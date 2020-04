Over geld praat je niet. Ons salarisstrookje is een taboeonderwerp. Terwijl we maar al te graag zouden weten: waar moeten zij het maandelijks van doen? Daarom vraagt NU.nl het voor je. Met deze week: de leraar Nederlands en de inkoopmanager in de voedselindustrie.

Even voorstellen:

Rutger (32) is acht jaar leraar Nederlands op de middelbare school;

geeft les aan de havo en het vwo;

werkt fulltime (25 lesuren en 42,5 werkuren per week);

voltooide een master Nederlands en behaalde zijn lesbevoegheid.

Teun (34) is nu drie jaar inkoopmanager bij een fabrikant van crackers en houdbare broodproducten met meer dan 150 medewerkers;

is verantwoordelijk voor de grondstoffen, verpakkingsmaterialen en investeringen in machines en gebouwen;

werkt officieel 36 en officieus zo'n 42 uur per week;

studeerde commerciële economie op het hbo.

Hoop je dat de middelbare scholen snel opengaan, Rutger?

Rutger: "Ja enorm. De eerste weken was het nog leuk, maar het contact met leerlingen is zo veranderd. Er is veel minder interactie. Ik hoop dat we vanaf 1 juni weer fysiek les mogen geven. Dan is het nog maar vijf weken tot de vakantie, maar toch... Ik sta liever voor de klas dan dit. Ik geef nog een paar lessen per week en ben vooral toetsen aan het digitaliseren en nieuw materiaal voor volgend jaar aan het maken."

“Eerlijk gezegd vind ik dat er een beetje gezeken wordt over die werkdruk.” Rutger, leraar Nederlands

Teun: "Je hoort altijd veel over de werkdruk in het onderwijs. Heb jij daar ook last van?"

Rutger: "Dit zal me niet in dank worden afgenomen, maar eerlijk gezegd vind ik dat er een beetje gezeken wordt over die werkdruk. Ik denk dat leraren niet goed zijn in het aangeven van hun grenzen. Ja, er komt veel op ons af. Het werk is nooit af en zeker rondom examentijd kan het chaotisch zijn. Maar niet elke les hoeft perfect te zijn. Ik vind dat we als docenten vooral een luxepositie hebben, we hebben twaalf weken vakantie per jaar!"

Is het terecht dat jullie beroep als 'cruciaal' is aangemerkt?

Rutger: "Ja, ik denk dat school een veel belangrijkere rol speelt in het leven van leerlingen dan wij docenten ons doorgaans realiseren."

“In de eerste drie weken van de lockdown verkochten wij 40 procent meer dan normaal.” Teun, inkoopmanager

Teun: "Onze drie productiefaciliteiten draaien op volle toeren. Als ik er niet voor zorg dat alle grondstoffen er zijn om crackers en andere houdbare producten van te maken, kunnen we niet leveren aan supermarkten. De vraag is enorm: in de eerste drie weken van de lockdown verkochten wij 40 procent meer dan normaal. Nu zitten we op 5 procent meer verkoop."

Wat verdienen jullie?

Rutger: "Ik verdien 5.178 euro bruto en ongeveer 3.300 euro netto per maand. Dat komt neer op circa 70.000 euro op jaarbasis."

“Ik heb het einde van mijn schaal bereikt, dus de komende jaren zit er geen groei meer in.” Rutger, leraar Nederlands

Teun: "Oké, dat doe je goed! Je verdient iets meer dan ik. Ik krijg 5.100 euro bruto en 3.100 euro netto per maand. Ik heb een leaseauto, 25 vakantiedagen en mijn brutojaarsalaris is 66.000 euro. We hebben een bonusregeling die kan oplopen tot maximaal 10 procent van het jaarsalaris. Ik ga ervan uit dat het daarmee dit jaar wel goed zit."

Rutger: "Ik verdien meer dan de meeste van mijn collega's. Ik heb goed onderhandeld en ben in de afgelopen jaren een paar keer van school gewisseld. Het helpt dat er een lerarentekort is. Het nadeel is dat ik het einde van mijn schaal nu al heb bereikt en er dus de komende jaren geen groei meer in zit. Dat vind ik juist belangrijk: ik word onrustig van het idee de komende dertig jaar te zitten waar ik nu zit. Wat zijn de carrièremogelijkheden in jouw sector?"

“Ik zou wel supply chain manager willen worden, dat is een stapje omhoog.” Teun, inkoopmanager

Teun: "Hiervoor werkte ik bij een multinational. Via een recruiter ben ik bij dit bedrijf terechtgekomen. Ik heb toen duidelijk aangegeven dat daar financieel wel iets tegenover moest staan. Nog steeds word ik een paar keer per week gebeld of ik geen interesse heb in een andere baan. Binnen mijn functie is de groei wel bereikt, maar ik zou op termijn wel supply chain manager willen worden, dat is een stapje omhoog."