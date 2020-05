Door het coronavirus kwam in sommige branches al het werk stil te liggen. Andere sectoren zitten weer te springen om extra handen. Deze drie mensen maakten een tijdelijke overstap.

Bert Puiman (59)

Werkt normaliter op de afdeling Planning & Control van het Bravis Ziekenhuis in Roosendaal.

Is nu 'schatbewaarder'van medische middelen in het ziekenhuis.

"Of ik schatbewaarder wilde worden in het ziekenhuis. Dat was de vraag waar ik verrast mee werd na twee dagen thuiswerken. Als Business Controller in het Bravis Ziekenhuis adviseer ik over budgetten. Terloops had ik gemeld dat ze me konden bellen als ik ergens anders in het ziekenhuis kon helpen. Dat bleek behoorlijk snel nodig."

“Als schatbewaarder hou ik overzicht op de schaarse middelen als mondkapjes, handgel en schorten.” Bert Puiman

"Als schatbewaarder hou ik overzicht op de schaarse middelen als mondkapjes, handgel en schorten. 's Ochtends maak ik een overzicht hoeveel spullen we nog hebben en reken dan uit hoelang we daar nog mee door kunnen met het aantal coronapatiënten dat we hebben. Op die manier kan er berekend worden wat we moeten aanvullen."

"Ik maak daarnaast rapportages richting het MT en crisisteam en vang goederen op die bijvoorbeeld door bedrijven gebracht worden. Daarbij komt het vele regelen en overzicht houden uit m'n eigen baan goed van pas."

"Toch zijn er ook dingen nieuw: ik ben een stuk vroeger op kantoor en de stress was de eerste weken veel groter dan bij m’n eigen baan. Bovendien is het een stuk fysieker dan mijn eigen baan: de eerste dagen kwam ik uitgeput thuis door het vele lopen. Tegelijkertijd ben ik heel blij dat ik iets bij kan dragen aan het bestrijden van de crisis. De dankbaarheid die je daarvoor terugkrijgt, maakt alles goed."

Robin Gommers (29)

Na zeven jaar in dienst te zijn geweest, begon hij in december 2019 voor zichzelf als licht- en geluidstechnicus in theaterproducties.

Nu rijdt hij met vrachtwagens vol pakketten rond voor PostNL.

"Bij mijn vorige werkgever had ik voor het vervoeren van geluidsapparatuur mijn vrachtwagenrijbewijs gehaald. Dat is nu een geluk bij een ongeluk: daardoor kon ik snel aan de bak bij een ander bedrijf."

"Al mijn werk in de theaterwereld viel in één klap weg. Ik heb er even over nagedacht om iets in m’n eigen sector te blijven doen, maar m'n netwerk was daar niet sterk genoeg voor. Ik heb een week thuis gezeten, toen ben ik naar een uitzendbureau gegaan."

"Stilzitten is niets voor mij en ik wist dat ze buiten mijn branche best wat extra handen konden gebruiken. Het maakte me niet eens zoveel uit wat ik moest doen, toevallig kwam ik uit bij PostNL. Ik rij met m’n vrachtwagen van depot naar depot, waarna de pakketbezorger bestellingen aflevert bij de consumenten. Dat zijn dag- en nachtdiensten, wat aan het begin wennen was."

"Je rijdt zo tien tot twaalf uur en dat kan behoorlijk vermoeiend zijn. De rijervaring kan ik goed gebruiken in mijn freelance bestaan straks, en ik vind het leuk dat het werk zo divers is. Bovendien kom je een hoop mensen tegen waar je normaliter nooit mee in aanraking was gekomen en daar heb ik veel plezier in."

Sanne (achternaam bekend bij de redactie, 29)

Zegde in februari haar baan in de horeca op om samen met haar vriendin in een camper Europa rond te reizen

Kwam na 2,5 week terug naar Nederland en knipt nu paprika’s in een kas in Zeeland.

"Krap drie weken hebben we van onze reis door Europa kunnen genieten. Eenmaal in het Verenigd Koninkrijk, moesten we onverwachts terugkeren. Ik had m'n baan in de horeca opgezegd en wilde m'n spaargeld niet opmaken: dat was voor de reis bedoeld."

“Ik heb enorm respect gekregen voor mensen die in kassen werken: het is warm en fysiek ontzettend zwaar.” Sanne

"Omdat we lazen dat de oogst van het land moest, zijn we met onze camper naar Zeeland gereden, waar ze veel kassen hebben. Ik kom zelf uit Friesland, maar daar was nauwelijks seizoenswerk te vinden. Na een zoektocht kwamen we uit bij het knippen van paprika's. We slapen in onze camper op het erf en werken dagen van negen uur in een kas om paprika's van de planten te halen."

"Eerder had ik weleens het gevoel dat m’n baan lopendebandwerk was, maar nu ik dit doe, weet ik wel beter. Ik heb enorm respect gekregen voor mensen die in kassen werken: het is warm en fysiek ontzettend zwaar. Bovendien ligt het werktempo hoog."

"We hopen straks alsnog op reis te kunnen. We hadden ook gepland om in het buitenland seizoenswerk te doen. Hopelijk is dat iets minder zwaar dan dit."