, grafdelvers, slangenmelkers, matrassentesters en Netflix-kijkers. In deze rubriek interviewen we de mensen met een niet-standaard antwoord op de standaardvraag: Wat doe jij eigenlijk? Dit keer Spyros Drosopoulos (44), parfumeur.

Spyros Drosopoulos Wat: Parfumeur

Lievelingsmolecuul: Tabanone. Komt in tabak voor. Ruikt naar: tabaksplant, maar zonder dat je aan sigaretten denkt. Groen, warm en metallic.

CK One, L’eau D’Issey, Acqua di Gio en al die andere jarennegentigparfums die met 'aqua' beginnen? Ze hebben één ding met elkaar gemeen: calone. Een synthetisch molecuul dat in de jaren zestig ontdekt werd door farmaceuten van Pfizer.

Het kan op verschillende momenten ruiken naar watermeloen of een zeebries. In de jaren negentig paste Aramis het voor het eerst toe in een parfum: New West for Her. Het begin van een nieuw, maritiem geurgenre.

“Mijn allereerste parfum is geïnspireerd door de lucht op een hete zomerdag; hoe die vanaf felblauw en warm in de middag naar diep, zwoel donkerblauw in de avond overgaat.” Spyros Drosopoulos, parfumeur.

Volgens parfumeur Drosopoulos is het met parfums net als met kleding: de commerciële parfumwereld is vooral een business van copycats. Is een geur populair, dan gaan andere merken proberen die geur te ontleden in moleculen, om deze op een net iets andere manier na te maken. Ook Drosopoulos krijgt zulk soort opdrachten. "Ik heb daar geen ethisch oordeel over", zegt hij. "Ik zie het gewoon als werk. Maar het liefst creëer ik zelf geuren."

Spyros Drosopoulos (44), parfumeur. (Foto: privécollectie)

Parfum vertelt een verhaal



Hoewel Drosopoulos als kleine jongen al gefascineerd was door geuren – hij kon niet langs een bloemperkje lopen, zonder aan de verschillende kelken te ruiken - maakte hij eerst carrière als psycholoog in de academische wereld. Op een gegeven moment stuitte hij op een cursus parfumeren en besloot mee te doen. Hij was verkocht en een nieuwe hobby was geboren.

Inmiddels is hij fulltime parfumeur. Hij maakt geuren in opdracht en voor zijn eigen nicheparfummerk Baruti, met verhalende namen als Berlin im Winter en Onder de Linde.

“Parfumeren is net dj-en. Alleen de juiste mix creëert een beleving.” Spyros Drosopoulos

Dat is wat geuren volgens Drosopoulos horen te doen. Een verhaal vertellen, een specifiek sentiment overbrengen.

"Zelf kijk ik graag naar veranderde luchten", vertelt de parfumeur. "Vanuit de ramen van een flatgebouw of het vliegtuig. Mijn allereerste parfum, Indigo, is geïnspireerd op de lucht op een hete zomerdag. Hoe die vanaf felblauw en warm in de middag naar diep, zwoel donkerblauw in de avond overgaat."

Verder ruiken dan de topnoot

Als je alleen aan parfumflesjes in de drogisterij ruikt, besef je volgens Drosopoulos niet dat zulke overgangen en verhalen in een geur aanwezig zijn. Je ruikt dan alleen de zogeheten topnoot, de geur die als eerste vervliegt. Beter is het om een geur te proberen op je huid, of op een papiertje, dat je meeneemt naar huis om er de hele dag aan te blijven ruiken.

"Elk ingrediënt heeft unieke moleculaire eigenschappen. Sommige geuren begin je pas na een tijdje sterker te ruiken, terwijl anderen dan alweer vervaagd zijn." Citrusnoten vervliegen bijvoorbeeld snel. Muskus is een van de langst aanhoudende geuren. Daarom ruik je vaak, lang nadat je een parfum hebt opgespoten, nog een muskusachtige geur op de huid.

Het samenstellen van een uitgebalanceerd parfum is volgens de parfumeur te vergelijken met dj'en. "Je kunt leuke liedjes uitkiezen, maar het is van even groot belang dat deze vlekkeloos in elkaar overlopen. Als je niet goed mixt, ontstaan er storende hobbels. Als je het goed doet, ontstaat een meeslepende beleving."